Pronostic Atletico Madrid vs Barcelone 14/04/2026 : Alvarez prêt à frapper à nouveau

Notre expert en paris sportifs mise sur une qualification de l'Atletico Madrid au terme d'un match retour spectaculaire, riche en buts après la pause.

Les meilleurs paris pour Atletico Madrid vs Barcelone

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atletico Madrid 2-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Atletico Madrid - Julian Alvarez, Ademola Lookman; Barcelone - Robert Lewandowski, Lamine Yamal

L'Atletico Madrid a créé la sensation à l'aller en s'imposant 2-0 sur le terrain du FC Barcelone. Diego Simeone a décroché sa toute première victoire au Camp Nou en tant qu'entraîneur des Colchoneros, bien aidé par l'expulsion de Pau Cubarsi en première période. Les buts de Julian Alvarez et d'Alexander Sorloth ont permis de sceller un avantage précieux de deux buts.

Simeone a procédé à 10 changements ce week-end lors de la défaite des Rojiblancos 2-1 face au Séville FC en Liga. La saison de l'Atletico se joue désormais sur les coupes, avec également une finale de Coupe du Roi prévue ce week-end.

Du côté de l'équipe de Hansi Flick, la semaine a été positive sur le plan national. Ils ont remporté le derby barcelonais 4-1 contre l'Espanyol samedi. Les Catalans maîtrisent leur sujet dans la course au titre en Liga après le dernier faux pas du Real Madrid.

Les effectifs probables pour Atletico Madrid vs Barcelone

Composition attendue de Atletico Madrid : Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina, Lookman, Llorente, Koke, Simeone, Griezmann, Alvarez.

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Cancelo, Martin, Araujo, Kounde, E. Garcia, Pedri, Rashford, Fermin, Yamal, Lewandowski.

Les locaux vers le dernier carré

La priorité donnée aux coupes par l'Atletico Madrid leur donne un avantage physique pour ce match retour. Si Barcelone a effectué quelques rotations lors de sa victoire 4-1 samedi, Pedri et Lamine Yamal ont tout de même disputé l'intégralité des 90 minutes. Cubarsi sera suspendu suite à son carton rouge du match aller, tandis que l'atout majeur Raphinha est, bien entendu, toujours absent.

Les Madrilènes peuvent aussi s'appuyer sur leur large victoire 4-0 contre ce même adversaire en Coupe du Roi en février dernier. Ils avaient été exceptionnels en contre-attaque, portés notamment par Ademola Lookman sur l'aile. L'Atleti avait généré 2,37 xG contre 1,18 pour le Barça. Ils chercheront sans doute à punir à nouveau leurs adversaires en transition.

L'Atletico mise également sur sa solidité à domicile, l'une des meilleures d'Europe. Certes, le Barça s'est imposé 2-1 au Metropolitano au début du mois, mais ce n'était pas face à l'équipe type de Simeone. Avant cela, les Colchoneros restaient sur six victoires consécutives chez eux, toutes compétitions confondues. Ils semblent bien partis pour éviter la défaite dans le temps réglementaire, avec une probabilité implicite de 50 %.

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Des buts dans le dernier acte

Malgré une infériorité numérique durant la majeure partie de la rencontre, Barcelone a affiché 58 % de possession à l'aller. Ils devraient à nouveau dominer les débats au niveau de la tenue du ballon.

À mesure que le match avancera, Hansi Flick devra prendre de plus en plus de risques. Cela laisse présager une rencontre de plus en plus décousue, offrant des espaces que l'Atletico Madrid pourra exploiter en contre-attaque en seconde période.

L'Atleti n'est plus la forteresse défensive d'autrefois. 85 % de leurs matchs de Ligue des Champions cette saison ont vu les deux équipes marquer. Avant le match aller, ils n'avaient d'ailleurs réalisé aucun "clean sheet" dans la compétition.

Leurs rencontres européennes en 2025/26 affichent une moyenne de 2,46 buts en seconde période, équitablement répartis entre les buts marqués et encaissés par les hommes de Simeone.

Parallèlement, 70 % des buts de Barcelone en Ligue des Champions ont été inscrits après la pause. Vu le scénario attendu, parier sur les deux équipes marquent en seconde mi-temps est un choix judicieux.

Pronostic 2 Atletico Madrid vs Barcelone : Seconde mi-temps : Les deux équipes marquent à une cote de 2,10 sur Unibet

Alvarez pour confirmer sa forme européenne

Julian Alvarez vit une saison singulière, lui que l'on annonce sur les tablettes du Barça. L'ancien de Manchester City se montre bien plus efficace sur la scène européenne qu'en championnat. Il ne compte qu'un but de moins en 12 matchs de Ligue des Champions qu'en 29 apparitions en Liga. Seul Kylian Mbappé a été impliqué sur plus de buts que l'Argentin dans la compétition cette saison.

Le champion du monde 2022 semble se sublimer lors des grandes affiches. Il avait déjà marqué un but superbe au Bernabeu en huitièmes de finale la saison passée. Le joueur de 26 ans a également transformé magnifiquement le coup franc consécutif à l'expulsion de Cubarsi la semaine dernière.

Alvarez marque en moyenne toutes les 112 minutes dans cette compétition. Il tente également 3,2 tirs par match sur la scène européenne, contre seulement 1,9 en Liga.

Barcelone a encaissé au moins un but lors de six de ses sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur défense pourrait être encore plus exposée alors qu'ils tenteront d'arracher une "remontada". Miser sur un but d'Alvarez, avec une probabilité implicite d'environ 31 %, présente une belle valeur.

Pronostic 3 Atletico Madrid vs Barcelone : Julian Alvarez buteur à tout moment à une cote de 3,00 sur Unibet

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