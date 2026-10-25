Pronostic Monaco Lille Ligue 1 25/10/2026 : Monaco veut rebondir

Monaco et Lille s’affrontent dimanche à 15h00 lors de la 8e journée de Ligue 1. Nous donnons un léger avantage à Monaco.

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Les meilleurs paris pour Monaco Lille

Monaco s’impose ⭐ à la cote de 2,05 sur Unibet , soit une probabilité de 45 % que l’ASM se relance devant son public.

, soit que l’ASM se relance devant son public. Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet , soit une probabilité de 49 % que le match se joue à deux buts au plus.

, soit que le match se joue à deux buts au plus. Nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,10 sur Unibet, soit une probabilité de 41 % que les deux équipes regagnent les vestiaires à égalité.

À domicile, une courte victoire monégasque (1-0) est notre scénario le plus probable, avec une première période âprement disputée.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Longtemps invaincu (4V-2N), Monaco a fini par céder à Lorient (0-1, sur un penalty). Il s’agit de la première défaite de Filipe Luís à la tête de l’ASM, qui a laissé échapper le fauteuil de leader. Toujours à 14 points, Monaco n’est plus que cinquième, à la seule différence de buts (+4, contre +8 pour l’OL, devenu leader).

Lille, quatrième, se trouve aussi dans la même situation. Le LOSC arrive en effet après un nul décevant à domicile contre Brest (1-1), puis une troisième défaite en trois matchs de Ligue des champions (2-4 contre Galatasaray, mercredi). Les deux clubs affichent la même musique en championnat (4V-2N-1D). Mais Lille domine l’historique récent (1V-2N-4D pour Monaco sur sept duels de Ligue 1).

Les effectifs probables pour Monaco Lille

Composition attendue de Monaco : Hradecký – Vanderson, Sané, Salisu, Nazinho – Zakaria, Camara – Minamino, Golovin, Fati – Abline

Composition attendue de Lille : Gill – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb – Bakwa, Mukau, Haraldsson – Giroud

Monaco se relance à domicile après un revers à Lorient

Dans un duel aussi serré (14 points chacun), le marché penche pour l’ASM (cote de 2,05). Le club monégasque a pris l’habitue de mettre le pied sur le ballon, en première période. Ce fut le cas à Lorient, iquoique sans le moindre tir avant la 38e minute (poteau de Golovin). Ce manque de tranchant s’est payé cher, sur un penalty concédé par Zakaria (61e).

Ce fut également le cas face à l’OM, cette fois avec un doublé de Brunner à la clé (2-0). D’où notre intérêt également pour la double chance « Monaco ou nul », plus prudent car couvrant le nul, et qui rapporterait forcément moins si gagnant.

En face, l’arrière-garde lilloise n’est pas réellement rodée. Aussi peu inspirée en Europe (dix buts encaissés en trois matchs de Ligue des champions) qu’en championnat (cinq en sept matchs).

Pronostic 1 Monaco vs Lille : Victoire de Monaco – cote de 2,05 sur Unibet

Peu de buts, comme lors du dernier Monaco - Lille (0-1)

L’idée d’un « Moins de 2,5 buts » est validée si le match compte deux buts tout au plus. Le précédent le plus récent est intéressant, dans la mesure où le dernier Monaco - Lille ne s’était dénoué qu’à la 72e, sur un but contre son camp de Zakaria (0-1, en mai dernier).

Plus largement, six de leurs sept derniers duels de Ligue 1 depuis mai 2023 ont compté deux buts ou moins (dont deux 0-0). Les deux équipes se montrent aussi cadenassées en championnat (quinze buts en sept matchs pour Lille, seize pour Monaco).

Bien entendu, le risque d’un match ouvert existe, puisque Lille a montré en Europe et en Ligue 1 qu’elle n’était pas au niveau de l’an passé défensivement. Fidèle à ses habitudes, l’équipe finissait l’exercice sur une moyenne très solide de seulement 1,09 but encaissé par match (37 buts encaissés en 34 matchs).

Pronostic 2 Monaco vs Lille : Moins de 2,5 buts – cote de 1,80 sur Unibet

Une pause sans but, comme à Lorient (0-0) ?

Le pari « Nul à la mi-temps » ne juge que les 45 premières minutes, quel que soit le résultat final. Monaco vient de se heurter à un 0-0 à la pause à Lorient.

Au Louis-II, trois des quatre derniers duels face à Lille étaient d’ailleurs vierges à la mi-temps (0-0 en mai 2023 et octobre 2024, puis 0-0 jusqu’à la 72e minute en mai 2026). Le danger viendrait donc d’un but précoce, comme celui de Bakwa face au Havre (5e minute).

Avec une cote légèrement supérieure à 2 (soit 50 % de probabilité), le marché y voit pourtant l’issue de mi-temps la plus probable. Pour finir, signalons que ces trois paris reposent sur un scénario équivalent. En clair, ils se valident donc ensemble, ou échouent ensemble.

Pronostic 3 Monaco vs Lille : Nul à la mi-temps – cote de 2,10 sur Unibet

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