Pronostic Brest Lyon 08/11/2026 : Brest guette un OL convalescent

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Brest reçoit dimanche un OL en transition, privé de plusieurs cadres offensifs. Nos experts misent sur des Pirates capables de rivaliser, voire mieux.

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Les meilleurs paris pour Brest Lyon

Brest ou match nul ⭐ à la cote de 1,44 sur Unibet , soit une probabilité de 69 % que les Pirates réalisent la bonne opération face à un OL qui change d’entraîneur.

, soit une probabilité de 69 % que les Pirates réalisent la bonne opération face à un OL qui change d’entraîneur. Brest marque en première mi-temps ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet , soit une probabilité de 50 % que les Brestois fassent trembler les filets avant la pause.

, soit une probabilité de 50 % que les Brestois fassent trembler les filets avant la pause. Ludovic Ajorque buteur ⭐ à la cote de 2,95 sur Unibet, soit une probabilité de 34 % que l’avant-centre brestois marque, comme lors de trois des quatre dernières journées.

Comme scénario prudent (et servant de base à nos paris), nous voyons les deux équipes se quitter dos à dos (1-1), avec un nouveau but d’Ajorque.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Troisième de Ligue 1 (17 points), c’est peu dire que l’OL traverse une semaine agitée. Paulo Fonseca parti au Sporting, c’est son adjoint, Jorge Maciel, qui assure l’intérim, avec un nul pour baptême à Saint-Sébastien (1-1). Ce déplacement européen, jeudi soir, ne laissera aux Lyonnais qu’à peine 70 heures de récupération.

Dixième (12 points), Brest peut recoller à l’OM et à Monaco (15 points) en cas de victoire. Une belle opération envisageable sachant que les Pirates restent sur un succès arraché à Lorient (0-2), où Selvik a enfin préservé une clean sheet cette saison. Leur bilan souffle pour l’heure le chaud et le froid (2V-1N-2D dans l’ensemble) : Francis-Le Blé n’a rien d’une forteresse (1V-1N-2D à domicile).

Les effectifs probables pour Brest Lyon

Composition attendue de Brest : Selvik – Lala, Tousart, Lloris, Locko – Chotard, Magnetti – Baldé, Doumbia, Mboup – Ajorque

Composition attendue de Lyon : Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Tessmann, Nartey, Tolisso – Boudache, Merah, Nakamura

Les Lyonnais accrochés à Brest, comme lors des trois dernières visites (1-0, 2-1, 0-0)

Fort de sa 3e place, l’OL part favori chez Unibet (2,15). Pas tout à fait logique selon nous, car il n’a plus gagné à Francis-Le Blé depuis… décembre 2022 (2-4). L’an passé, Maciel, qui suppléait déjà un Fonseca suspendu, y avait arraché un 0-0 à dix.

Ce dimanche, Lyon se présente privé d’une bonne partie de son animation offensive. Openda et Sulc sont blessés, Nuamah (4 buts en L1) est incertain. Merah a joué dans un rôle inhabituel de faux 9 jeudi. L’OL perd ainsi ses appels en profondeur, l’arme idéale face à une charnière où Tousart, milieu de formation, a été reculé.

Cela dit, Brest a pris un but au moins à chaque réception, et laissé filer des points après avoir mené (Lille, Nice). D’où une double chance, plutôt qu’une victoire sèche. Le marché « Double Chance - 90 Mins », choix « Brest / N », est gagnant sur une victoire brestoise comme sur un nul. Le handicap « Brest [+0,5] » couvre les mêmes issues, un brin mieux payé (1,48).

Pronostic 1 Brest vs Lyon : Brest ou match nul – cote de 1,44 sur Unibet

Brest buteur avant la pause

Brest soigne ses entames : au moins un but avant la pause lors de sept de ses neuf journées (10 de ses 16 buts). Son jeu direct y est pour beaucoup, puisqu’il cherche d’emblée Ajorque et les seconds ballons autour de lui. Contre Angers, Ajorque avait ainsi ouvert le score de la tête dès la 9e minute.

En face, l’OL a encaissé avant la pause lors de trois de ses quatre derniers déplacements. Deux de ces buts sont venus d’un ballon aérien (touche longue à Hoffenheim, centre à Saint-Sébastien), le registre favori des Brestois. La tendance reste récente, toutefois, car Lyon concède rarement tôt sur la saison (6 matchs sur 17).

Le marché « Plus / Moins Buts Equipe - 1ère Mi-Temps », choix « Brest Plus 0,5 » est un peu plus technique comme pari. Pour faire simple, il est validé dès le premier but brestois avant le repos. La suite du match importe peu.

Pronostic 2 Brest vs Lyon : Brest marque en première mi-temps – cote de 2,00 sur Unibet

Ajorque buteur, comme à Lorient (0-2) ?

Kamory Doumbia compte certes autant de buts (4), mais il reste muet depuis la 3e journée. Le relais est venu de Ludovic Ajorque, buteur lors de trois des quatre dernières journées. L’avant-centre marque d’ailleurs de toutes les manières (de la tête contre Toulouse, d’un ballon chipé à Diouf face à Nice, d’une frappe enroulée à Lorient).

Pivot du jeu brestois, il défiera une arrière-garde lyonnaise friable dans les airs (10 buts sur 19 concédés sur centre ou coup de pied arrêté). Athekame en a fait les frais, devancé de la tête par Samatta puis par Udol. Quant à Niakhaté, taulier de la charnière, il est incertain.

Le marché « Buteurs - 90 Mins » est validé si Ajorque marque à n’importe quel moment de la rencontre. Nuance qui peut peser : il ne tire pas les penalties, confiés à Lala ou à Doumbia.

Pronostic 3 Brest vs Lyon : Ludovic Ajorque buteur – cote de 2,95 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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