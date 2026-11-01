Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Les hommes de Cristian Chivu occupent la première place du classement des points attendus en Serie A et doivent désormais transformer cette statistique en points réels.

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Les meilleurs paris pour Atalanta vs Inter

Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,60 sur Betclic

Total de buts - moins de 3,5 buts à la cote de 1,77 sur Betclic

Buteur à tout moment - Pio Esposito à la cote de 1,95 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atalanta 0-2 Inter

Pronostic des buteurs : Inter - Esposito, Barella

L'Atalanta reçoit l'Inter au New Balance Arena ce dimanche, avec l'objectif de décrocher une quatrième victoire à domicile en sept matchs de Serie A disputés à la maison.

On a pris l'habitude de voir l'Atalanta jouer les premières places en Serie A ces dernières saisons. Il est donc étrange de la voir pointer dans la seconde moitié de tableau en 2026/27, mais sa défense n'a pas été à la hauteur. Maurizio Sarri doit redresser la barre.

Isak Hien et Odilon Kossounou pourraient figurer sur le banc de l'Atalanta ce week-end. Giacomo Raspadori, absent lors des cinq derniers matchs en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, devrait également faire partie du groupe.

Le déplacement à Bergame a été fixé comme objectif pour le retour de Lautaro Martinez avec l'Inter, après ses propres soucis aux ischio-jambiers. Il devra se battre avec un Pio Esposito en pleine forme pour une place de titulaire. Marcus Thuram est incertain après avoir ressenti une gêne aux ischio-jambiers en sélection.

John Stones et Curtis Jones ont tous deux repris l'entraînement et pourraient être disponibles pour Chivu à Bergame. L'Inter défendra à cette occasion une belle série de 17 matchs sans défaite face à l'Atalanta.

Les effectifs probables pour Atalanta vs Inter

Composition attendue de l'Atalanta : Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi, Ederson, Pasalic, Elmas, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic

Composition attendue de l'Inter : J. Martinez, Augusto, Bastoni, Akanji, Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Mkhitaryan, Pio Esposito

La pression monte sur Sarri

L'Atalanta n'a pas marqué lors de chacun de ses deux derniers matchs à domicile en Serie A face à l'Inter. Les Nerazzurri ont décroché des victoires 1-0 et 2-0 lors de leurs deux derniers déplacements à Bergame. Nous envisageons un scénario similaire ce week-end.

L'Atalanta a encaissé 1,8 but par match en Serie A cette saison. Elle en a pris trois face à Parme et quatre face à Frosinone avant la trêve internationale de novembre. Vu les options offensives dont dispose l'Inter, celui-ci semble être une valeur sûre pour marquer au moins une fois dans cette rencontre.

L'Atalanta ne pointe qu'à la dixième place de Serie A pour les grosses occasions créées, et pourrait donc être en difficulté. Et ce, malgré une septième place pour les touches de balle dans la surface adverse. Cela laisse penser qu'elle peine à concrétiser dans le dernier geste. À titre de comparaison, elle était cinquième de Serie A la saison dernière pour les grosses occasions créées.

Les données pointent vers une régression, et nous pensons que l'Inter peut museler l'Atalanta et accentuer un peu plus la pression sur Sarri. C'est selon nous le pari qui a le plus de valeur parmi nos pronostics pour Atalanta vs Inter ce soir.

Pronostic 1 Atalanta vs Inter : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,28 sur Betclic

De la valeur sur un match fermé

Quatre des cinq dernières confrontations entre l'Atalanta et l'Inter ont vu deux buts ou moins être inscrits. On peut donc s'étonner de voir les bookmakers proposer la cote actuelle sur les moins de 3,5 buts.

L'Inter affiche un xGA de 10,9, la deuxième meilleure valeur de Serie A cette saison. Le club pointe aussi en tête du classement xG avec 29,0. L'Atalanta a encaissé en moyenne 1,8 but par match, contre 1,2 pour l'Inter. Mais avec deux attaquants nerazzurri absents ou en délicatesse physique, l'équipe pourrait avoir du mal à concrétiser.

Les récents résultats de l'Atalanta pourraient fausser les cotes. Ses cinq derniers matchs de Serie A ont affiché une moyenne de 4,2 buts. Il faut s'attendre à ce que cette tendance change face aux tenants du Scudetto.

Pronostic 2 Atalanta vs Inter : Total de buts - moins de 3,5 buts à la cote de 1,65 sur Betclic

Le jeune prodige azzurro pour poursuivre sur sa lancée

Pio Esposito a inscrit cinq buts lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Trois d'entre eux ont été marqués sous le maillot de la Nazionale, dont un doublé lors de la victoire historique face à la France. Esposito a su répondre présent pour l'Inter en l'absence de Lautaro Martinez.

Il se situe dans le 86e percentile de Serie A pour l'xG sur cadre (xGOT). Il est également une menace dans le jeu aérien, pointant dans le 90e percentile du championnat pour les tentatives de but de la tête.

Esposito étant devenu une sorte de symbole du football italien ces derniers temps, le mercato Buteur à tout moment peut se révéler payant ce week-end. Les bookmakers lui accordent une probabilité implicite d'environ 52 % de marquer. C'est une belle valeur pour un joueur qui a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses quatre derniers matchs.

Pronostic 3 Atalanta vs Inter : Buteur à tout moment - Pio Esposito à la cote de 1,95 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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