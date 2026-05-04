Pronostic Arsenal vs Atletico Madrid 05/05/2026 : Les Colchoneros vers la finale

Notre expert en paris sportifs prévoit que si l'avantage du terrain jouera un rôle majeur pour les Gunners, c'est l'Atletico Madrid qui finira par composter son billet pour la finale de la Ligue des Champions.

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Atletico Madrid

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 1-2 Atletico Madrid

Pronostic des buteurs : Arsenal - Martin Zubimendi ; Atletico Madrid - Ademola Lookman, Antoine Griezmann

Le match aller au Wanda Metropolitano s'est joué sur des détails, et plus précisément sur penalty. Viktor Gyokeres avait donné l'avantage aux Gunners juste avant la pause, avant que Julian Alvarez ne remette les compteurs à zéro dix minutes après la reprise, arrachant le nul pour l'Atleti.

Ce score de parité a permis à Arsenal de porter sa série d'invincibilité en C1 à 13 matchs cette saison. Parmi leurs 10 victoires durant cette campagne, on se souvient d'un cinglant 4-0 infligé à l'Emirates à une équipe madrilène alors fébrile lors de la phase de ligue en octobre 2025.

Les Londoniens ont préparé ces retrouvailles européennes — la troisième de la saison — de la meilleure des manières avec un succès probant 3-0 face à Fulham ce week-end.

Historiquement, l'enjeu est colossal : la dernière finale de C1 d'Arsenal remonte à 20 ans jour pour jour, tandis que l'Atleti attend ce moment depuis 10 ans. Les deux clubs ont faim de gloire européenne.

Diego Simeone a largement fait tourner son effectif contre Valence, s'offrant le luxe de gagner 2-0 avec une équipe remaniée. Si les Rojiblancos ont manqué de régularité cette saison, leur résilience reste leur marque de fabrique. Seul bémol : leurs trois défaites à l'extérieur dans la compétition ont toutes eu lieu sur le sol anglais.

Cependant, Arsenal pourrait accuser le coup physiquement après avoir aligné son équipe type contre Fulham pour rester dans la course au titre en Premier League. L'Atletico arrivera plus frais. Les Madrilènes ont également l'ascendant psychologique, ayant éliminé Arsenal lors de leur dernière demi-finale européenne en 2018. Nous voyons les hommes du "Cholo" valider leur ticket pour Budapest.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Atletico Madrid

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Trossard.

Composition attendue d’Atletico Madrid : Oblak, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Lookman, Koke, Cardoso, Alvarez, Griezmann, Sorloth.

Un match spectaculaire à l'Emirates

Lors de la manche aller, les deux formations ont fait preuve d'une solidité exemplaire. Sans vainqueur au coup de sifflet final, tout reste à faire à Londres.

Pour rappel, leur dernier affrontement en phase à élimination directe remonte à la demi-finale de l'Europa League 2017/18. Après un nul 1-1 à Londres à l'aller, le but de Diego Costa au retour avait envoyé l'Atleti en finale contre Marseille.

Statistiquement, l'Atletico a trouvé le chemin des filets lors de 10 de ses 11 derniers déplacements en Ligue des Champions, marquant exactement deux buts lors de 5 de ses 6 derniers voyages. De son côté, Arsenal a connu des matchs plus fermés récemment (moins de 2,5 buts lors des 5 dernières rencontres de C1).

Pourtant, vu l'importance du rendez-vous, les verrous devraient sauter. Dans une rencontre qui pourrait s'étirer sur 120 minutes, voir au moins trois buts semble très probable.

Pronostic 1 Arsenal vs Atletico Madrid : Les deux équipes marquent & Plus de 2,5 buts, coté à 2,25 sur Winamax

L'Atletico pour le coup de grâce

Arsenal avait écarté Villarreal pour atteindre la finale de 2006. Dix ans plus tard, l'Atletico éliminait le Bayern Munich grâce aux buts à l'extérieur. L'histoire se répète souvent pour ces clubs.

La fatigue pourrait être le facteur X. Mikel Arteta n'a pas ménagé ses cadres contre Fulham, Arsenal luttant sur deux fronts avec une Premier League ultra-exigeante.

À l'inverse, Simeone a construit un groupe habitué aux joutes mentales et physiques intenses. Une semaine complète de repos pour ses cadres pourrait bien annuler l'avantage du public londonien.

Si les Gunners sont invaincus depuis neuf matchs face aux clubs espagnols, la Ligue des Champions est le théâtre par excellence des retournements de situation.

Nous prévoyons une victoire au bout de l'effort pour les Colchoneros, possiblement durant la prolongation ou aux tirs au but.

Pronostic 2 Arsenal vs Atletico Madrid : Atletico Madrid se qualifie pour la finale, coté à 3,40 sur Winamax

Le facteur Lookman

Ademola Lookman est sans doute l'un des meilleurs coups du mercato hivernal de ces dernières années. Arrivé d'Atalanta, l'attaquant nigérian a transformé l'attaque madrilène.

Depuis son arrivée, il affiche des statistiques impressionnantes : 7 buts et 4 passes décisives en 19 apparitions. Il reste sur une excellente dynamique avec deux buts lors de ses trois dernières sorties, notamment contre le Barça en C1 et en finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad.

De retour de blessure contre Arsenal la semaine dernière, il a montré qu'il n'avait rien perdu de son tranchant avec 4 tirs et 8 ballons touchés dans la surface adverse (record du match).

Avec le soutien de Sorloth, Alvarez et Griezmann, Lookman a toutes les cartes en main pour porter l'Atletico vers une nouvelle finale.

Pronostic 3 Arsenal vs Atletico Madrid : Ademola Lookman buteur ou passeur décisif, coté à 2,85 sur Winamax

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