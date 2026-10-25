Pronostic Barcelone vs Real Madrid 25/10/2026 : les Blaugranas s'imposent dans un Clasico prolifique

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'une rencontre spectaculaire se termine par un succès du Barça, malgré un but de Kylian Mbappé.

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Les meilleurs paris pour Barcelone vs Real Madrid

Total de buts - plus de 4,5 buts à la cote de 2,10 sur Unibet

1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelone & oui à la cote de 2,20 sur Unibet

Buteur à tout moment - Kylian Mbappé à la cote de 1,75 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 4-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Barcelone - Raphinha x2, Lamine Yamal, Fermín López ; Real Madrid - Kylian Mbappé, Yan Diomande

Le parcours parfait du Barça cette saison a pris fin à Paris en milieu de semaine. Le PSG a marqué trois fois dans les vingt dernières minutes pour s'imposer 4-2 au Parc des Princes.

Hansi Flick veut désormais une réaction de son équipe. Sa formation a été quasiment irréprochable en Liga jusqu'ici. Une victoire 5-2 à Betis le week-end dernier a permis au Barça de conserver six points d'avance sur le Real Madrid à l'aube de ce Clasico.

Les Merengues se sont déjà inclinés à l'extérieur face à Betis et à l'Atlético Madrid en championnat. Ils abordent toutefois cette rencontre avec une certaine dynamique après deux succès 4-1 contre Séville et le RB Leipzig. Ces deux victoires ont eu lieu à domicile, mais José Mourinho espère qu'elles serviront de tremplin à une prestation compétitive au Camp Nou.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Real Madrid

Composition attendue de Barcelone : J. García, Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Güler, Valverde, Bellingham, Diomande, Mbappé

Des buts attendus en pagaille dans ce Clasico

Le Real Madrid de José Mourinho avait subi une défaite 5-0 face au Barça lors du premier Clasico de son premier passage dans le club. Il avait ensuite affronté les Catalans à 16 reprises au cours de son règne de trois ans. Les deux équipes avaient marqué dans 14 de ces rencontres.

Treize ans ont beau s'être écoulés depuis le dernier affrontement de Mourinho contre le Barça, cette tendance au grand nombre de buts devrait se poursuivre. Les deux équipes se sont montrées dangereuses offensivement, mais elles ont aussi affiché des fragilités défensives à plusieurs reprises cette saison.

Le Barça est de loin la force offensive la plus redoutable d'Espagne. Les Blaugranas affichent une moyenne de 4,33 buts par 90 minutes en Liga et possèdent également le meilleur total d'xG du championnat avec 33,6. Fait notable, 75 % de leurs matches toutes compétitions confondues se sont terminés avec cinq buts ou plus.

On a également recensé au moins cinq buts lors de chacune des trois dernières sorties du Real Madrid en compétition officielle. Cela renforce l'idée que le marché plus de 4,5 buts offre de la valeur, avec une probabilité implicite de 48 %.

Barcelone vs Real Madrid Pari 1 : Total de buts - plus de 4,5 buts à la cote de 2,10 sur Unibet

Le Barça peut prendre le large dans la course au titre avec un nouveau succès

L'historique plus récent de cette affiche confirme lui aussi qu'il s'agit d'une confrontation riche en buts. Depuis le début de l'année 2025, El Clasico a produit en moyenne 4,83 buts par match. Les deux équipes ont marqué lors de cinq des six confrontations sur cette période.

Le Barça a eu le dessus dans cette série, remportant quatre de ces six dernières rencontres dans le temps réglementaire. Les Catalans se sont également imposés 3-2 après prolongation en finale de la Coupe du Roi 2025.

Si le Real Madrid devra se passer de Vinicius Junior, suspendu dimanche, Yan Diomande est en train de s'imposer. L'Ivoirien affiche trois buts et trois passes décisives lors de ses quatre derniers matches. Aux côtés de Mbappé, l'ailier devrait permettre au Real Madrid de se montrer dangereux en contre-attaque.

Le Barça pourrait toutefois avoir encore trop de qualité au milieu et en attaque. Miser sur une victoire des Blaugranas combinée aux deux équipes marquent semble offrir de la valeur. Ce pari s'est réalisé lors de six des sept derniers matches de championnat du champion d'Espagne en titre.

Barcelone vs Real Madrid Pari 2 : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelone & oui à la cote de 2,20 sur Unibet

Mbappé pour frapper à nouveau face au Barça

Bien que Mbappé ait rarement goûté à la victoire en Clasico, son bilan personnel face au Barça reste impressionnant. Le Français a inscrit 12 buts en seulement 10 apparitions en carrière contre les Catalans. Cela inclut quatre réalisations face à cette opposition lors de ses trois précédentes sorties en Liga.

Malgré un été chargé avec l'équipe de France et dix buts inscrits lors de la Coupe du monde, rien n'indique que Mbappé ralentisse. Il a trouvé le chemin des filets à 12 reprises en 12 apparitions avec son club cette saison, toutes compétitions confondues.

Sa moyenne de 5,4 tirs par match est la plus élevée du championnat espagnol. Seul Raphinha fait mieux que ses neuf buts inscrits.

Le Barça devra se passer des défenseurs Eric García et Andreas Christensen, tous deux blessés, tandis que Jules Koundé est également sérieusement incertain. Cela pourrait accentuer les difficultés défensives des Catalans, dont Mbappé pourrait profiter. Miser sur Mbappé buteur à tout moment peut se concrétiser pour l'attaquant de 27 ans, avec une probabilité implicite de 57 %.

Barcelone vs Real Madrid Pari 3 : Buteur à tout moment - Kylian Mbappé à la cote de 1,75 sur Unibet

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