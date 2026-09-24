Pronostic Australie vs Brésil 25/09/2026 : début poussif pour la Seleção dans le Queensland

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Brésil domine son hôte vendredi.

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Les meilleurs paris pour Australie vs Brésil

Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,95 sur Winamax

Total de buts du Brésil - plus de 2,5 buts à la cote de 2,27 sur Winamax

Mi-temps / fin de match - nul / Brésil à la cote de 5,00 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Australie 0-3 Brésil

Pronostic des buteurs : Brésil - Joao Pedro, Raphinha x2

La campagne australienne en Coupe du monde ne s'est pas déroulée comme espéré. Leur victoire 2-0 lors du match d'ouverture face à la Turquie avait fait naître de grands espoirs pour la suite. Cela s'est pourtant révélé être leur seule victoire du tournoi. Les hommes de Tony Popovic sont tombés en huitièmes de finale, battus aux tirs au but par l'Égypte.

Les Socceroos ont maintenant l'occasion de se mesurer à l'une des plus grandes nations du football mondial. Jouer à domicile constitue un atout majeur, et ils disposent de deux occasions pour créer la surprise. L'Australie l'a déjà fait par le passé : elle avait battu le Brésil 1-0 lors de la petite finale de la Coupe des Confédérations 2001.

Le Brésil a été très déçu par sa Coupe du monde 2026. Beaucoup était attendu de la Seleção de Carlo Ancelotti, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Le Brésil a été battu de manière convaincante par la Norvège en quarts de finale, malgré un bon début de compétition.

Les Auriverde ont désormais l'occasion de préparer la prochaine grande compétition à travers une double confrontation amicale en Australie. Ancelotti devrait profiter de ces matches pour tester de nouvelles combinaisons au sein de cet effectif. La fierté reste toutefois en jeu, et l'on ne s'attend pas à ce que les Brésiliens prennent cette rencontre à la légère.

Les effectifs probables pour Australie vs Brésil

Composition attendue de l'Australie : Beach, Circati, Souttar, Herrington, K. Bos, Irvine, O'Neill, Behich, Metcalfe, Robertson, Irankunda

Composition attendue du Brésil : Souza, Wesley, Marquinhos, Magalhaes, Jair, Guimaraes, A. Santos, Rayan, Raphinha, Vinicius Junior, Pedro

Un blanc pour les hôtes

Tony Popovic a conservé 16 joueurs de la Coupe du monde dans son groupe de 26 pour les amicaux face au Brésil. Il a convoqué sept potentiels débutants ainsi que trois joueurs de retour, absents lors du rendez-vous mondial. Avec Jordy Bos, Cameron Burgess et Cristian Volpato tous blessés, l'attaque des Socceroos pourrait en pâtir.

Les Australiens n'ont pas marqué lors de deux de leurs trois dernières sorties, n'inscrivant qu'un seul but sur ces trois rencontres. Ils n'ont marqué que trois buts lors de leurs quatre matches de Coupe du monde, soit une moyenne de 0,75 but par 90 minutes. Carlo Ancelotti peut aligner l'une des meilleures charnières centrales du football international, avec une possible association entre Gabriel Magalhaes et Marquinhos.

Marquer face au Brésil s'annonce donc être une tâche ardue. Malgré leur élimination précoce, les Auriverde ont enregistré deux clean sheets en cinq matches lors de la Coupe du monde. De plus, chacune des six confrontations directes recensées entre ces deux nations a vu au moins une équipe ne pas encaisser.

Australie vs Brésil Pronostic 1 : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,95 sur Winamax

L'attaque brésilienne peut faire exploser le compteur

Ancelotti ne s'est pas retenu dans le choix de ses attaquants. La ligne offensive regorge de qualité, avec Raphinha, Vinicius Junior, Estevao, Endrick et Joao Pedro tous convoqués. Ces joueurs offrent un niveau de menace que les hôtes auront du mal à contenir.

Le Brésil a marqué 10 buts lors de ses cinq matches de Coupe du monde. Il a marqué lors de chacun de ses matches disputés au cours des 12 derniers mois. La Seleção a inscrit au moins trois buts lors de trois des cinq dernières confrontations directes. Lors du précédent affrontement à Melbourne en 2017, les visiteurs avaient inscrit quatre buts sans réponse.

Si les Australiens ont progressé depuis 2017, le Brésil aussi. Les visiteurs abordent cette rencontre avec une attaque féroce qui pourrait faire trembler les filets à plusieurs reprises dans le Queensland.

Australie vs Brésil Pronostic 2 : Total de buts du Brésil - plus de 2,5 buts à la cote de 2,27 sur Winamax

Les hôtes peuvent tenir tête au Brésil

Bien que le Brésil aborde cet amical en grand favori, les progrès réalisés par l'Australie au fil des années devraient compter. Les hôtes ne leur faciliteront pas la tâche, et tenir le score jusqu'à la mi-temps serait déjà perçu comme un résultat positif. Popovic devrait également procéder à des changements massifs lors de la seconde période, ce qui pourrait fragiliser son équipe.

Les quatre dernières confrontations directes montrent que ces matches ont toujours été âprement disputés. Deux de ces rencontres étaient à égalité à la mi-temps. À une occasion, les Brésiliens ont inscrit deux buts en seconde période pour l'emporter, tandis que l'Australie a remporté l'autre 1-0.

Il convient de noter que la plus récente sortie du Brésil les a vus rentrer aux vestiaires à égalité face à la Norvège. Les hôtes pourraient tenir tête aux visiteurs à la mi-temps, mais la qualité de la Seleção devrait finir par s'exprimer en seconde période. Ce pronostic à cote longue représente une belle valeur.

Australie vs Brésil Pronostic 3 : Mi-temps / fin de match - nul / Brésil à la cote de 5,00 sur Winamax

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