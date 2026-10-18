Pronostic Angers OM 18/10/2026 : le SCO, encore un écueil pour l’OM

Ce dimanche à 15h00, le SCO d’Angers reçoit un OM en crise, traînant plus que jamais les conséquences d’un mercato à sens unique (onze départs).

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H2 - Les meilleurs paris pour Angers OM

Angers ou match nul, et plus de 1,5 but ⭐ à la cote de 1,84 sur Winamax , soit une probabilité de 54 % que le SCO prenne au moins un point, dans une rencontre à deux buts ou plus.

, soit que le SCO prenne au moins un point, dans une rencontre à deux buts ou plus. Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,30 sur Winamax , soit une probabilité de 43 % que les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité.

, soit que les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité. Prosper Peter ou son remplaçant buteur ⭐ à la cote de 2,85 sur Winamax, soit une probabilité de 35 % que l’avant-centre angevin, sinon le joueur qui prendra son relais, fasse trembler les filets.

Dans ce match de la peur, notre conviction passe par un nul (1-1, ou 2-2), qui ne satisferait personne, mais qui nous semble logique au vu des difficultés défensives de chaque équipe.

H3 - Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’éclaircie de Troyes (0-2) n’aura duré que quatre jours. Jeudi, l’OM a de nouveau chuté au Vélodrome, cette fois face à l’Olympiakos (0-1). Bruno Genesio n’a ainsi remporté que deux de ses huit matchs officiels, sans le moindre nul (2V-6D).

Un point devant les Olympiens (13e), Angers n’est guère plus serein (2V-1N-3D). Le SCO sort d’une gifle à Brest (5-1, dont 4-0 à la pause), où il a perdu Jordan Lefort, expulsé, et Ousmane Camara, blessé. Ses sept points ont tous été pris face aux trois derniers du classement.

H3 - Les effectifs probables pour Angers OM

Composition attendue d’Angers : Lopes – Louër, Biumla, Camara, Arcus – Belkebla, Van den Boomen – Allevinah, Belkhdim, Sbaï – Peter.

Composition attendue de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Kamissoko, Abdelli – Gomes, Harit, Paixão – Gouiri.

H2 - Angers tient tête à l’OM, comme au Vélodrome l’an passé (2-2)

Sur le papier, l’OM part certes favori (cote de 2,00) à la faveur de statistiques historiques flatteuses. Mais à bien y regarder, ses deux succès de la saison sont venus face à un Strasbourg réduit à dix, puis à Troyes, avant-dernier. Et loin de ses bases, il ne s’est imposé qu’une fois en quatre sorties (1V-3D).

Le calendrier ne l’aide pas davantage (moins de 70 heures de récupération depuis jeudi soir). Angers n’a rien d’un épouvantail pour autant. Et surtout, on note qu’il reste au moins sur neuf duels sans victoire face à l’OM (3N-6D), dont un 2-5 à Raymond-Kopa en janvier. D’où l’intérêt d’une double chance, afin de couvrir aussi le nul.

Le marché « Double Chance et Plus/Moins Buts - 90 Mins », choix « Angers / Nul et Plus de 1.5 Buts » est validé sur un 1-1 ou un 2-1. Idée perdante en revanche si le match se finit sur un 0-0, un 1-0 angevin ou une victoire marseillaise. Notez que le 0-0 est resté rare (une seule fois en quatorze matchs des deux équipes cette saison).

Pronostic 1 Angers vs OM : Angers ou nul et plus de 1,5 but – cote de 1,84 sur Winamax

H2 - Égalité à la pause

À Marseille, le ballon ne manque pas, comme on dit. Il y a des occasions (62 % de possession à Troyes, pour six tirs). Ceci dit, l’OM n’a mené à la pause dans aucun de ses huit matchs officiels (cinq nuls, trois retards au score) ! Et ses deux seuls buts avant le repos ont servi à égaliser, face au Paris FC puis à Istanbul.

On peut avancer que la défense du SCO a tendance à être fébrile d’entrée (neuf de ses dix buts encaissés l’ont été avant la pause). Mais ses trois premières périodes perdues l’ont été face au haut de tableau (Lille, Rennes, Brest), ce que l’OM n’est pas cette saison.

En quelque sorte, ces deux tendances se croisent, d’où une cote supérieure à 2 sur ce marché « 1 N 2 - 1ère Mi-temps », choix « N ». Ici, on ne juge que les 45 premières minutes. Un 0-0 ou un 1-1 à la pause le valide, quel que soit le score final.

Pronostic 2 Angers vs OM : match nul à la mi-temps – cote de 2,30 sur Winamax

H2 - Prosper Peter, ou son remplaçant, marque de la tête comme face à Troyes (2-0)

Prosper Peter n’a marqué que deux fois cette saison, toujours de la tête. À chaque fois, ce fut sur un centre venu de la gauche (face à Troyes, puis à Brest). Il se trouve que le jeu aérien reste le talon d’Achille de l’OM (six buts encaissés de la tête sur treize, dont celui de l’Olympiakos jeudi, sur corner).

Les corners de Branco van den Boomen offrent au SCO un second levier (trois de ses sept buts). Seul bémol, Ousmane Camara, déjà passeur décisif de la tête sur l’un d’eux à Auxerre, est incertain.

Autre inconnue, le temps de jeu de Peter, qui n’a débuté que deux matchs. Une nuance qui nous reporte vers le marché « Coaching gagnant : Buteur ou son remplaçant marque ». Si Stéphane Gilli le sort sans avoir marqué, le pari se décale sur son remplaçant, qui fut El Ouazzani à Brest par exemple.

Pronostic 3 Angers vs OM : Prosper Peter ou son remplaçant buteur – cote de 2,85 sur Winamax

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