Pronostic Lyon Angers 01/11/2026 : l’OL à la relance

La 9e journée de Ligue 1 nous offre un alléchant Lyon - Angers, dimanche à 17h15. Nos experts voient l’OL, battu deux fois de suite, se relancer.

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Les meilleurs paris pour Lyon Angers

Lyon mène à la pause et s’impose ⭐ à la cote de 1,84 sur Unibet , soit une probabilité de 54 % que l’OL soit devant à la mi-temps, puis gagne le match.

, soit que l’OL soit devant à la mi-temps, puis gagne le match. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,70 sur Unibet , soit une probabilité de 59 % que Lyon comme Angers trouvent le chemin des filets.

, soit que Lyon comme Angers trouvent le chemin des filets. Ernest Nuamah buteur ⭐ à la cote de 2,50 sur Unibet, soit une probabilité de 40 % que l’ailier ghanéen marque encore au Groupama Stadium.

Notre pronostic penche pour une victoire de l’OL, possiblement courte (2-1) et avec tout de même un but d’un SCO combatif.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Un temps leader après sa victoire contre Nice (2-1), l’OL a trébuché coup sur coup ces derniers jours, dont un 2-0 au Parc des Princes. Au point de glisser au 5e rang d’un peloton de tête décidément très compétitif. En championnat, son bilan reste correct (4V-2N-2D), et il est toujours invaincu à domicile (3V-1N).

Le SCO de Stéphane Gilli, 14e (2V-2N-4D), ne compte qu’un point d’avance sur la place de barragiste. Après deux lourdes défaites, à Brest (5-1) puis contre l’OM (2-5), il n’a rien concédé contre Lorient (0-0, aucun tir cadré adverse). Dans ses buts, il pourra compter sur Anthony Lopes, gardien de l’OL pendant plus de dix saisons.

Les effectifs probables pour Lyon Angers

Composition attendue de Lyon : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton, Tolisso – Nuamah, Nakamura, Duranville

Composition attendue d’Angers : Lopes – Arcus, Camara, Lefort, Kalulu – Belkhdim, Van den Boomen – Sbaï, Belkebla, Raolisoa – Peter

L’OL devant à la pause et vainqueur, comme face à Nice (2-1) ?

Puisque l’OL est le favori des bookmakers, un pari sur sa victoire rapporte relativement peu (à peine plus de 1,30). Il y a donc matière, selon nous, à s’intéresser à un autre scénario : un Lyon devant à la pause, comme lors de cinq de ses sept matchs officiels à Décines, tous gagnés.

Le marché « Mi-temps / Fin de match - 90 Mins », choix « Lyon - Lyon », exige que l’OL mène à la pause, puis gagne. Un 1-0 au repos, conclu en 2-1, le valide. À l’inverse, un 0-0 à la mi-temps le rend perdant, même si Lyon s’impose ensuite.

À Décines, les Lyonnais ont pris la bonne habitude de marquer tôt. Contre Rennes par exemple, Nuamah avait ainsi marqué deux fois avant la demi-heure, à chaque fois au bout d’une action lancée par Tolisso (7e, 30e).

Pas de bon augure pour Angers, qui était mené à la pause lors de ses quatre défaites, et qui n’est jamais revenu après avoir encaissé le premier but. Seule nuance, le SCO a tenu bon jusqu’au repos lors de deux de ses trois déplacements (1-1 à Auxerre, 0-0 au Havre).

Pronostic 1 Lyon vs Angers : Lyon mène à la mi-temps et gagne – cote de 1,84 sur Unibet

Les deux équipes marquent

Solide en septembre, la défense lyonnaise semble traverser une période de doute. Elle souffre surtout sur les ballons aériens (la moitié de ses buts encaissés sur un centre ou un coup de pied arrêté).

Angers s’est fait une spécialité des coups de pied arrêtés : c’est ainsi que le SCO s’y prend le plus souvent pour débloquer son compteur (cinq de ses neuf buts). La principale réserve tient au fait qu’Angers n’a plus marqué contre l’OL depuis quatre confrontations (0-3, 2-0, 1-0, 0-0). En fait, le SCO n’a plus marqué contre l’OL depuis… février 2023 !

Autre inconnue, Amine El Ouazzani (deux buts, deux passes décisives), sorti blessé contre Lorient, est incertain.

Pour se couvrir contre le nul, la double chance « Lyon / Nul et Oui » (1,80) aurait été intéressante. Mais le 1-1 est déjà couvert par notre pari, et ce combiné perd sur une victoire angevine 1-2. D’où une préférence pour le marché « Les 2 équipes marquent - 90 Mins », choix « Oui », validé si chaque équipe marque, et quel que soit le vainqueur.

Pronostic 2 Lyon vs Angers : les deux équipes marquent – cote de 1,70 sur Unibet

Nuamah encore buteur à Décines, comme face à Rennes (4-0)

Privé d’Openda (péroné) et de Šulc (ménisque), Paulo Fonseca n’a plus d’attaquant de pointe confirmé. Ernest Nuamah, l’un de ses meilleurs joueurs selon lui, devient donc la principale menace lyonnaise. Ses cinq buts de la saison ont tous été marqués à Décines (Sparta Prague, Auxerre, Rennes à deux reprises, Crystal Palace).

Il sait aussi se trouver au bon endroit, comme contre le Sparta, où il a repris une frappe de Tolisso repoussée par le gardien. On rappellera qu’Angers a déjà encaissé sur des ballons mal négociés dans sa surface, comme contre Lille, où Tiago Santos a repris un contre de Camara.

Curieusement, Unibet cote Nuamah au même « prix » que Rémi Himbert (env. 2,50), encore muet en match officiel. En choisissant ce pari, nous gardons une prudence bien sûr, puisque Nuamah n’a plus marqué depuis le 15 octobre. Rappelons que ce marché « Buteurs - 90 Mins » est validé s’il marque à n’importe quel moment du match, penalty compris.

Pronostic 3 Lyon vs Angers : Ernest Nuamah buteur – cote de 2,50 sur Unibet

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