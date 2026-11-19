Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Barcelone décroche une nouvelle victoire en championnat, avec Fermin Lopez parmi les buteurs. Ce pronostic Barcelone vs Villarreal s'appuie sur la forme actuelle des deux équipes.

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Les meilleurs paris pour Barcelone vs Villarreal

Premier buteur - Raphinha à la cote de 3,60 sur Winamax

Buteur à tout moment - Fermin Lopez à la cote de 2,10 sur Winamax

Total de buts - moins de 4,5 buts à la cote de 1,75 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-1 Villarreal

Pronostic des buteurs : Barcelone - Raphinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez ; Villarreal - Pape Gueye

Barcelone a décroché une victoire importante 2-1 à l'extérieur face à son rival pour le titre, l'Atletico Madrid, avant la trêve internationale. Un doublé de Fermin a fait chuter l'équipe de Diego Simeone, les Catalans signant ainsi une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

La campagne nationale a été quasiment parfaite pour l'équipe de Hansi Flick. Leur seule défaite en championnat est survenue lors du Clasico le 25 octobre.

La situation est bien plus contrastée pour Villarreal, qui peine à trouver de la régularité sous les ordres de son nouvel entraîneur, Inigo Perez. Le Sous-Marin Jaune n'a remporté que quatre de ses douze matchs de championnat, en perdant cinq. L'équipe a toutefois réussi à battre Getafe 2-0 lors de sa dernière sortie, grâce à des buts tardifs de Tajon Buchanan et Carlos Romero.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Villarreal

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, E. Garcia, Christensen, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Raphinha

Composition attendue de Villarreal : Gulacsi, Mourino, Navarro, Veiga, Romero, Macia, Gueye, Comesana, Pepe, Mikautadze, Moleiro

Un Raphinha frais et dispos pour ouvrir le score

Cette rencontre se joue un dimanche en fin de matinée, juste après la trêve internationale. Un joueur qui devrait être relativement frais est Raphinha, qui n'a disputé que 71 minutes avec le Brésil face au Japon. Il a reçu un carton rouge après avoir été remplacé et a donc manqué le match amical suivant de sa sélection face à Singapour.

La reconversion réussie de Raphinha, passé d'ailier à attaquant, a été déterminante dans le bon début de saison de Barcelone. L'ancien joueur de Leeds a inscrit 19 buts en seulement 14 apparitions avec le club. Il est le meilleur buteur de la Liga et affiche une moyenne d'un but toutes les 54 minutes dans le championnat espagnol.

Avec trois buts inscrits dans les 15 premières minutes, toutes compétitions nationales et européennes confondues, Raphinha démarre souvent ses matchs fort. 53 % de ses buts en Liga sont survenus avant la mi-temps. C'est l'option à privilégier pour ouvrir le score, avec une probabilité implicite d'environ 28 %.

Barcelone vs Villarreal Pari 1 : Premier buteur - Raphinha à la cote de 3,60 sur Winamax

Fermin pour prolonger son doublé face à l'Atletico Madrid

Alors que Dani Olmo revient tout juste de blessure, la place de Fermin dans cette équipe de Barcelone n'est quasiment pas menacée. Il serait difficile de l'écarter après son doublé à l'Estadio Metropolitano il y a deux semaines.

Le joueur de 23 ans a un impact régulier dans le dernier tiers du terrain. Il a marqué ou délivré une passe décisive lors de six de ses sept dernières apparitions avec le Barça. L'international espagnol affiche une moyenne d'un but toutes les 111 minutes en Liga cette saison.

Avec sept réalisations, Fermin est le milieu de terrain le plus prolifique du championnat. Il tire en moyenne 2,1 fois par match et n'est plus qu'à un seul but de son meilleur total en championnat. Miser sur l'Andalou pour marquer à tout moment semble offrir de la valeur.

Barcelone vs Villarreal Pari 2 : Buteur à tout moment - Fermin Lopez à la cote de 2,10 sur Winamax

Villarreal pour éviter une lourde défaite

Barcelone marque tellement de buts cette saison que les lignes de totaux sont désormais fixées très haut pour pratiquement tous ses matchs. Il y a toutefois des raisons de croire que cette rencontre ne se transformera pas en nouvelle large victoire pour les Catalans.

Le bilan défensif de Villarreal a été pénalisé par des erreurs de gardien. En regardant d'un peu plus près, les données sous-jacentes sont solides. Le Sous-Marin Jaune n'a concédé que 12,9 xG en Liga, le troisième meilleur total du championnat.

Perez a tendance à adapter son style de jeu habituellement offensif lors des matchs les plus difficiles. Sur l'ensemble de sa carrière d'entraîneur, 91 % de ses confrontations face au Real Madrid ou à Barcelone se sont soldées par trois buts ou moins.

Le Sous-Marin Jaune n'avait été battu que 1-0 au Santiago Bernabeu plus tôt cette saison. L'équipe aura du mal à décrocher un résultat au Camp Nou, mais miser sur moins de 4,5 buts semble judicieux, avec une probabilité implicite d'environ 57 %.

Barcelone vs Villarreal Pari 3 : Total de buts - moins de 4,5 buts à la cote de 1,75 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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