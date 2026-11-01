Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Ce samedi, Lille reçoit Lyon (coup d’envoi 20h45). Nos experts voient le LOSC, dauphin provisoire du PSG, compliquer la première de Carlos Vicens.

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Les meilleurs paris pour Lille Lyon

Lille ou match nul, et moins de 2,5 buts ⭐, proposé à la cote de 1,99 sur Unibet , soit une probabilité de 50 % que le LOSC évite la défaite, dans une rencontre à deux buts tout au plus.

, soit une probabilité de 50 % que le LOSC évite la défaite, dans une rencontre à deux buts tout au plus. Lille marque le premier but ⭐ à la cote de 1,75 sur Unibet , soit une probabilité de 57 % que les Dogues ouvrent le score.

, soit une probabilité de 57 % que les Dogues ouvrent le score. Hákon Haraldsson buteur ⭐ à la cote de 3,30 sur Unibet, soit une probabilité de 30 % que l’Islandais, reconverti en faux 9, trouve le chemin des filets.

Pour ce pronostic Lille Lyon, nous voyons le LOSC s’imposer d’une courte tête (1-0), au terme d’un match fermé.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le LOSC (2eme, 21 points) reste dans la roue du PSG depuis son succès à Rennes (1-2). Très solides derrière, au point de pointer deuxième meilleure défense du top 5 européen, les Dogues de Davide Ancelotti n’ont concédé qu’une défaite en championnat (6V-3N-1D). Et même aucune à Pierre-Mauroy (3V-2N) !

L’OL est à portée de tir (5ème, 17 points), mais un changement clé est à noter. Paulo Fonseca est parti au Sporting, remplacé dans la foulée par Carlos Vicens, adjoint clé de Pep Guardiola à Manchester City et tête pensante des phases arrêtées. Il faut dire que l’intérim de Jorge Maciel n’avait guère rassuré (1-1 face à la Real Sociedad, puis défaite 2-0 à Brest).

Les effectifs probables pour Lille Lyon

Composition attendue de Lille : Özer – Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk – Bentaleb, André, Mukau – Mbappé, Haraldsson, Diaoune

Composition attendue de Lyon : Greif – Athekame, Niakhaté, Bacher, Abner – Tessmann, Tolisso, Bidstrup – Nakamura, Merah, Nuamah

Lille invaincu dans un match fermé, comme face à Lens (1-0)

Sans être indiscutable, Lille part favori chez nombre d’opérateurs, dont Unibet qui lui prête environ 46 % de chances. Prudence statistique de rigueur justement, car l’OL reste sur six matchs sans défaite face au LOSC (5V-1N). D’où l’intérêt de couvrir absolument le nul.

Habitude ou pas, on note que les Dogues gagnent à l’économie : jamais plus de deux buts en 14 matchs officiels. Comme lors du derby face à Lens par exemple, débloqué in extremis à la 86e minute. L’OL est aussi en délicatesse offensive, privé d’Openda depuis début octobre, et n’inscrivant que trois buts en cinq déplacements de championnat (1V-1N-3D).

Voilà qui nous oriente vers le marché « Double Chance et Plus/Moins Buts - 90 Mins », choix « Lille / Nul et Moins de 2.5 Buts ». Conviction gagnante tant que Lille ne perd pas et que le match s’arrête à deux buts… mais perdante sur un succès lillois 2-1.

Pronostic 1 Lille vs Lyon : Lille ou nul et moins de 2,5 buts – cote de 1,99 sur Unibet

Lille ouvre le score

À domicile, les Dogues ont pris l’habitude de frapper les premiers (cinq fois en sept réceptions). Face au Havre par exemple, Bakwa n’avait mis que cinq minutes, lancé dans la profondeur par Kouassi.

Le même schéma sera à surveiller pour l’OL. On se rappelle que l’équipe perd parfois le ballon dans sa moitié de terrain, à l’image de la relance manquée de Greif sur l’ouverture du score brestoise. Les analystes vidéo lillois n’auront pas manqué ces petits flottements, de quoi aiguiser leur pressing, à l’origine des premiers buts à Monaco (nul 1-1) puis à Rennes (victoire 1-2).

Le marché « Équipe inscrivant le 1er But » (colonne 90 Mins, choix « Lille ») ne compte que le premier but de la rencontre. Seuls un 0-0, couvert par notre première piste, ou une ouverture du score lyonnaise le rendraient perdant.

Pronostic 2 Lille vs Lyon : Lille marque le premier but – cote de 1,75 sur Unibet

Haraldsson buteur dans son nouveau rôle de faux 9 ?

Ueda à l’infirmerie (talon), Davide Ancelotti a décidé qu’il était temps d’installer Hákon Haraldsson en faux 9, chose faite depuis le déplacement à Monaco. Un pari tactique manifestement inspiré du PSG avec Dembélé, et plutôt payant jusqu’ici (2V-2N).

Plutôt que d’attendre dans la surface, l’Islandais décroche au milieu, où le 4-3-3 se mue en losange afin de forcer le surnombre. Le pressing a sérieusement gagné en mordant : déjà 4,2 ballons récupérés par match dans le dernier tiers, contre 2,44 auparavant, selon Le Petit Lillois.

Ce rôle profite en tout cas à Mbappé et Diaoune, décisifs sur trois des quatre derniers buts lillois. Haraldsson pour sa part n’a marqué qu’une fois cette saison, face… au PSG. Sa cote rémunère donc un pari audacieux, à considérer comme spéculatif. Le marché « Buteurs - 90 Mins » est validé s’il marque à tout moment du match.

Notre avis est qu’il pourrait profiter d’une relance lyonnaise fébrile, puisqu’il mène le pressing, comme l'évoquions dans notre deuxième piste.

Pronostic 3 Lille vs Lyon : Hákon Haraldsson buteur – cote de 3,30 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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