Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s’attend à ce que l’Atletico Madrid évite la défaite face à un Barça fragilisé par les blessures.

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Les meilleurs paris pour Atletico Madrid vs Barcelone

Double chance - Atletico Madrid ou match nul à la cote de 1,95 sur Betclic

Buteur à tout moment - Lamine Yamal à la cote de 2,10 sur Betclic

Total de buts - moins de 3,5 buts à la cote de 2,00 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atletico Madrid 1-1 Barcelone

Pronostic des buteurs : Atletico Madrid - Baena ; Barcelone - Yamal

Ce match oppose deux styles radicalement différents. Les dix dernières sorties du Barça en Liga ont toutes compté au moins trois buts, tandis que les six dernières de l'Atleti n'en ont jamais affiché plus de deux.

L'Atletico Madrid et le Barça croisent le fer dimanche soir, les deux premiers de Liga s'affrontant pour la tête du classement. Les inquiétudes grandissantes du côté des Catalans, concernant leurs blessés, pourraient donner un avantage non négligeable à l'Atletico, d'autant que la formation de Diego Simeone reste sur une série de sept victoires consécutives en championnat.

L'Atleti de Diego Simeone ne compte que deux points de retard sur le Barça, deuxième de Liga 2026/27. Une victoire au Metropolitano dimanche soir permettrait aux Madrilènes de doubler le tenant du titre.

L'Atleti possède la meilleure défense du championnat. Le gardien Jan Oblak affiche déjà cinq clean sheets en seulement 11 matchs. Alex Baena mène la danse avec cinq buts et 24 occasions créées. Le Barça n'effraie pas les troupes de Simeone.

Le Barça a écrasé Alaves 6-1 le week-end dernier. Les Catalans ont immédiatement rebondi après leur défaite lors du premier Clasico de la saison, au Camp Nou. Le Barça demeure l'équipe la plus spectaculaire du championnat, avec 46 buts marqués en 11 matchs de Liga.

Cependant, la situation du Barça sur le plan des blessures continue de se détériorer. Rodri a dû sortir à la mi-temps en milieu de semaine, touché aux ischio-jambiers. L'ancien joueur de Manchester City est d'ores et déjà forfait pour le déplacement au Metropolitano. Avec Jules Kounde et Eric Garcia également absents, et Andreas Christensen toujours sérieusement incertain, la structure défensive du Barça devient de plus en plus fragile.

Les effectifs probables pour Atletico Madrid vs Barcelone

Composition attendue de l'Atletico Madrid : Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Barrios, Hjulmand, Baena, G. Simeone, Alvarez, Lee

Composition attendue du Barcelone : Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Balde, Bernal, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Raphinha, Gordon

L'Atleti mérite mieux que sa cote

Avant sa défaite en Ligue des Champions face au Bayern, l'Atletico restait sur une série de neuf matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Les Madrilènes n'ont encaissé que huit buts en 11 matchs, ce qui en fait la meilleure défense de Liga.

Quatre de leurs cinq derniers succès se sont également soldés par un clean sheet, dont leur victoire en Ligue des Champions contre Manchester United. Ils ont aussi fait tomber le rideau face à Espanyol, Levante et le Deportivo.

Le Barça se rend au Metropolitano privé d'Eric Garcia, de Jules Kounde et de Roony Bardghji. Sa couverture défensive est déjà réduite. Rodri devrait lui aussi manquer à l'appel, touché aux ischio-jambiers.

En tenant compte de la forme à domicile de l'Atletico, les hôtes devraient être en mesure de rendre la tâche difficile au Barça. Nous pouvons miser sur une absence de défaite des Madrilènes, à une probabilité implicite de 51,28 %.

Pronostic 1 Atletico Madrid vs Barcelone : Double chance - Atletico Madrid ou match nul à la cote de 1,84 sur Betclic

Yamal pour percer le mur madrilène

Lamine Yamal a inscrit dix buts en Liga cette saison 2026/27. Seul Raphinha (15) a fait mieux que le jeune prodige espagnol. Yamal se rapproche de Raphinha en tant que meilleur élément du Barça cette saison, avec une note moyenne de 8,59.

Il a également été le joueur le plus utilisé de l'effectif barcelonais cette saison, avec 905 minutes jouées en Liga. Yamal a inscrit un doublé lors du récent festival du Barça face à Alaves (6-1), et se trouve donc dans une bonne dynamique récente.

L'Atletico n'encaisse en moyenne que 0,73 but par match, de quoi compliquer la tâche de Yamal au Metropolitano. Pourtant, c'est un joueur que Diego Simeone ne peut pas anticiper. Son taux de réussite s'élève à 90,9 % cette saison en Liga. Nous pouvons tout de même miser sur un but de sa part dimanche, à une probabilité implicite de 47,62 %.

Pronostic 2 Atletico Madrid vs Barcelone : Buteur à tout moment - Lamine Yamal à la cote de 2,10 sur Betclic

L'historique au Metropolitano laisse présager un match serré

Une seule des neuf rencontres de Liga entre ces deux équipes au Metropolitano a vu au moins quatre buts être marqués. C'était lors de la défaite 4-2 de l'Atleti en mars dernier.

Les huit autres rencontres ont toutes compté trois buts ou moins. Avec 21 buts sur neuf confrontations, la moyenne s'établit à seulement 2,33 buts par match. L'Atletico n'a encaissé que huit buts en 11 matchs de Liga cette saison. Comme à son habitude, Diego Simeone privilégie avant tout la solidité défensive.

À l'inverse, le Barça affiche une moyenne de 4,18 buts par match. Ses 46 buts en font la meilleure attaque des cinq grands championnats européens. Simeone tentera néanmoins de tenir les hommes de Hansi Flick à distance aussi longtemps que possible.

Nous pouvons miser sur moins de 3,5 buts, à une probabilité implicite de 50 %. Il s'agit du pari offrant le meilleur rapport dans nos pronostics Atletico Madrid vs Barcelone. Sur la base du bilan défensif de l'Atletico et des confrontations directes, une probabilité plus juste se situerait plutôt autour de 71 %.

Pronostic 3 Atletico Madrid vs Barcelone : Total de buts - moins de 3,5 buts à la cote de 1,87 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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