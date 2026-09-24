Cotes vainqueur Ligue des Nations : quatre équipes visent le sacre

Le marché estime que l'arrivée de Zinedine Zidane pourrait donner l'avantage aux Bleus. L'Espagne, l'Angleterre et le Portugal, tenant du titre en Ligue des Nations, ont aussi leur carte à jouer.

Marché vainqueur Ligue des Nations Cote France 3,75 Espagne 4,00 Angleterre 5,50 Portugal 9,00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

France – la pioche du marché pour défier la Roja

Les Français occupent actuellement la troisième place du classement mondial, mais ils sont considérés comme plus susceptibles de remporter la Ligue des Nations que les champions du monde en titre espagnols. Leur nouvelle ère sous Zinedine Zidane est attendue avec impatience, après que celui-ci a reçu les rênes de son ancien coéquipier Didier Deschamps.

Zidane possède une immense expérience, malgré l'absence de banc depuis cinq saisons. Il a notamment décroché un triplé consécutif de Ligue des Champions avec le Real Madrid.

Il faut ajouter qu'il dispose sans doute du vivier de joueurs européens le plus talentueux. Pendant une grande partie de la Coupe du monde 2026, la France s'est montrée irrésistible dans le dernier tiers du terrain. Pourtant, elle a craqué au moment décisif face à l'Espagne en demi-finale.

La manière dont ils ont perdu la petite finale contre l'Angleterre est également source d'inquiétude. Leur groupe de Ligue des Nations n'a rien de facile : ils affrontent l'Italie, la Türkiye et la Belgique à deux reprises avant même de songer à la phase à élimination directe.

Avec une adaptation au style de jeu de Zidane à prévoir, il est difficile de considérer les Bleus comme un pari intéressant à une probabilité implicite de 26,67 %.

Espagne - la continuité pourrait être la clé pour les champions du monde

Une comparaison des groupes de Ligue des Nations entre la France et l'Espagne suggère que cette dernière dispose peut-être du meilleur chemin vers la phase à élimination directe. La Roja affronte l'Angleterre, la Croatie et la Tchéquie.

L'Angleterre représente leur principale menace, mais la Croatie traverse une période de transition alors que sa génération dorée touche à sa fin. De son côté, la Tchéquie a chuté à la 48e place du classement mondial, bien loin de son rang moyen de 22e.

La sélection de Luis de la Fuente n'a pas connu la défaite en 90 minutes lors de ses 38 derniers matches, amicaux compris. Sur cette période, elle a battu au moins une fois chacun de ses principaux rivaux en Ligue des Nations.

L'Espagne avait atteint la finale de la précédente édition de la Ligue des Nations, avant de chuter au dernier obstacle face à son rival de toujours, le Portugal. De la Fuente a fait preuve d'une remarquable constance dans le choix de son équipe. Les quatre premiers matches de la Ligue des Nations 2026/27 se joueront en septembre et en octobre, si bien que cette familiarité sera un atout sur ce calendrier chargé.

Sur le plan de la disponibilité des joueurs, la Roja est également en bonne forme. Elle ne devra composer sans Joan Garcia (genou) que pour cette trêve internationale de quatre matches.

Angleterre - les Lions anglais de Tuchel pourraient encore se révéler

Les Anglais sont actuellement troisièmes favoris dans le marché des cotes vainqueur Ligue des Nations. Les hommes de Thomas Tuchel étaient tout proches d'atteindre la finale de la Coupe du monde 2026. Leur parcours s'est achevé sur une défaite en demi-finale face à l'Argentine.

Malgré tout, ils n'ont perdu qu'un seul de leurs dix derniers matches officiels en 90 minutes. Cependant, si l'on exclut leur victoire en petite finale contre la France lors de la Coupe du monde, ils n'ont pas battu une grande nation européenne depuis octobre 2023.

Après ce succès 3-1 contre l'Italie, ils avaient ensuite fait match nul avec les Belges puis perdu face aux Espagnols en finale de l'Euro 2024.

Il est important de voir plus loin si l'on envisage de parier sur une victoire de l'Angleterre en Ligue des Nations 2026/27. Le fait qu'elle se trouve dans le même groupe que l'Espagne laisse penser qu'une deuxième place est le scénario le plus probable.

Cela signifierait qu'elle disputerait le match retour de son quart de finale hors de Wembley. De plus, ce dernier tour se jouerait contre l'un des autres vainqueurs de groupe.

Des questions supplémentaires se posent quant au calendrier de la Ligue des Nations et à sa compatibilité avec l'Angleterre.

La phase à élimination directe de 2027 se jouera en mars, en plein cœur de la saison de Premier League. Comme la majorité des joueurs anglais seront fortement sollicités en Premier League et sur la scène continentale avec leurs clubs, ils risquent de ne pas être au meilleur de leur forme.

Les exigences de la Premier League peuvent être considérables, tant physiquement que mentalement. Cela semblait avoir pesé sur les Anglais lors des dernières étapes de la Coupe du monde 2026. Le même scénario pourrait se reproduire si l'Angleterre se qualifie pour la suite de la Ligue des Nations.

Portugal - le respect dû au tenant du titre en Ligue des Nations

Le Portugal avait surpris le football européen en remportant la précédente Ligue des Nations, en battant son grand rival espagnol en finale. Le Portugal compte désormais deux titres de Ligue des Nations à son actif, ce qui lui vaut d'être quatrième favori sur la seule base de l'expérience.

Il est peu probable que les Lusitans puissent ajouter un troisième succès dans un délai aussi court. La sélection nationale est en pleine reconstruction après sa déception à la Coupe du monde. Le nouveau sélectionneur Jorge Jesus est un choix sensé et expérimenté pour superviser l'après-Ronaldo, même s'il ne s'inscrit que dans les plans à court terme de Jesus.

Ils sont bien placés pour terminer en tête de leur groupe, ayant été associés à la Norvège, au Danemark et au Pays de Galles. Toutefois, leurs résultats récents, y compris lors des qualifications à la Coupe du monde, ont été inégaux. Les Lusitans n'ont gagné que trois de leurs huit derniers matches officiels. Ils avaient dû batailler étonnamment dur pour venir à bout de la Hongrie et de l'Irlande la saison dernière.

Le marché leur accorde actuellement une probabilité implicite de 11 % de remporter à nouveau la Ligue des Nations. Ironie du sort, c'est le même pourcentage qui leur était accordé pour gagner la Coupe du monde 2026, et l'on a vu comment cela s'est terminé. À ce stade, le Portugal est difficile à soutenir avec confiance.

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