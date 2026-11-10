Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Angleterre s'impose face à une Croatie en reconstruction à Wembley.

L'Angleterre a surmonté sa défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 face à la Croatie en enchaînant quatre victoires consécutives en compétition officielle, une série qu'elle espère prolonger ce jeudi.

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Les meilleurs paris pour Angleterre vs Croatie

Angleterre vainqueur sans encaisser - oui à la cote de 2,10 sur Betclic

Total de buts (1re mi-temps) - plus de 1,5 but à la cote de 2,05 sur Betclic

Premier buteur - Harry Kane à la cote de 3,00 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Angleterre 3-0 Croatie

Pronostic des buteurs : Angleterre - Kane, Bellingham, Burn

L'Angleterre reçoit la Croatie à Wembley jeudi soir, avec l'objectif de porter l'écart entre les deux équipes à neuf points.

Les Three Lions de Thomas Tuchel se sont ressaisis après leur défaite 3-2 à domicile face à l'Espagne lors de la première journée de la Ligue des Nations 2026/27. Ils ont remporté leurs trois matchs suivants sans encaisser le moindre but. Ils se sont également imposés 7-0 en Croatie, si bien que les visiteurs de jeudi voudront prendre leur revanche.

Quelques changements pourraient intervenir dans l'effectif. Bukayo Saka, d'Arsenal, est la plus grosse absence sur blessure pour Tuchel ce mois-ci. Le duo en forme composé d'Anthony Gordon et Morgan Rogers devrait encadrer le tout nouveau Ballon d'Or Harry Kane. Par ailleurs, le Madrilène Trent Alexander-Arnold a conservé sa place dans le groupe.

Le sélectionneur croate Slaven Bilic est toujours privé de quatre titulaires habituels. Franjo Ivanovic, Josip Sutalo, Kristijan Jakic et Marin Pongracic manqueront tous ce rendez-vous.

Après avoir remporté son premier match de la Ligue des Nations 2026/27 en Tchéquie, la Croatie a perdu trois rencontres, deux fois face à l'Espagne et une fois face à l'Angleterre. Les Croates ont besoin d'un résultat ici pour conserver une chance d'atteindre le tour suivant et éviter les barrages de relégation.

Les effectifs probables pour Angleterre vs Croatie

Composition attendue de l'Angleterre : Pickford, Quansah, Branthwaite, Burn, Hall, Rice, Anderson, Ngumoha, Bellingham, Gordon, Kane

Composition attendue de la Croatie : Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Sucic, Baturina, Budimir, Pasalic

L'Angleterre peut garder sa cage inviolée face à une Croatie en transition

L'Angleterre s'est reprise depuis cette défaite 3-2 concédée face à l'Espagne lors de la première journée. Les Three Lions enchaînent depuis trois matchs sans encaisser. Cela inclut deux face à la Tchéquie et un lors de la large victoire 7-0 à l'extérieur en Croatie, lors de la manche aller le mois dernier.

La Croatie n'a inscrit que quatre buts en quatre sorties. La moitié de ce total est venue face à la Tchéquie, lanterne rouge du groupe. Lors de la correction 7-0 subie face à l'Angleterre le mois dernier, les Croates n'ont créé qu'une seule grosse occasion sur douze tentatives.

Il faut toutefois tempérer l'enthousiasme. Luka Modric et Mateo Kovacic possèdent toujours une vraie qualité au milieu de terrain croate. La Croatie sera cependant privée d'une de ses principales menaces offensives en Ivan Perisic, suspendu.

Bien que Marc Guehi et Ezri Konsa soient blessés, l'Angleterre dispose de solutions solides en défense. Dan Burn et Jarrad Branthwaite sont des remplaçants plus que capables. La différence de buts de l'Angleterre, actuellement de +11, est la meilleure de la Ligue A. Nous pensons que les Three Lions peuvent l'emporter tout en maintenant cette attaque croate à distance.

Pronostic 1 Angleterre vs Croatie : Angleterre vainqueur sans encaisser - oui à la cote de 2,10 sur Betclic

Une valeur à saisir sur un début de match rapide

Trois des quatre matchs de l'Angleterre en Ligue des Nations ont produit deux buts en première mi-temps. La Croatie a réalisé la même performance dans deux de ses quatre matchs de groupe.

Le 7-0 de Rijeka était déjà de 4-0 à la pause. Leur défaite 4-1 face à l'Espagne est le seul autre match de groupe de la Croatie à avoir dépassé ce total à la mi-temps. C'est l'argument qui joue contre ce pari, mais la physionomie de la rencontre devrait changer la donne. L'Angleterre n'a besoin que d'un point pour garantir la deuxième place. Le besoin de victoire de la Croatie devrait garantir un match ouvert dès le coup d'envoi.

Même privée d'un élément clé en Bukayo Saka, l'Angleterre possède la puissance de feu nécessaire. Les Three Lions ont marqué quatorze fois en quatre matchs de groupe, tandis que la Croatie en a encaissé quatorze à l'autre bout. Nous sommes à l'aise pour miser sur deux buts ou plus en première période, à une cote supérieure à l'évent.

Pronostic 2 Angleterre vs Croatie : Total de buts (1re mi-temps) - plus de 1,5 but à la cote de 2,05 sur Betclic

Le Ballon d'Or peut encore briller

Les superlatifs manquent pour qualifier le Ballon d'Or 2026, Harry Kane. Le capitaine anglais traverse une forme étincelante avec sa sélection en Ligue des Nations, avec six buts en quatre apparitions.

Kane avait ouvert le score lors de la déroute 7-0 de l'Angleterre en Croatie le mois dernier. Il reste plus que jamais au cœur de l'attaque anglaise. La cote du buteur à tout moment est basse, mais miser sur son premier but semble être l'option la plus intéressante dans ce pronostic Angleterre vs Croatie.

Kane sera assurément titulaire pour ce match, même s'il pourrait déjà avoir un œil sur le choc de dimanche face à l'Espagne. Thomas Tuchel sera impatient de ménager ses cadres avant cette échéance, mais il ne pourra le faire que si son équipe entame bien cette rencontre. Kane est en tête du groupe A de la Ligue des Nations pour les buts, l'xG et l'xG cadré. Il représente une belle valeur pour lancer les Three Lions dans ce match.

Pronostic 3 Angleterre vs Croatie : Premier buteur - Harry Kane à la cote de 3,00 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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