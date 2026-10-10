Pronostic FC Augsburg vs Bayern Munich 10/10/2026

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Augsburg fasse douter le Bayern Munich dans ce pronostic FC Augsburg vs Bayern Munich pour ce derby bavarois. Les Fuggerstädter ont bien débuté leur saison et peuvent prendre des points face au champion en titre.

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Les meilleurs paris pour FC Augsburg vs Bayern Munich

Buteur à tout moment - Michael Olise à la cote de 1,87 sur Unibet

Total de buts de FC Augsburg - plus de 1,5 but à la cote de 2,70 sur Unibet

Double chance - FC Augsburg / Match nul à la cote de 3,25 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : FC Augsburg 2-2 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : FC Augsburg - Michael Gregoritsch, Robin Fellhauer ; Bayern Munich - Michael Olise, Harry Kane

Après avoir connu des difficultés lors de la première moitié de la saison dernière, l'Augsburg a changé d'entraîneur. Cette décision s'est révélée payante. Manuel Baum est revenu pour un second passage sur le banc début décembre et a guidé son équipe jusqu'à la neuvième place en Bundesliga. Son équipe a bien démarré cette saison, puisqu'elle aborde cette journée à la quatrième place du classement.

Avec une seule défaite en championnat jusqu'ici, les hommes de Baum chercheront à retrouver leur forme du début de saison en recevant le Bayern samedi. L'Augsburg ne compte que trois points de retard sur le champion d'Allemagne. L'équipe a l'occasion de revenir à hauteur du Bayern au classement ce week-end.

Le Bayern Munich a réalisé le doublé coupe-championnat la saison dernière, et devra donc être attendu pour conserver ses deux trophées cette saison. Les hommes de Vincent Kompany ont été surpris lors de la deuxième journée, quand Schalke, tout juste promu, les a tenus en échec sur un match nul et vierge. Le Bayern Munich compte deux points de moins qu'à la même période la saison passée.

Le club est également à deux points de son grand rival de toujours, le Borussia Dortmund, au classement actuel. Il ne peut donc pas se permettre de perdre des points alors que Dortmund poursuit son parcours à 100 % en Bundesliga cette saison. Plusieurs joueurs du Bayern reviennent d'une trêve internationale exigeante, ce qui rend ce premier match du retour particulièrement intéressant à suivre.

Les effectifs probables pour FC Augsburg vs Bayern Munich

Composition attendue du FC Augsburg : Dahmen, Banks, Matsima, Brackelmann, Wolf, Massengo, Rieder, Behrens, Fellhauer, Komur, Gregoritsch

Composition attendue du Bayern Munich : Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Olise offre de la valeur sur le marché du buteur

Le Bayern Munich a été l'équipe la plus prolifique de Bundesliga la saison dernière, avec 122 buts inscrits en 34 matches. Son attaque excellente est emmenée par Harry Kane, auteur de quatre buts avec l'Angleterre pendant la trêve internationale. Il offre cependant peu de valeur sur le marché du buteur à tout moment compte tenu de son statut.

Michael Olise présente suffisamment de valeur pour que son option de marquer à tout moment face à l'Augsburg soit intéressante. Rien ne garantit que Kompany le laissera au repos, d'autant que le sélectionneur français Zinedine Zidane s'est beaucoup appuyé sur lui durant la trêve internationale. L'ailier a inscrit quatre buts en quatre sélections lors de cette dernière trêve.

Olise a marqué 11 buts lors de ses 10 derniers matches, toutes compétitions confondues, en club comme en sélection. Il a inscrit un triplé lors de sa dernière sortie en Bundesliga et voudra donc poursuivre sur sa lancée. C'est pourquoi nous misons sur le Français pour inscrire son nom sur la feuille de match.

Pronostic 1 FC Augsburg vs Bayern Munich : Buteur à tout moment - Michael Olise à la cote de 1,87 sur Unibet

L'Augsburg mise sur son efficacité offensive

Si le Bayern reste l'une des attaques les plus redoutables du championnat, l'Augsburg ne doit pas être sous-estimé devant le but. L'Augsburg a inscrit 11 buts en championnat cette saison, derrière Fribourg (12) et le Bayern Munich (14). Dans l'ensemble, les hommes de Baum affichent une moyenne de 2,75 buts par 90 minutes, un chiffre qui descend à 2,5 à domicile.

Les hôtes ont surperformé par rapport à leurs statistiques sous-jacentes. Leur xG (buts attendus) pour la saison n'est que de 7,06. Cela suggère qu'ils ont bénéficié d'un peu de réussite sur certaines occasions et se sont montrés très efficaces devant le but. Baum espère qu'il ne s'agit pas seulement de chance et que son équipe pourra maintenir ce rythme de buts.

L'Augsburg a marqué au moins deux buts lors de chacun de ses matches de Bundesliga cette saison, y compris lors de sa défaite. Son taux de conversion des tirs de 19,64 % est le meilleur du championnat. Les hôtes semblent une belle option pour inscrire deux buts face au champion samedi, d'autant qu'ils l'ont déjà fait lors de leurs deux dernières confrontations directes.

Pronostic 2 FC Augsburg vs Bayern Munich : Total de buts de FC Augsburg - plus de 1,5 but à la cote de 2,70 sur Unibet

Un autre exploit possible

L'Augsburg a été la seule équipe à battre le Bayern Munich en Bundesliga la saison dernière. Cette victoire avait été bien plus difficile à obtenir que celle attendue ce week-end, puisqu'elle avait été décrochée à l'Allianz Arena. Les Fuggerstädter se sentiront portés par leur public à domicile.

Die Fuggerstädter restent invaincus lors de leurs deux matches à domicile en championnat et viseront à préserver cette série samedi. L'équipe de Baum devrait être plus fraîche que son adversaire, avec moins de joueurs mobilisés durant la trêve internationale. Cela pourrait leur donner un avantage face au Bayern samedi.

L'Augsburg a été la dernière équipe à battre le Bayern dans cette confrontation et avait également décroché une victoire à domicile face à lui en 2022. Baum était déjà aux commandes lorsque l'Augsburg s'était imposé à Munich la saison dernière, ce qui donne aux hôtes des raisons de croire en un nouvel exploit samedi.

Pronostic 3 FC Augsburg vs Bayern Munich : Double chance - FC Augsburg / Match nul à la cote de 3,25 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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