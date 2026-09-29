Pronostic Australie vs Brésil 29/09/2026 : les hôtes peuvent mettre la pression sur Ancelotti

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Brésil réponde à sa prestation décevante lors du match précédent en s'imposant dans cette deuxième rencontre de la série.

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Les meilleurs paris pour Australie vs Brésil

Handicap à trois - Brésil vainqueur avec un handicap de -1 à la cote de 1,76 sur Winamax

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,79 sur Winamax

Buteur à tout moment - Nestory Irankunda à la cote de 4,80 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Australie 1-3 Brésil

Pronostic des buteurs : Australie - Nestory Irankunda ; Brésil - Vinicius Junior, Raphinha, Estevao

L'Australie est passée à quelques minutes de décrocher seulement une deuxième victoire de son histoire face au Brésil vendredi dernier. Les Socceroos avaient compliqué la tâche des visiteurs en ouvrant le score à 22 minutes de la fin du temps réglementaire. La Selecao a arraché le match nul à la 95e minute, son but égalisateur étant entré après avoir touché la barre transversale.

Malgré ce but égalisateur tardif encaissé, le sélectionneur australien Tony Popovic ne s'est pas montré abattu par ce résultat, compte tenu de la qualité de l'adversaire. Le technicien a déjà un œil sur la Coupe d'Asie de l'AFC en janvier, si bien qu'il devrait donner leur chance à plusieurs jeunes joueurs lors de cette prochaine rencontre.

Il s'agit du dernier match à domicile de l'Australie avant cette compétition, mais la bonne nouvelle pour les hôtes, c'est qu'ils restent invaincus au Suncorp Stadium de Brisbane.

La patience des supporters brésiliens envers Carlo Ancelotti s'amenuise, lui qui était pourtant perçu comme l'homme capable de redonner à la sélection son niveau d'antan. Cependant, après avoir été surclassée par la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le temps de l'Italien semble compté. Après 18 matches à la tête de l'équipe, l'Italien affiche le pire bilan de tous les sélectionneurs brésiliens sur un même nombre de rencontres.

Le Brésil n'a pas convaincu lors de ses derniers matches, en particulier à l'extérieur, et la première manche de cette série n'a pas fait exception à la règle. Cependant, avec une équipe australienne susceptible d'être largement remaniée, la Selecao pourrait bien en profiter pour signer une nouvelle victoire face à l'Australie.

Les effectifs probables pour Australie vs Brésil

Composition attendue de l'Australie : Beach, Geria, Degenek, Adamson, Italiano, Yazbek, O'Neill, K. Boss, Velupillay, Irankunda, Younis

Composition attendue du Brésil : Souza, Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Santos, Guimaraes, Danilo Santos, Estevao, Raphinha, Vinicius Junior, Endrick

La qualité brésilienne devrait faire la différence

Les hôtes restent désormais sur quatre matches sans victoire, ayant fait match nul lors de chacune des trois dernières rencontres au terme du temps réglementaire. Ils sont toutefois toujours invaincus dans les trois matches disputés dans cette enceinte, avec deux victoires et un nul à la clé. N'ayant battu le Brésil qu'une seule fois auparavant, la tâche s'annonce ardue pour les Australiens, d'autant plus avec la rotation attendue côté brésilien.

Les hommes d'Ancelotti devraient hausser le ton pour ce deuxième match et corriger leur manque d'efficacité dans le dernier tiers. La Selecao reste elle aussi sur deux matches sans victoire. Elle n'a remporté que quatre de ses 16 derniers déplacements, terrain neutre non compris. Les Sud-Américains devraient toutefois trouver les ressources nécessaires pour livrer une prestation plus aboutie.

Quintuples champions du monde, les Brésiliens disposent d'un effectif capable de s'imposer largement. Le Brésil a déjà remporté six des huit dernières confrontations directes, chacune des cinq dernières victoires s'étant faite avec deux buts d'écart ou plus.

Pronostic 1 Australie vs Brésil : Handicap à trois - Brésil vainqueur avec un handicap de -1 à la cote de 1,76 sur Winamax

Les 2 équipes marquent semblent une option crédible

L'Australie a déjà démontré sa capacité à percer la défense brésilienne. Les Socceroos ont enregistré sept tirs face aux visiteurs, une statistique loin d'être anodine contre un tel adversaire. Au final, les Australiens ont eu deux grosses occasions et trois tirs cadrés, preuve qu'ils peuvent se montrer dangereux face à cette défense.

Le Brésil, de son côté, a affiché un xG (expected goals) de 1,24 contre 0,61 pour les hôtes. Cela montre que les visiteurs ont excellé dans la création d'occasions, sans parvenir à les concrétiser. Lors de ses trois derniers matches, la sélection d'Ancelotti a encaissé au moins un but, tandis que les deux équipes ont trouvé le chemin des filets à chaque fois.

Le constat est le même pour les deux derniers matches de l'Australie. Alors que cette confrontation ne voit généralement qu'un seul camp marquer, cette tendance est en train de changer, comme on l'a constaté la semaine dernière. Il ne serait donc pas surprenant de voir les deux équipes marquer dans cette rencontre.

Pronostic 2 Australie vs Brésil : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,79 sur Winamax

Le joyau australien

Nestory Irankunda était autrefois annoncé comme la future grande star australienne pour la Coupe du monde. Cet attaquant de 20 ans s'est révélé avec Adelaide United, où il avait inscrit huit buts et délivré six passes décisives en 35 matches de A-League lors de la saison 2024/25. Il a ensuite totalisé huit buts ou passes décisives en 40 apparitions en Championship avec Watford la saison dernière.

Irankunda est un joueur passionnant à suivre, notamment grâce à sa pointe de vitesse. Il a été de loin le meilleur joueur australien lors du dernier match, avec trois tirs au total. Mais c'est surtout son coup franc direct qui a fait le tour du monde.

Cela a montré qu'Irankunda peut se montrer décisif sur les situations de balle arrêtée, en plus de son jeu tout en fluidité. Il traversait une période difficile devant le but avec son nouveau club, le Sporting CP au Portugal. Cette réalisation a mis fin à une disette de cinq matches sans marquer, et Irankunda espère que cela lui donnera la confiance nécessaire pour retrouver le chemin des filets face au Brésil.

Pronostic 3 Australie vs Brésil : Buteur à tout moment - Nestory Irankunda à la cote de 4,80 sur Winamax

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