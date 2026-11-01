Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

L’OM reçoit Le Mans ce dimanche (20h45). Forts de cinq victoires de rang, les Phocéens peuvent prolonger leur série face au promu.

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Les meilleurs paris pour Marseille Le Mans

Marseille gagne par au moins deux buts d’écart ⭐ à la cote de 1,90 sur Unibet , soit une probabilité de 53 % que l’OM s’impose largement face à un promu en panne d’attaque.

, soit une probabilité de 53 % que l’OM s’impose largement face à un promu en panne d’attaque. Amine Gouiri buteur ⭐ à la cote de 1,85 sur Unibet , soit une probabilité de 54 % que l’avant-centre marseillais signe son huitième but en Ligue 1.

, soit une probabilité de 54 % que l’avant-centre marseillais signe son huitième but en Ligue 1. Seconde mi-temps plus prolifique que la première ⭐ à la cote de 1,92 sur Unibet, soit une probabilité de 52 % que les buts tombent plutôt après la pause.

Pour ce pronostic Marseille Le Mans, nous voyons l’OM s’imposer 3-1, en creusant l’écart après le repos.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Sabordé par un mercato à sens unique (onze départs), l’OM prenait l’eau avant la trêve internationale. Mais Bruno Genesio a profité de ce répit pour simplifier son plan de jeu. Les résultats sont pour le moins étonnants : dix-septième début octobre, au sortir de cinq défaites d’affilée toutes compétitions confondues, le club pointe désormais au 4e rang (18 points), à deux longueurs du podium.

Pas l’adversaire idéal pour Le Mans donc, qui poursuit son apprentissage de l’élite. Quinzième (8 points), à égalité avec le barragiste, le promu n’a plus gagné depuis le 19 septembre (2N-3D). L’histoire ne plaide pas davantage pour lui, puisqu’il n’a jamais gagné au Vélodrome en Ligue 1 (2N-4D).

Les effectifs probables pour Marseille Le Mans

Composition attendue de Marseille : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, U. Garcia – Højbjerg, Nnadi – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri

Composition attendue du Mans : Kocik – Voyer, Yohou, Torrente – Bretelle – Bamba, Vercruysse, Lauray, Calodat – Mafouta, Gueye

Marseille vainqueur avec deux buts d’écart

Unibet fait de l’OM un si large favori que la victoire sèche ne rapporte pas grand-chose (env. 1,35, soit 13,50 € récupérés pour 10 € misés). D’où notre choix du marché « Face à Face Handicap Buts - 90 Mins », option « Marseille [-1,5] », un brin plus technique. Pour faire simple, l’OM doit l’emporter par au moins deux buts d’écart.

Par exemple, un succès 2-1 de l’OM rendrait cette piste caduque. C’est ce qui s’est passé lors des victoires marseillaises face au Havre (4-3) et à Lens (2-1). Toutefois, les Phocéens ont battu les six équipes du bas de tableau croisées cette saison, dont quatre avec la marge requise (19 buts à 6) par notre piste.

Le Mans est un « bon » candidat statistique. Le promu cherche encore la parade à l’absence d’Adil Bourabaa, son milieu offensif blessé début octobre. Depuis, il n’a marqué que trois petits buts en cinq journées.

Pronostic 1 Marseille vs Le Mans : Marseille gagne par au moins deux buts d’écart – cote de 1,90 sur Unibet

Gouiri de nouveau buteur, comme à Lens (1-2) ?

Meilleur buteur marseillais en Ligue 1 (7 buts), Amine Gouiri a marqué lors d’une journée sur deux. Le jeu de Bruno Genesio semble taillé pour lui. À la récupération, l’OM se projette aussitôt vers son avant-centre, qui conclut ou sert un partenaire lancé. Nous comptons sept buts nés ainsi, tous impliquant Gouiri.

L’Algérien guette aussi les passes en retrait mal assurées. Il les a déjà punies contre le Paris FC (Chergui) et à Lens dès la 2e minute (Gradit). La défense mancelle s’est fait piéger de la sorte contre Monaco, sur une remise trop appuyée de Voyer vers son gardien (1-1).

Plus largement, son arrière-garde à trois souffre dès qu’on l’attaque vite. Pour être précis, cinq des 19 buts ont été encaissés en contre ou dans son dos. Pour dimanche, le marché « Buteurs - 90 Mins » est validé si Gouiri marque à tout moment, penalty compris.

Pronostic 2 Marseille vs Le Mans : Amine Gouiri buteur – cote de 1,85 sur Unibet

Une seconde période plus prolifique

Les matchs de l’OM ont tendance à s’emballer au retour des vestiaires (huit matchs sur 14). Face au bas de tableau, il leur a souvent fallu une mi-temps pour faire sauter le verrou. Strasbourg et Troyes ont ainsi tenu jusqu’au repos (0-0), avant de céder (4-0 et 2-0).

Chez les Sarthois, la tendance s’installe depuis la blessure de Bourabaa, comme face à Toulouse (0-0 à la pause, puis 0-3).

Pari plus audacieux, toutefois, car Le Mans n’a connu ce scénario que quatre fois en dix journées. Le marché « La mi-temps la plus prolifique - 90 Mins », choix « 2nde mi-temps », compare les buts de chaque période. Perdu en cas d’égalité, sur un 1-0 à la pause conclu 2-0, par exemple.

Attention à ne pas confondre avec le marché « Marseille - Marseille » du marché Mi-temps / Fin de match (env. 1,76). Mieux payé que la victoire sèche, il exige aussi que l’OM mène dès la pause. Ce n’est arrivé que dans trois de ses six succès face au bas de tableau…

Pronostic 3 Marseille vs Le Mans : seconde mi-temps la plus prolifique – cote de 1,92 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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