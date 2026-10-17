Pronostic Bayern Munich vs RB Leipzig 17/10/2026 : les champions à la relance

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Bayern retrouve des couleurs après la déception du milieu de semaine et s'impose largement dans ce choc de Bundesliga.

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Les meilleurs paris pour Bayern Munich vs RB Leipzig

1N2 & Les 2 équipes marquent - Bayern Munich & oui à la cote de 1,73 sur Unibet

Buteur à tout moment - Michael Olise à la cote de 2,01 sur Unibet

Le Bayern gagne les deux mi-temps - oui à la cote de 2,22 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayern Munich 3-1 RB Leipzig

Pronostic des buteurs : Bayern Munich - Harry Kane, Michael Olise, Ismael Saibari ; RB Leipzig - Christopher Nkunku

Le Bayern a fait un retour discret à la compétition nationale après la longue trêve internationale. Les champions d'Allemagne ont concédé le nul à Augsbourg, devant revenir deux fois au score pour arracher le match nul. Ce résultat n'a guère entamé les ambitions du Bayern pour le titre, puisque le Borussia Dortmund, leader la semaine dernière, a lui aussi partagé les points lors de son match.

À l'entame de cette journée, les Bavarois occupent la troisième place de Bundesliga, à deux points du Borussia Dortmund et du Fribourg. Les hommes de Vincent Kompany étaient attendus au tournant face à Viking FK en Ligue des Champions en milieu de semaine. Pourtant, ils se sont retrouvés menés 2-0 par le club norvégien à la pause.

Malgré une réaction qui leur a permis de prendre l'avantage, le Bayern a encaissé un but à la 90e minute et concédé le match nul pour la deuxième fois de suite. Kompany aura été déçu par la prestation de son équipe, si bien que le Bayern est attendu pour réagir positivement à l'accueil du RB Leipzig.

Le RB Leipzig traverse une excellente période. Les hommes de Martin Demichelis sont revenus de la trêve internationale ressourcés et prêts à en découdre. Leipzig a repris sa campagne de Bundesliga avec une démonstration 6-0 face à l'Eintracht Francfort.

Ils ont enchaîné avec une victoire 1-0 à domicile face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions, obtenue avec sérieux. Actuellement cinquièmes du championnat et à deux points des hôtes de samedi, les Leipzigois ont toutes les raisons de vouloir faire mal à Kompany.

Les effectifs probables pour Bayern Munich vs RB Leipzig

Composition attendue de Bayern Munich : Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Saibari, Diaz, Kane

Composition attendue de RB Leipzig : Vandervoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Banzuzi, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Cardoso

Le Bayern prêt pour la riposte

Après deux matchs nuls consécutifs, le Bayern voudra absolument renouer avec la victoire ce week-end. Un succès leur permettrait non seulement de rester au contact du duo de tête, mais aussi de creuser l'écart avec leurs visiteurs. Les hommes de Kompany abordent cette rencontre invaincus depuis neuf matchs de compétition cette saison. Leur série d'invincibilité s'étend même sur 14 rencontres toutes compétitions confondues.

De son côté, Leipzig a perdu deux de ses cinq derniers matchs de championnat, les deux défaites étant survenues à l'extérieur. Die Roten Bullen n'ont toujours pas glané le moindre point loin de leurs bases, et il y a peu d'espoir de voir cela changer à l'Allianz Arena. Leurs quatre dernières visites sur ce terrain face à cet adversaire se sont soldées par une défaite.

Le Bayern reste invaincu lors des sept dernières confrontations directes, avec cinq victoires sur cette période. Trois des quatre derniers matchs des hôtes à domicile ayant vu les deux équipes marquer, Leipzig peut nourrir l'espoir de trouver la faille ce week-end. Neuf des dix dernières confrontations en Bundesliga ont vu les deux équipes marquer, une possibilité à nouveau envisageable samedi.

Pronostic 1 Bayern Munich vs RB Leipzig : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Bayern Munich & oui à la cote de 1,73 sur Unibet

Olise pour laisser sa marque face à Leipzig

Bien qu'il n'ait pas marqué lors de ses deux dernières apparitions avec le Bayern, Michael Olise reste dans une bonne dynamique. Malgré son exclusion en milieu de semaine, il a tout de même réussi trois tirs, quatre passes clés et créé une grande occasion. Il voudra se rattraper devant son public.

Lors du match nul 2-2 de la semaine dernière face à Augsbourg, le Français a enregistré cinq tirs, dont trois cadrés. Ce qui impressionne, c'est que quatre de ces tirs provenaient de l'extérieur de la surface. Il a également totalisé neuf touches de balle dans la surface adverse, cinq passes clés et 20 courses progressives.

Ces statistiques dépeignent un joueur en pleine confiance. Il a désormais marqué neuf buts lors de ses neuf derniers matchs toutes sélections confondues. Lors de la confrontation correspondante la saison dernière, Kane avait inscrit un triplé tandis qu'Olise avait marqué deux fois, ouvrant le score.

Pronostic 2 Bayern Munich vs RB Leipzig : Buteur à tout moment - Michael Olise à la cote de 2,01 sur Unibet

Une domination totale à domicile

Le Bayern a dominé à domicile cette saison, remportant ses trois matchs de compétition à l'Allianz Arena sur un score cumulé de 17-1. Ils ont également contrôlé leurs deux rencontres de Bundesliga à domicile de bout en bout.

Leurs deux seuls matchs de championnat à l'Allianz Arena cette saison ont vu les hôtes s'imposer à la fois à la mi-temps et au coup de sifflet final. Ils ont mené à la pause dans 60% de leurs matchs de championnat cette saison. De plus, ils n'ont pas encore encaissé de but en première période à domicile, ce qui renforce l'argument d'un Bayern vainqueur de la première mi-temps.

Leipzig a peiné à produire des performances constantes à l'extérieur, perdant 40% de ses matchs à la mi-temps. Plus révélateur encore, les Leipzigois ont été menés à la fois à la pause et au terme de la rencontre lors de chacun de leurs déplacements cette saison. Ils avaient connu le même sort à l'Allianz Arena la saison passée, un argument supplémentaire en faveur d'un Bayern qui mène à la pause et s'impose.

Pronostic 3 Bayern Munich vs RB Leipzig : Le Bayern gagne les deux mi-temps - oui à la cote de 2,22 sur Unibet

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