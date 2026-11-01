Pronostic Marseille Toulouse 01/11/2026 : la passe de 4 pour l’OM

L’OM et le TFC s’affrontent ce dimanche au Vélodrome (20h45). Nos experts prévoient un match ouvert et riche en occasions.

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Les meilleurs paris pour Marseille Toulouse

Marseille ou match nul, et plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,84 sur Unibet , soit une probabilité de 54 % que l’OM évite la défaite, dans une rencontre d’au moins trois buts.

, soit que l’OM évite la défaite, dans une rencontre d’au moins trois buts. Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,25 sur Unibet , soit une probabilité de 44 % que les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité.

, soit que les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité. Casper Tengstedt buteur ⭐ à la cote de 2,95 sur Unibet, soit une probabilité de 34 % que le Danois, déjà buteur lors de quatre de ses cinq matchs, marque de nouveau.

Notre pronostic Marseille Toulouse penche pour une victoire de l’OM (3-1), d’autant que Toulouse n’a plus battu Marseille en championnat depuis… mars 2012 (1-0, au Vélodrome).

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Il était largement temps pour l’OM. Après cinq défaites de rang toutes compétitions confondues, les hommes de Bruno Genesio ont redressé la barre en championnat, en allant chercher trois victoires d’affilée (4V-0N-4D). La fin de match face au Havre (de 4-0 à 4-3) a toutefois agacé l’entraîneur marseillais.

Une dynamique croisée avec le TFC, qui piétine quelque peu, à l’image de ses quatre matchs nuls assez ternes (2V-4N-2D). Cela dit, dans l’ensemble, les Violets restent sur cinq matchs sans défaite, et n’ont pas encore perdu à l’extérieur (1V-3N).

Les effectifs probables pour Marseille Toulouse

Composition attendue de Marseille : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Nnadi, Højbjerg – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri

Composition attendue de Toulouse : Restes – Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé – Dønnum, Casseres Jr, Sigur, Jørgensen – Russell-Rowe, Tengstedt

Pas de défaite pour l’OM, et des buts

Les filets tremblent beaucoup au Vélodrome cette saison. Les quatre réceptions de l’OM en Ligue 1 ont toutes dépassé les deux buts (19 au total) ! Cela fait beaucoup, grâce notamment au prolifique duo Paixão – Gouiri. À domicile, l’OM n’a perdu que face au Paris FC et au PSG, deux équipes du haut de tableau.

Son pressing pourrait gêner la relance courte toulousaine, déjà prise en défaut à Monaco (frappe d’Abline sur un ballon récupéré haut). Mais le nul reste la spécialité des Violets (quatre en huit journées, dont trois à l’extérieur), d’où l’intérêt de l’inclure dans notre pari.

Le marché « Double Chance et Plus/Moins Buts - 90 Mins », choix « Marseille / Nul et Plus de 2,5 Buts », réunit en fait ces deux idées. Un 2-1, un 3-0 ou un 2-2 le valident. Mais un 2-0, un 1-1 ou une victoire toulousaine le font tomber. On note en marge de page que les trois derniers OM - TFC disputés à Marseille, coupes comprises, ont suivi la même tendance (3-2, 2-2, puis 2-2).

Pronostic 1 Marseille vs Toulouse : Marseille ou nul et plus de 2,5 buts – cote de 1,84 sur Unibet

Égalité à la pause ?

Les premières périodes du TFC ressemblent presque toujours à un round d’observation. Les Violets étaient à égalité à la pause lors de six de leurs huit matchs (dont cinq 0-0), et n’ont marqué qu’une fois avant le repos (Russell-Rowe à Brest, 9e).

C’est après la pause qu’ils se libèrent (onze de leurs douze buts). Comme à Lorient par exemple, où deux entrées à la mi-temps (Tengstedt, Sigur) ont permis de remonter un 0-2 très mal engagé.

Même constat à Marseille, puisque l’OM était à égalité à la pause lors de la moitié de ses matchs de Ligue 1, avant d’inscrire 13 de ses 18 buts en seconde période.

Le marché « 1 N 2 - 1ère Mi-temps », choix « N », se règle au coup de sifflet de la mi-temps. Un 0-0 ou un 1-1 suffit donc, quoi qu’il arrive ensuite. Prudence toutefois, car l’OM a déjà ouvert le score dès la 5e minute face au Havre (tête d’Egan-Riley).

Pronostic 2 Marseille vs Toulouse : match nul à la mi-temps – cote de 2,25 sur Unibet

Tengstedt encore buteur, comme à Monaco (2-2) et au Mans (0-3)

Arrivé de Feyenoord en fin de mercato, Casper Tengstedt s’est imposé d’emblée en pointe. Le Danois a marqué lors de quatre de ses cinq matchs : cinq buts, c’est-à-dire autant qu’Amine Gouiri qui joue au même poste en face. Il est aussi le tireur de penalties du TFC (deux tentés, deux réussis).

Son jeu de tête a de quoi inquiéter l’OM. Il a déjà marqué deux fois ainsi, servi par Casseres Jr à Lorient, puis par Jørgensen face au Havre. On notera que l’OM a encaissé neuf de ses 19 buts toutes compétitions sur un centre ou un coup de pied arrêté (dont six de la tête).

Pourtant, Unibet le cote au même prix qu’Igor Paixão (2,95), auteur de deux buts en championnat. Le marché « Buteurs - 90 Mins » est validé par un but à tout moment, penalty compris. La nuance est que l’échantillon est un peu mince, et que Troyes l’a muselé dimanche dernier (0-0, deux arrêts de Konaté).

Pronostic 3 Marseille vs Toulouse : Casper Tengstedt buteur – cote de 2,95 sur Unibet

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