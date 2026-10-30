Pronostic Lille Lens 30/10/2026 : un derby avec vue sur la tête

Ce pronostic Lille Lens analyse le derby du Nord, prévu vendredi à 21h05. Malgré trois succès à domicile, les Dogues devront se méfier des Sang et Or.

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Les meilleurs paris pour Lille Lens

Lille gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,95 sur Unibet , soit une probabilité de 51 % que les Dogues prennent au moins un point dans un match où chacun aura ses temps forts.

, soit que les Dogues prennent au moins un point dans un match où chacun aura ses temps forts. Lille mène à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,65 sur Unibet , soit une probabilité de 38 % que les Lillois virent en tête à la mi-temps.

, soit que les Lillois virent en tête à la mi-temps. Florian Thauvin buteur ⭐ à la cote de 3,05 sur Unibet, soit une probabilité de 33 % que l’homme en forme du côté lensois fasse à nouveau trembler les filets.

Nous estimons Lille en mesure de l’emporter, mais de peu, sur un score aussi serré que 2-1 par exemple, avec un Lens accrocheur.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

En championnat, Lille reste sur un bilan solide (2e, 4V-3N-1D) et ressemble de plus en plus à un candidat au podium. Si le LOSC joue vite vers l’avant et cherche la profondeur dès la récupération du ballon, il a tendance à caler face aux blocs regroupés, parfois jusqu’à perdre le fil après la pause. D’où quelques critiques sur le travail de Davide Ancelotti, qu’un derby réussi aiderait à apaiser.

Lens, lui, a changé de visage depuis le départ de Dino Toppmöller, à la mi-septembre. Fidèle à sa défense à trois, Yannick Cahuzac a remis le ballon au cœur du projet et confié l’attaque au pied gauche de Thauvin. Résultat, trois victoires de rang en Ligue 1. Bien que l’Europe leur résiste encore (deux défaites sans marquer).

Les effectifs probables pour Lille Lens

Composition attendue de Lille : Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Mukau, Bentaleb, André – E. Mbappé, Haraldsson, Diaoune

Composition attendue de Lens : Risser – Aguilar, Baidoo, Todibo – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin, Sotoca – Ivanović

Le LOSC ne perd pas à domicile et réédite sa performance face au PSG (2-2)

Lille n’a pas encore perdu à Pierre-Mauroy cette saison (2V-2N). Mais il faudra, une nouvelle fois, tenir le score. Les Dogues ont déjà laissé filer quatre avantages, souvent en reculant après la pause, comme face au PSG (2-0, puis 2-2).

La mission ne sera pas évidente face au Racing, qui offensivement ne manque pas d’inspiration, au point de marquer dans 9 de ses 12 matchs officiels. Le danger vient surtout des coups de pied arrêtés, que Thauvin dépose au second poteau pour ses pistons, à l’image d’Udol contre Lyon.

Un domaine où l’arrière-garde lilloise montre quelques fragilités (Brest et Galatasaray ont marqué sur corner). D’autant qu’elle devra se réorganiser sans Tanguy Nianzou, suspendu. Unibet propose un scénario intéressant sur son marché « Double chance et les 2 équipes marquent », choix « 1 / Nul et Oui ». Idée gagnante sur un 1-1 ou un 2-1 ; perdante si Lens gagne ou si l’un des deux camps reste muet.

Pronostic 1 Lille vs Lens : Lille ne perd pas et les deux équipes marquent – cote de 1,95 sur Unibet

Les Dogues devant à la pause, comme à Monaco ?

C’est typiquement avant la pause que Lille a fait la différence cette saison : en tête au repos lors de six de ses onze matchs officiels. Les Dogues aiment aller vite vers l’avant, à l’image de leur but à Monaco. Mukau y avait chipé le ballon dans le camp adverse, avant que Diaoune ne lance Ethan Mbappé dans le dos de la défense.

Voilà qui tombe peut-être mal pour la défense à trois lensoise, régulièrement prise à défaut sur les appels en profondeur. Elle a d’ailleurs craqué juste avant la pause à Bruges comme face au Paris FC. Au total, le Racing est rentré quatre fois sur six au vestiaire avec un retard depuis l’arrivée de Cahuzac.

D’où notre intérêt pour le marché « 1 N 2 - 1ère Mi-temps » (choix sur « Lille »). Il ne tient compte que du score à la pause. Un simple 1-0 au repos suffit donc, quelle que soit la suite.

Pronostic 2 Lille vs Lens : Lille mène à la mi-temps – cote de 2,65 sur Unibet

Thauvin de nouveau buteur

Depuis l’arrivée de Cahuzac, pas un but lensois ne s’est fait sans Florian Thauvin : un huit sur huit, entre buts, passes et coups de pied arrêtés ! Positionné à droite derrière l’avant-centre, le gaucher est le vrai cerveau offensif du Racing. Il tire aussi les penalties, et n’a manqué aucun des trois obtenus par Lens en championnat.

Samedi encore, il a égalisé d’une frappe du gauche face au Paris FC, avant d’offrir la victoire à Thorgan Hazard. Unibet le cote curieusement au même niveau que Franjo Ivanović, auteur de deux buts seulement en Ligue 1. Seule ombre, l’ancien Marseillais n’a marqué que lors de trois de ses huit matchs de championnat. D’où cette cote légèrement plus spéculative.

Si cette idée vous intéresse, elle figure dans le marché « Buteurs - 90 Mins ». Précision importante, un penalty transformé compte comme un but.

Pronostic 3 Lille vs Lens : Florian Thauvin buteur – cote de 3,05 sur Unibet

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