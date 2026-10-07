Pronostic Argentine vs Bénin 07/10/2026 : Messi fait ses adieux en beauté

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Argentine célèbre dignement le départ de Lionel Messi face à un Bénin qui n'a pas les armes pour gâcher la fête.

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Les meilleurs paris pour Argentine vs Bénin

Argentine 4-0 Bénin (Score exact) à la cote de 4,75 sur Unibet

Moins de 4,5 buts à la cote de 2,10 sur Unibet

Deuxième mi-temps (Mi-temps avec le plus de buts) à la cote de 2,00 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Argentine 4-0 Bénin

Pronostic des buteurs : Argentine - Messi x2, Alvarez, Paz

L'Argentine reçoit le Bénin à l'Estadio Monumental mercredi soir, pour ce qui constitue le dernier match de Lionel Messi sous le maillot de l'Albiceleste. Si leurs adversaires ne font pas forcément la une des journaux, cette rencontre est tout entière tournée vers un seul homme : Lionel Messi.

Messi disputera sa 208e et dernière sélection avec l'Argentine, après avoir annoncé sa retraite internationale en août dernier. L'attaquant a déjà joué 28 fois dans ce stade, mais ce soir-là restera le plus marquant. Une affluence record est attendue, davantage tournée vers la célébration de la carrière de Messi que vers l'enjeu sportif de la rencontre.

Aux côtés de Messi, Nicolás Otamendi disputera lui aussi sa dernière sélection. Il devrait sortir de sa retraite internationale pour cette seule rencontre, afin de rendre l'événement encore plus grand. Juan Foyth et Thiago Almada, eux, ont déclaré forfait sur blessure. Nicolás Tagliafico est incertain tandis que Rodrigo De Paul pourrait effectuer son retour.

L'Argentine a été impitoyable lors de cette trêve internationale. Elle a battu la Bolivie 4-0 avant d'infliger un cinglant 7-0 aux espoirs (U23) du Burkina Faso. Le Bénin pointe au 114e rang mondial, un adversaire que l'Argentine n'a donc guère de raisons de craindre. Les Béninois ont récemment battu la Mauritanie 2-1 lors d'un match de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations.

Le Bénin devra se passer de son arrière droit Abdoul Rachid Moumini, qui ne peut pas voyager pour des raisons administratives.

Les effectifs probables pour Argentine vs Bénin

Composition attendue de l'Argentine : Martinez, Giay, Otamendi, Romero, Medina, De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz, Messi, Alvarez

Composition attendue du Bénin : Djandjinou, Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou, Hassane, D'Almeida, Aloko, Olaitan, Ourorou, Tosin

L'Argentine peut reproduire son score de la semaine dernière contre la Bolivie

L'Argentine s'est imposée 4-0 il y a tout juste huit jours. Les hommes de Scaloni ont battu la Bolivie à Córdoba avec des buts répartis sur les deux périodes. Lautaro Martínez et Nico Paz avaient marqué en première période, tandis que Cristian Romero et Jose Lopez avaient trouvé le chemin des filets en seconde période.

L'écart de niveau est à nouveau flagrant ici. Le Bénin est 114e mondial, quand l'Argentine est vice-championne du monde 2026. La sélection de Lionel Scaloni a inscrit 11 buts sans en encaisser un seul durant cette trêve internationale.

Une soirée à caractère cérémoniel pourrait aussi garder un rythme plus sage. L'Argentine ne cherchera pas à humilier son adversaire lors d'un match d'adieu. Nico Paz a été impliqué sur trois buts lors de ses deux derniers matchs avec l'Argentine. Le marché évalue ce score exact à une probabilité implicite de 21 %. Nous pensons qu'elle pourrait être plus élevée, le Bénin devant avoir du mal à marquer tandis que Messi, Alvarez et les leurs devraient se régaler.

Pronostic 1 Argentine vs Bénin : Score exact - Argentine 4-0 Bénin à la cote de 4,75 sur Unibet

Le Bénin n'est pas les jeunes du Burkina Faso

Le Bénin est une véritable équipe A, contrairement au groupe de joueurs U23 auquel l'Argentine a fait face contre le Burkina Faso. Les Béninois ont battu la Mauritanie 2-1 lors de leur premier match de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, une situation bien différente de celle du dernier adversaire de l'Argentine.

Le contexte compte énormément dans ce score fleuve de 7-0. Le Burkina Faso était arrivé à Buenos Aires quelques heures seulement avant le coup d'envoi, après des soucis de vols. Les Burkinabés avaient alors aligné un groupe majoritairement composé de joueurs de moins de 23 ans, ce qui explique ce résultat gonflé.

Attendez-vous également à ce que Scaloni vide son banc pour l'occasion. Les changements ont tendance à casser le rythme d'un match. Le Bénin n'a encaissé qu'un seul but face à la Mauritanie lors de ce match de qualification. Le marché estime à 48 % la probabilité implicite de voir moins de 5 buts inscrits. Ce chiffre semble trop bas si l'on tient compte du caractère cérémoniel de la rencontre. Ce pourrait même être la meilleure option de valeur de nos pronostics Argentine vs Bénin cette semaine.

Pronostic 2 Argentine vs Bénin : Moins de 4,5 buts à la cote de 2,10 sur Unibet

Le Bénin devrait fléchir après la pause

Le Bénin devrait arriver avec un plan clair dès le début : se replier en défense et tenter de frustrer l'Argentine. Mais tenir ce dispositif pendant 90 minutes s'annonce bien plus compliqué.

La fatigue et les changements devraient ouvrir le match après la pause, et l'Argentine dispose du réservoir nécessaire pour punir des organismes fatigués. Messi devrait lui aussi être remplacé à un moment donné, afin de recevoir les adieux qu'il mérite.

L'Argentine menait 5-0 à la mi-temps face au Burkina Faso la semaine dernière, mais dans un contexte très différent, face à de jeunes espoirs. À l'inverse, la victoire contre la Bolivie avait vu les buts se répartir équitablement entre les deux périodes.

La préparation du Bénin pour ce match aurait été compliquée, entre vols inconfortables et conditions d'hébergement difficiles pour le groupe. Une probabilité de 50 % de voir plus de buts en fin de match qu'en première période semble étonnamment basse, et nous pensons qu'il faut en profiter.

Pronostic 3 Argentine vs Bénin : Deuxième mi-temps (Mi-temps avec le plus de buts) à la cote de 2,00 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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