Pronostic AC Milan vs Inter Milan 31/10/2026 : la série sans défaite des Rossoneri touche à sa fin

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Inter, l'une des trois seules équipes invaincues en 2026/27, poursuive sa série même sans Lautaro Martinez.

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Les meilleurs paris pour AC Milan vs Inter Milan

Victoire de l'Inter Milan à la cote de 1,95 sur Betclic

Moins de 2,5 buts à la cote de 2,25 sur Betclic

Marcus Thuram buteur ou passeur à la cote de 1,83 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : AC Milan 0-2 Inter Milan

Pronostic des buteurs : Inter Milan - Thuram, Bonny

Le derby della Madonnina revient sur nos écrans ce week-end, avec la réception par l'AC Milan de l'Inter Milan pour la première fois cette saison 2026/27. Cette rencontre oppose deux clubs milanais dans des dynamiques très différentes en ce moment, l'Inter menant la danse en tête du classement tandis que Milan pointe à la cinquième place.

L'AC Milan de Ruben Amorim a été humilié 4-2 par une modeste équipe de Bologne mercredi soir. C'était un match que les Rossoneri avaient ciblé comme une occasion de prendre trois points afin de réduire l'écart avec l'Inter. Mais Samuel Mbangula s'est offert un triplé remarquable qui a plongé le San Siro dans le silence. Il a ainsi infligé à Amorim sa première défaite en Serie A sur le banc milanais.

La tâche d'Amorim à Milan s'est considérablement compliquée ces dernières semaines en raison de multiples blessures touchant des joueurs clés. Si Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia et Alexis Saelemaekers sont absents sur le long terme, Adrien Rabiot est lui aussi sur le flanc.

Par ailleurs, Ruben Loftus-Cheek a subi une déchirure musculaire, et Fikayo Tomori est sorti sur blessure face à Bologne avec un problème aux ischio-jambiers. C'est une préparation désastreuse pour l'un des matches les plus importants de la saison du club.

Du côté de l'Inter, les Nerazzurri ont eux aussi disputé un match de Serie A en semaine. Ils se sont imposés confortablement 2-0 sur le terrain d'une équipe de Venise en difficulté. Contrairement à leurs voisins milanais, ils semblent en être ressortis sans dommage.

Cristian Chivu devra se passer de son attaquant vedette Lautaro Martinez (cuisse). Cependant, des joueurs comme Marcus Thuram et Yoann Bonny ont largement comblé ce vide. John Stones (cuisse), Luis Henrique (cuisse), Curtis Jones (muscle) et Benjamin Pavard (cuisse) sont également absents sur blessure.

Les effectifs probables pour AC Milan vs Inter Milan

Composition attendue de l'AC Milan : Maignan, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Estupinan, Jashari, Modric, Musah, Cisse, Pulisic, Camarda

Composition attendue de l'Inter Milan : J. Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Bonny

Les Nerazzurri prêts à prendre le dessus sur les Rossoneri

L'Inter n'a plus battu Milan depuis huit confrontations. Cette série doit bien s'arrêter un jour. L'écart de forme entre les deux équipes ne pourrait pas être plus flagrant. L'Inter reste invaincue depuis neuf matches de championnat, tandis que Milan a encaissé quatre buts à domicile face à Bologne mercredi.

L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, avait d'ailleurs laissé Marcus Thuram au repos avant le déplacement à Venise. Amorim ne dispose pas d'un tel luxe, avec huit joueurs actuellement indisponibles. Les Rossoneri doivent composer avec deux nouveaux coups durs en défense. Ils ont perdu Tomori, touché aux ischio-jambiers, et Goncalo Ramos, blessé au genou, en milieu de semaine.

Avec la lourde défaite de Milan en Ligue Europa chez l'AFC Bournemouth et une large défaite à domicile contre Bologne, les hommes de Ruben Amorim sont réellement vulnérables en ce moment. Nous pouvons miser sur un Inter relativement frais pour s'imposer ici, à une probabilité implicite de 51,3 %. Ce prix semble juste, compte tenu des ressources offensives dont dispose l'effectif nerazzurro.

Pronostic 1 AC Milan vs Inter Milan : Victoire de l'Inter Milan à la cote de 1,95 sur Betclic

Un duel qui s'annonce fermé, les deux équipes privées de leurs stars offensives

Chacune des quatre dernières confrontations s'est soldée par deux buts ou moins. Deux se sont terminées sur un score de 1-1, et deux sur un score de 1-0.

Lautaro Martinez est de nouveau absent côté visiteurs. Milan se passe également d'une longue liste d'options offensives, parmi lesquelles le co-meilleur buteur Adrien Rabiot. Les derbies ont ici tendance à se refermer plutôt qu'à s'ouvrir. L'Inter n'a encaissé que 10 buts en neuf matches de Serie A cette saison.

L'argument inverse existe bel et bien. Ces deux équipes affichent une moyenne de 3,89 et 3,22 buts par rencontre. Néanmoins, les données issues des confrontations directes plaident fortement en faveur de ce pari, et nous misons sur le marché des moins de buts à une probabilité implicite de 44,4 %.

Pronostic 2 AC Milan vs Inter Milan : Moins de 2,5 buts à la cote de 2,25 sur Betclic

Thuram en héros du derby

Marcus Thuram totalise sept implications directes sur des buts en huit matches de championnat. Cinq buts et deux passes décisives font de lui le point de fixation offensif de l'Inter en l'absence de Lautaro Martinez.

FotMob lui attribue une note de 7,73 sur 545 minutes de jeu. Il tire également 5,3 fois par match en moyenne, dont 12 tirs cadrés. Ses statistiques avancées sont tout aussi impressionnantes, puisqu'il génère 0,87 but plus passe décisive attendus combinés par 90 minutes.

Chivu a également géré son temps de jeu avec prudence depuis l'absence de Lautaro. Thuram a débuté six des huit matches de championnat. Il devrait quasiment à coup sûr être titulaire contre le grand rival milanais. La défense de fortune de Milan offre à Thuram une réelle opportunité de peser sur la rencontre.

Nous pouvons miser sur lui pour marquer ou délivrer une passe décisive à une probabilité implicite de 54,6 %. La probabilité réelle se rapproche davantage de 60 %, ce qui en fait le pari de valeur de notre pronostic AC Milan vs Inter Milan.

Pronostic 3 AC Milan vs Inter Milan : Marcus Thuram buteur ou passeur à la cote de 1,83 sur Betclic

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