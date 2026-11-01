Pronostic Lens Marseille 08/11/2026 : le Racing à la relance

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

La 10e journée de Ligue 1 nous offre Lens - Marseille, dimanche à 20h45. Nos experts voient le Racing se relever de son naufrage face à Côme.

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Les meilleurs paris pour Lens Marseille

Lens s’impose ⭐ à la cote de 2,10 sur Unibet , soit une probabilité de 48 % que les Sang et Or, vainqueurs de l’OM à sept reprises depuis 2020, l’emportent encore à Bollaert.

, soit une probabilité de 48 % que les Sang et Or, vainqueurs de l’OM à sept reprises depuis 2020, l’emportent encore à Bollaert. Florian Thauvin délivre au moins une passe décisive ⭐ à la cote de 3,20 sur Unibet , soit une probabilité de 31 % que l’ancien Marseillais, meilleur passeur de Ligue 1, soit impliqué sur une action de but.

, soit une probabilité de 31 % que l’ancien Marseillais, meilleur passeur de Ligue 1, soit impliqué sur une action de but. Amine Gouiri buteur ⭐ à la cote de 2,40 sur Unibet, soit une probabilité de 42 % que l’avant-centre olympien, buteur lors de ses deux derniers matchs, trouve de nouveau la faille.

Le pronostic de l’expert penche pour une courte victoire lensoise (2-1), avec une opposition difficile proposée par un OM décidément sur une bonne dynamique offensive.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Neuvième (4V-1N-4D), Lens ne compte que deux points de retard sur l’OM avant ce match. Le problème, c’est que le Racing de Yannick Cahuzac reçoit pourtant son rival dans le pire des contextes, à peine quatre jours après une humiliation historique en C1 face à Côme (1-9). Difficile aujourd’hui de jauger l’impact que ce revers aura, à terme, sur le moral des joueurs.

Lens pourra au moins s’appuyer sur son bilan à domicile en championnat (trois succès en quatre réceptions). Car l’OM de Bruno Genesio arrive, lui, en confiance : quatre victoires de rang en Ligue 1, puis un succès de prestige à Leverkusen. Une série que nous nuancerons quelque peu, puisque ces quatre victoires sont toutes venues… face à la seconde moitié du classement.

Les effectifs probables pour Lens Marseille

Composition attendue de Lens : Risser – Aguilar, Baidoo, Todibo – Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol – Thauvin, Hazard – Sotoca

Composition attendue de Marseille : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Højbjerg, Nnadi – Maupay, Abdelli, Paixão – Gouiri

Lens fait de nouveau plier l’OM, comme l’an passé à Bollaert (2-1)

Si Unibet installe Lens en léger favori, c’est sans doute pour des raisons statistiques : depuis son retour en Ligue 1, en 2020, le Racing a battu l’OM sept fois en douze rencontres (7V-1N-4D). C’est plus qu’aucun autre adversaire. L’an passé, les Sang et Or avaient d’ailleurs renversé les Olympiens à Bollaert, sur un penalty obtenu par Odsonne Edouard (2-1).

Et la qualité des adversaires compte. Battu par Monaco, le Paris FC, Rennes et le PSG, l’OM n’a encore dominé aucun adversaire de la première moitié du tableau. Loin du Vélodrome, il s’est même incliné lors de quatre de ses sept déplacements (toutes compétitions).

Il reste l’inconnue mentale, quatre jours après Côme. Le marché « 1 N 2 - 90 Mins », choix « Lens », n’est gagnant que sur une victoire lensoise. Inutile de couvrir le nul (double chance « Lens / N » à 1,33), car l’OM n’en a concédé aucun cette saison.

Pronostic 1 Lens vs Marseille : victoire de Lens – cote de 2,10 sur Unibet

Thauvin encore passeur décisif ?

S’il porte l’attaque lensoise, Flotov le fait d’abord du pied gauche, en servant ses partenaires. L’ancien Marseillais compte neuf passes décisives pour six buts. En Ligue 1, il a fait marquer au moins un partenaire lors de six de ses neuf matchs. Unibet le cote pourtant plus volontiers buteur (2,45) que passeur.

Signalons que, dans le détail, la moitié de ses buts sont en fait… des pénaltys. Et Lens n’en a plus obtenu depuis la fin août (douze matchs). Il n’a d’ailleurs marqué qu’une fois lors de ses neuf dernières sorties.

Ses ballons continuent, eux, de trouver preneur, qu’il centre dans le jeu ou dépose un coup franc sur un piston (Udol face à Lyon). De quoi inquiéter l’OM quand même donc, qui a concédé neuf de ses 19 buts sur un centre ou une phase arrêtée (on ne compte pas les pénaltys). Le marché « Nombre de passes décisives - Joueur », choix « Thauvin 1+ » , est remboursé s’il ne démarre pas la rencontre.

Pronostic 2 Lens vs Marseille : Florian Thauvin auteur d’au moins une passe décisive – cote de 3,20 sur Unibet

Gouiri encore buteur, comme à Leverkusen (0-1)

Pas de doute, Amine Gouiri débarque à Bollaert avec une certaine confiance. L’international algérien a marqué lors de ses deux derniers matchs, dont le but victorieux en Allemagne (sept buts en treize matchs officiels).

Son registre de prédilection colle en tout cas au profil de l’adversaire. Dès qu’il récupère le ballon, l’OM cherche à jouer vite vers lui, et Gouiri a pris part aux six buts nés de ces transitions. Lens, dont les pistons montent haut, se fait souvent prendre dans son dos (douze buts encaissés sur 29).

Le marché « Buteurs - 90 Mins » est validé par un but à tout moment, penalty compris. La seule réserve est que l’OM dispute son troisième match en huit jours. D’où peut-être l’intérêt de la variante « Coaching gagnant » (2,20), qui reporte le pari sur son remplaçant s’il sort sans avoir marqué.

Pronostic 3 Lens vs Marseille : Amine Gouiri buteur – cote de 2,40 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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