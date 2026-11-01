Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Brest accueille le Paris FC, deuxième de Ligue 1. Moins impérial à l’extérieur, le PFC pourrait laisser les Brestois accrocher un nul.

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Les meilleurs paris pour Brest Paris FC

Brest ou match nul et moins de 3,5 buts ⭐ à la cote de 1,95 sur Unibet , soit une probabilité de 51 % que les Pirates accrochent au moins le nul face à l’équipe en forme du moment.

, soit une probabilité de 51 % que les Pirates accrochent au moins le nul face à l’équipe en forme du moment. Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet , soit une probabilité de 56 % que la rencontre ne compte pas plus de deux buts, quel que soit le vainqueur cette fois.

, soit une probabilité de 56 % que la rencontre ne compte pas plus de deux buts, quel que soit le vainqueur cette fois. Lassine Sinayoko buteur ⭐ à la cote de 2,25 sur Unibet, soit une probabilité de 44 % que le meilleur buteur de Ligue 1 inscrive son dixième but en championnat.

Dans ce pronostic Brest Paris FC, nous tablons sur un match nul (1-1), avec un but de Sinayoko pour le PFC.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Large vainqueur d’Angers dimanche (4-0), le Paris FC (2ème, 23 points) est clairement l’équipe du moment en Ligue 1, calée dans le sillage du Paris Saint-Germain. Mais attention, l’essentiel de ses points a été pris à domicile (16 sur 18). En déplacement, les Parisiens ne sont pas aussi impériaux (2V-1N-2D), avec cinq petits buts inscrits en cinq matchs…

De quoi donner espoir à Brest (6eme, 18 points), qui reste sur trois victoires sans encaisser de but (Lorient, Lyon, Strasbourg). Julien Lachuer devra cependant se passer de Kenny Lala, sorti blessé au genou à Strasbourg, et de son meneur Kamory Doumbia, déjà forfait ce soir-là (cheville).

Les effectifs probables pour Brest Paris FC

Composition attendue de Brest : Selvik – Zogbé, Tousart, Lloris, Locko – Chotard, Magnetti – Mboup, Nonge, Edjouma – Ajorque

Composition attendue du Paris FC : Trapp – Matondo, Coppola, Otávio, Chergui – Lopez, Lees-Melou – Koleosho, Pagis, Kebbal – Sinayoko

Brest prêt à surprendre le PFC, après Lyon (2-0) ?

Avec une chance sur deux de l’emporter, le PFC part favori, notamment chez Unibet (env. 2,00). Selon nous, c’est un brin optimiste pour une équipe qui n’a gagné que deux de ses cinq déplacements. Chaque fois qu’ils butent sur une équipe en bloc bas, les Parisiens piétinent. Exemple : un seul but à Lorient et à Auxerre, en dépit de 60 % de possession !

Le bloc bas de Brest pourrait donc à nouveau leur poser problème. Face aux équipes qui en ont eu au moins 55 %, le SB29 a pris 10 points sur 15 et n’a encaissé que trois buts. Prudence donc, même si le PFC a remporté ses deux matchs face à Brest la saison passée (1-2 à Francis-Le Blé, 4-0 à Jean-Bouin).

Plutôt qu’une victoire brestoise, nous retenons donc le marché « Double Chance et Plus/Moins Buts - 90 Mins », choix « Brest / Nul et Moins de 3,5 Buts ». Gagnant sur une victoire de Brest comme sur un nul, à condition que le match ne compte pas plus de trois buts.

Pronostic 1 Brest vs Paris FC : Brest ou nul et moins de 3,5 buts – cote de 1,95 sur Unibet

Un match fermé avec deux défenses bien en place

Notre deuxième piste prolonge la première. Le marché « Plus / Moins Buts - 90 Mins », choix « Moins 2,5 », est gagnant si la rencontre se termine avec deux buts au plus. Le seuil est donc plus strict que celui de notre première piste. En contrepartie, ce pari ne dépend pas du vainqueur.

Pari gagnant sur une courte victoire parisienne (0-1) ou brestoise, et c’est là son premier intérêt. En clair, nos deux paris misent sur un match serré, mais le second ne dépend pas du tout de l’équipe gagnante ce vendredi. Une subtilité qui parlera au parieur aguerri !

Mais sur quels fondements ? Il se trouve que loin de ses bases, le PFC dispute statistiquement des matchs bien plus serrés (0-0 à Troyes, 1-0 à Lorient, 0-1 à Auxerre). Pareil pour Brest, qui n’a dépassé deux buts qu’une fois en cinq matchs quand il laissait le ballon (1-2 au Havre). Les trois derniers succès du SB29 n’ont d’ailleurs pas compté plus de deux buts (0-2, 2-0, 0-1).

Pronostic 2 Brest vs Paris FC : moins de 2,5 buts – cote de 1,80 sur Unibet

Sinayoko buteur

Avec neuf buts en dix matchs, Lassine Sinayoko est le meilleur buteur de Ligue 1. Et à bien y regarder, le Malien possède même le meilleur total d’expected goals de L1 (6,99 xG, un indicateur qui mesure la qualité des occasions).

Il a enchaîné deux titularisations durant la trêve internationale. Liam Rosenior l’a donc ménagé contre Angers. Cela lui offre dix jours de récupération avant ce match.

Seule nuance, il est régulièrement moins inspiré loin de Paris (buteur lors de deux de ses cinq déplacements). Mais il tire les penalties, qu’il a tous transformés (3 sur 3), ce qui sera certainement utile face à une défense brestoise qui en a déjà concédé quatre. Le marché « Buteurs - 90 Mins » est gagnant si Sinayoko marque à n’importe quel moment du match, penalty compris.

Pronostic 3 Brest vs Paris FC : Lassine Sinayoko buteur – cote de 2,25 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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