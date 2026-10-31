Pronostic Barcelone vs Alavés 31/10/2026 : les Blaugranas pour s'imposer dans un match serré

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que ce week-end marque le premier vrai test de caractère pour l'équipe de Hansi Flick cette saison. Les Blaugranas parviendront-ils à se relever immédiatement de leur défaite dans le Clásico face au Real ?

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Les meilleurs paris pour Barcelone vs Alavés

1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelone & oui à la cote de 2,25 sur Betclic

Total de buts - moins de 3,5 buts à la cote de 2,40 sur Betclic

Buteur à tout moment - Karim Adeyemi à la cote de 1,80 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 2-1 Alavés

Pronostic des buteurs : Barcelone - Adeyemi, Jesus ; Alavés - Boyé

Le Barça occupe toujours la tête de la Liga, avec 27 points après dix journées. Alavés se déplace néanmoins au Camp Nou avec la confiance de savoir que les hommes de Hansi Flick ont perdu leurs deux derniers matchs à domicile.

Le Barça s'est incliné 4-2 face au PSG en Ligue des Champions. Cette défaite a été suivie d'un revers décevant 2-1 contre le Real Madrid lors du premier Clásico de la saison 2026/27.

Il est possible que l'entraîneur du Barça Hansi Flick fasse tourner son équipe de départ pour la réception d'Alavés samedi soir. Avec un match délicat de Ligue des Champions face à Aston Villa qui se profile mardi, Flick pourrait rafraîchir sa ligne offensive ce week-end.

Il est par ailleurs privé de cinq joueurs de l'effectif professionnel en raison de blessures, parmi lesquels Eric García, Dani Olmo et Andreas Christensen.

L'équipe d'Alavés de Quique Sánchez Flores a entamé la nouvelle campagne de Liga de manière encourageante. Les Basques pointent à la septième place après dix journées, avec 12 points et 14 buts marqués.

Les cinq derniers matchs ont toutefois été moins convaincants, avec seulement deux points pris sur quinze possibles. Alavés n'a gagné que deux fois au Camp Nou en championnat depuis le début du millénaire.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Alavés

Composition attendue de Barcelone : Joan García, Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Rodri, Pedri, Fermín López, Jesus, Gordon, Adeyemi

Composition attendue d'Alavés : Sivera, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Alena, Mariano Díaz, Boyé

Le Barça renoue avec la victoire mais sa défense sera prise en défaut

Les deux équipes ont marqué lors de huit des neuf dernières sorties du Barça. Galatasaray, le Real Betis, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont tous trouvé le chemin des filets.

Les confrontations directes vont dans le même sens. Sept des neuf dernières rencontres de championnat à Barcelone ont vu les deux équipes marquer.

Sept de ces neuf matchs se sont également soldés par une victoire du Barça, ce qui correspond à notre premier choix de pari ce week-end. Flick est toujours privé d'Eric García et d'Andreas Christensen en défense. Jules Koundé est également incertain, de sorte que les Blaugranas ne seront pas au complet défensivement ce week-end. La défaite face au Real a peut-être aussi entamé la confiance de l'arrière-garde catalane.

Ce scénario peut être tenté à une probabilité implicite de 44,4 %. Les confrontations directes suggèrent que la cote devrait être nettement plus courte, surtout compte tenu des absences défensives du Barça. Ce pronostic Barcelone vs Alavés a un fort potentiel pour être le meilleur rapport qualité-prix du week-end.

Barcelone vs Alavés Pari 1 : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelone & oui à la cote de 2,25 sur Betclic

Alavés possède les arguments défensifs pour contrarier son adversaire

Alavés possède la sixième meilleure défense de Liga. Onze buts encaissés en dix matchs, un total qui égale le bilan défensif du Barça.

Les Basques sont encore plus solides à l'extérieur. Alavés n'a concédé que cinq buts lors de ses déplacements cette saison 2026/27. L'équipe domine également le championnat pour les interceptions par 90 minutes, avec 10,7. Alavés se classe huitième pour les buts attendus encaissés, à 12,0.

Aucun but sur coup de pied arrêté n'a été concédé de toute la saison. Le Barça a lui aussi conservé quatre clean sheets, malgré plusieurs matchs à rebondissements. Le marché moins de 3,5 buts peut être tenté à une probabilité implicite de 41,7 %, alors qu'elle devrait sans doute se situer plus proche de 48 à 50 %.

Barcelone vs Alavés Pari 2 : moins de 3,5 buts à la cote de 2,40 sur Betclic

Adeyemi mérite d'être récompensé pour ses occasions créées

Karim Adeyemi a généré 4,23 buts attendus cette saison. Il n'en a inscrit que deux sur cette période. L'Allemand, arrivé du Borussia Dortmund contre une grosse somme cet été, les données sous-jacentes suggèrent qu'il s'est rapidement adapté.

Son taux de xG de 1,16 par 90 minutes est particulièrement impressionnant. Seul Raphinha (1,26) fait mieux parmi ses coéquipiers.

Il tire également 4,4 fois par 90 minutes sur ses 328 minutes disputées, un total identique à celui du capitaine du Barça, Raphinha. Seules trois de ses dix apparitions ont été des titularisations.

Raphinha est incertain ce week-end, et le match de Ligue des Champions face à Aston Villa mardi se profile déjà. Cela pourrait ouvrir la porte à une quatrième titularisation pour Adeyemi sous les couleurs blaugranas.

Le pari sur son but à tout moment peut être tenté à une probabilité implicite de 55,6 %. S'il reste sur le terrain 75 à 80 minutes, la probabilité se rapproche sans doute davantage de 60 %, puisqu'il sera le point focal de l'attaque du Barça.

Barcelone vs Alavés Pari 3 : Buteur à tout moment - Karim Adeyemi à la cote de 1,80 sur Betclic

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