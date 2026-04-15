Pronostic Bayern München vs Real Madrid 15/04/2026 : Diaz pour propulser les hôtes vers la victoire

Notre expert en paris s'attend à une nouvelle rencontre très ouverte entre ces deux géants européens, avec un Luis Diaz buteur lors d'un succès prolifique à domicile.

Les meilleurs paris pour Bayern München vs Real Madrid

Mi-temps : Bayern München à une cote de 1.88 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 1.56 sur Winamax

Luis Diaz buteur à tout moment à une cote de 2.25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayern München 4-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Bayern München – Harry Kane x2, Luis Diaz, Serge Gnabry; Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinicius Junior

Le Bayern München a pris un léger avantage lors du match aller la semaine dernière (2-1). Les Bavarois ont dominé la première heure de jeu, portés par Diaz et Harry Kane qui leur ont offert deux buts d'avance. Cependant, le Real Madrid a fini plus fort et aurait pu, avec un peu plus de réussite, marquer plus d'une fois.

Depuis, les deux formations ont repris le chemin de leurs championnats respectifs. Vincent Kompany a fait tourner son effectif, ce qui n'a pas empêché le Bayern de balayer St. Pauli 5-0. Les Munichois restent sur une série impressionnante de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

À l'inverse, le Real Madrid a dû se contenter d'un match nul 1-1 à domicile contre Gérone vendredi. Après une défaite lors de leur précédent déplacement à Majorque, les Merengues ont désormais quasiment dit adieu au titre en Espagne.

Les effectifs probables pour Bayern München vs Real Madrid

Composition attendue de Bayern München : Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Diaz, Gnabry, Olise, Kane.

Composition attendue de Real Madrid : Lunin, Mendy, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Pitarch, Camavinga, Valverde, Vinicius, Mbappe.

Le Bayern pour prendre les commandes dès la première période

Le Bayern München a affiché sa supériorité dès le coup d'envoi la semaine passée. Les Allemands ont généré 2.20 xG et trois grosses occasions lors des 45 premières minutes. La seule surprise fut d'attendre la 41e minute pour voir Diaz débloquer la situation.

De retour dans leur antre, les Bavarois devraient à nouveau imposer leur loi. La philosophie offensive de Kompany suggère que les locaux ne chercheront pas à bétonner ou à jouer la montre. La bataille du milieu de terrain devrait être encore plus aisée pour eux, compte tenu de la suspension d'Aurélien Tchouaméni côté madrilène.

Le Bayern affiche une différence de buts exceptionnelle de +14 en première mi-temps en Ligue des Champions cette saison. À noter que 73 % des buts qu'ils ont encaissés l'ont été après la pause. Tous les voyants sont au vert pour qu'ils mènent à la mi-temps.

Le Real Madrid se montre plus performant en seconde période, ayant concédé 56 % de ses buts européens avant la pause. Miser sur les hôtes dans le marché de la première mi-temps semble donc être le move le plus judicieux.

Pronostic 1 Bayern München vs Real Madrid : Mi-temps : Bayern München à une cote de 1.88 sur Winamax

Un duel ouvert prometteur de buts

Le Real Madrid s'est procuré trois occasions franches en seconde période lors du match aller. La vitesse de leurs attaquants a posé des problèmes constants en contre-attaque. À la fin de la rencontre, le total d'xG combiné atteignait 5.12.

Kane et Kylian Mbappé ont bénéficié d'une semaine d'entraînement supplémentaire suite à leurs pépins physiques récents. Si ce match retour est aussi débridé que l'aller, une meilleure efficacité devant le but devrait déboucher sur un score fleuve.

Les rencontres européennes du Bayern ont généré en moyenne 4,09 buts par match cette saison. 64 % de ces matchs ont produit plus de 3,5 buts au total.

De son côté, le Real Madrid marque en moyenne 2,33 fois par match à l'extérieur en Ligue des Champions. Comme ils sont dans l'obligation de pousser pour gagner, le "Plus de 3,5 buts" offre une belle valeur avec une probabilité implicite de 60,2 %.

Pronostic 2 Bayern München vs Real Madrid : Plus de 3,5 buts à une cote de 1.56 sur Winamax

Diaz pour punir le Real une nouvelle fois

Ce match sera l'occasion d'un nouveau duel entre Diaz et son ancien coéquipier de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. C'est le Colombien qui était sorti vainqueur de cette confrontation la semaine dernière. Il devrait à nouveau trouver des boulevards dans le dos du latéral droit madrilène.

Diaz réalise une première saison exceptionnelle sous les couleurs du Bayern, avec 23 buts en 40 apparitions toutes compétitions confondues. Il tourne à un but toutes les 144 minutes en Ligue des Champions, avec une moyenne de 2,9 tirs par match. Ses 15 buts en Bundesliga constituent déjà son record personnel en championnat.

Avec 10 buts inscrits depuis le début de l'année 2026, Diaz ne montre aucun signe de ralentissement. N'ayant joué qu'un bout de match contre St. Pauli samedi, il sera frais et prêt à briller. La cote pour un but de l'attaquant de 29 ans est très attractive, avec une probabilité estimée à 46,5 %.

Pronostic 3 Bayern München vs Real Madrid : Luis Diaz buteur à tout moment à une cote de 2.25 sur Winamax

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