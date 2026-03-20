Pronostic Arsenal vs Manchester City 22/03/2026

Nous misons sur un sacre des Gunners à Wembley face à des Cityzens en manque de repères ces dernières semaines.

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Manchester City

Victoire d'Arsenal à une cote de 2,25 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,58 sur Winamax

Erling Haaland buteur à tout moment à une cote de 2,40 surWinamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1 Manchester City

Pronostic des buteurs : Arsenal – Eberechi Eze, Viktor Gyokeres ; Manchester City – Erling Haaland

Arsenal est la sensation de cette saison. Les hommes de Mikel Arteta surfent actuellement sur une impressionnante série de 14 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions cette semaine et solides leaders de Premier League avec neuf points d'avance, les Gunners abordent cette finale de Carabao Cup avec ambition. Si ce n'est pas leur priorité absolue, ce trophée pourrait être le premier d'une moisson historique.

De son côté, Manchester City traverse une période délicate. Éliminés de la C1 par le Real Madrid, les Cityzens ont également vu leurs espoirs de titre s'éloigner après des matchs nuls frustrants contre West Ham et Nottingham Forest. Ce week-end représente sans doute leur meilleure chance de sauver leur saison avec un trophée.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Manchester City

Composition attendue d'Arsenal : Arrizabalaga, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres.

Composition attendue de Manchester City : Trafford, Nunes, Khusanov, Dias, O’Reilly, Rodri, Semenyo, Foden, Reijnders, Doku, Haaland.

Un trophée à portée de main pour les Gunners

Peu d'équipes en Europe sont aussi difficiles à manœuvrer que l'Arsenal de Mikel Arteta cette saison. Avec seulement trois défaites au compteur toutes compétitions confondues, les Londoniens sont en lice pour un incroyable triplé. Nous les voyons s'imposer à Wembley face à une équipe de City en plein doute.

L'effectif des Gunners est d'ailleurs presque au complet. Seuls Jurrien Timber, Martin Ødegaard et Mikel Merino occupent l'infirmerie, et seul ce dernier est d'ores et déjà forfait pour la finale. Habitués à gérer les absences cette saison, les Londoniens arriveront à Wembley avec une confiance inébranlable.

Côté City, si l'infirmerie se vide avec le retour de Mateo Kovacic (seuls Joško Gvardiol et Rico Lewis manquent à l'appel), c'est l'irrégularité chronique des Skyblues qui inquiète. C’est logiquement qu’Arsenal aborde ce choc avec le statut de favori.

Pronostic 1 Arsenal vs Manchester City : Victoire d'Arsenal à une cote de 2,25 sur Winamax

Un choc de titans riche en buts

Il y a d'excellentes raisons de s'attendre à un festival offensif ce week-end. Arsenal et City disposent de talents offensifs exceptionnels, tandis qu'aucune des deux défenses n'a montré une solidité à toute épreuve récemment. Pour preuve, sept de leurs neuf dernières confrontations ont vu les deux équipes marquer.

Ce duel pourrait également voir un changement de gardiens. Kepa Arrizabalaga et James Trafford, habituels titulaires dans les coupes nationales, méritent de débuter cette finale. Bien qu'ils réalisent une saison honorable, ils n'affichent pas la même assurance que David Raya ou Gianluigi Donnarumma.

Avec 12 buts inscrits lors de leurs trois derniers duels, le spectacle devrait être au rendez-vous à Londres.

Pronostic 2 Arsenal vs Manchester City : Les deux équipes marquent à une cote de 1,58 sur Winamax

Quel buteur pour enflammer Wembley ?

Si nous voyons Arsenal soulever le trophée, désigner un buteur précis chez les Gunners est un exercice périlleux. Leurs 10 derniers buts ont été inscrits par neuf joueurs différents, prouvant une polyvalence offensive remarquable. Viktor Gyökeres reste leur meilleur réalisateur en 2025/26, mais il ne compte "que" 16 buts.

La force d'Arsenal réside dans son collectif, ce qui rend le pari sur un buteur individuel risqué. Chez City, en revanche, le dilemme n'existe pas.

Malgré les résultats en dents de scie de son équipe, Erling Haaland reste une machine à scorer. Son but contre le Real Madrid en milieu de semaine était son 30e cette saison, son 154e sous les couleurs de City. Même si son équipe venait à perdre, le Norvégien a toutes les chances de laisser son empreinte sur cette finale.

Pronostic 3 Arsenal vs Manchester City : Erling Haaland buteur à tout moment à une cote de 2,40 sur Winamax

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