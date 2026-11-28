Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Ce dimanche, Lyon reçoit Monaco (coup d’envoi 20h45). Nos experts voient l’OL faire respecter la hiérarchie et accrocher une nouveau succès à Décines.

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Les meilleurs paris pour Lyon Monaco

Lyon ou match nul, et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,10 sur Unibet , soit une probabilité de 48 % que l’OL ne perde pas et que chaque équipe marque.

, soit une probabilité de 48 % que l’OL ne perde pas et que chaque équipe marque. Lyon mène à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,70 sur Unibet , soit une probabilité de 37 % que les Gones mènent à la pause.

, soit une probabilité de 37 % que les Gones mènent à la pause. Folarin Balogun buteur ou passeur décisif ⭐ à la cote de 1,95 sur Unibet, soit une probabilité de 51 % que l’Américain marque ou fasse marquer. Mise remboursée s’il n’est pas titulaire.

Pour ce pronostic Lyon Monaco, nous voyons l’OL l’emporter 2-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Avant ce match, l’OL (4ème, 20 points) n’est qu’à une longueur du podium. Plusieurs choses ont bougé au club ces dernières semaines, à commencer par le coach et son staff. Carlos Vicens, arrivé en remplacement de Paulo Fonseca, a bien lancé son mandat à Lille (0-1). Mais son équipe s’est retrouvée sans idées jeudi face aux modestes Norvégiens de Lillestrøm (0-0).

Monaco (8e, 17 points) était encore leader après cinq journées. Depuis, l’ASM n’a plus gagné en Ligue 1, et son dernier succès remonte au 18 septembre (2-1 contre Lens). L’équipe tentera de capitaliser sur sa série en Ligue Conférence, où elle signe pour l’heure un sans-faute (4V), dont un succès jeudi à Édimbourg (2-3).

Les effectifs probables pour Lyon Monaco

Composition attendue de Lyon : Greif – Athekame, Niakhaté, Bacher, Abner – Bidstrup, Tessmann, Tolisso – Nuamah, Openda, Nakamura

Composition attendue de Monaco : Hradecky – Dier, Teze, Sané – Vanderson, Zakaria, Diop, Nazinho – Minamino, Abline – Balogun

L’OL invaincu à Décines, mais pas imperméable

La victoire lyonnaise sèche, cotée à 2,20, a de quoi séduire. Cela dit, difficile d’écarter un nul car celui-ci est devenu une habitude de l’ASM en championnat : cinq fois en onze journées !

L’ASM peine à se montrer plus tueur ? Il semble que oui, en dépit d’une production offensive intéressante à chaque sortie (16 matchs sur 17). La faiblesse récurrente se situe dans les phases arrêtées. Plus de cinq buts encaissés de la sorte, cela fait beaucoup ! Un élément qui n’aura pas échappé aux Lyonnais, qui justement ont déjà marqué… cinq buts sur ces phases.

Le marché « Double chance et les 2 équipes marquent - 90 Mins », choix « 1 / Nul et Oui », réunit les deux idées – victoire de l’OL et nul. Validé sur un 1-1, un 2-1 ou un 2-2. Perdu sur un 1-0 ou un succès monégasque de l’ASM.

Pronostic 1 Lyon vs Monaco : Lyon ou nul et les deux équipes marquent – cote de 2,10 sur Unibet

L’OL devant à la pause, comme face à Angers ?

À Décines, les Gones font plutôt la course en tête (devant à la pause six fois sur neuf, dont quatre sur cinq en Ligue 1). Sur ce match, la fraîcheur semble de leur côté. Vicens a fait souffler sept titulaires jeudi, alors que Filipe Luís alignait un onze quasi type en Écosse.

C’est une donnée importante selon nous, puisque le pressing haut voulu par le technicien espagnol réclame des jambes. Le marché « 1 N 2 - 1ère Mi-temps », choix « Lyon », se règle au coup de sifflet de la pause. La suite du match ne compte pas.

Notons également que Monaco a regagné les vestiaires mené au score lors de trois de ses cinq derniers matchs de championnat (face à Lille, Paris FC, Auxerre). La tendance reste toutefois récente, car l’ASM menait souvent à la pause en début de saison.

Pronostic 2 Lyon vs Monaco : Lyon mène à la mi-temps – cote de 2,70 sur Unibet

Balogun décisif

Touché aux ischio-jambiers, Paris Brunner (huit buts) est incertain. Folarin Balogun devrait donc hériter de la pointe, alors qu’il n’a encore jamais débuté un match de championnat cette saison. L’Américain sort en tout cas de son match référence : il a pesé sur les trois buts monégasques à Hearts (deux buts, une passe décisive).

Son profil d’avant-centre de surface manquait quelque peu au « circuit » privilégié de l’ASM. Monaco marque en effet la moitié de ses buts de L1 sur un centre, souvent signé Vanderson. Face au Paris FC, Balogun avait d’ailleurs repris en une touche un centre au sol de Vanderson.

D’où notre intérêt pour le marché « Joueur buteur ou passeur décisif (Remboursé si non titulaire) - 90 Mins ». Validé si Balogun marque ou adresse la dernière passe. S’il débute sur le banc, la mise est remboursée. Le simple « Balogun buteur » (2,90) n’offre pas cette protection, ce qui nous pousse à l’écarter.

Pronostic 3 Lyon vs Monaco : Folarin Balogun buteur ou passeur décisif – cote de 1,95 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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