Pourquoi le Bayern Munich offre plus de valeur que le Barça pour la Ligue des Champions

Les deux équipes possèdent une qualité réelle en attaque, mais les Bavarois visent davantage de stabilité défensive, ce qui pourrait se révéler décisif en Ligue des Champions. Les pronostics Bayern Munich méritent qu'on s'y attarde avant d'étudier les grands favoris de la compétition.

Marchés Bayern Munich Cote Vainqueur de la Ligue des Champions 7,00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Barcelone, favori incontesté de la Ligue des Champions

Arsenal, le Bayern Munich, Barcelone, le Real Madrid et le PSG ont entamé la saison comme les principaux prétendants à la Ligue des Champions. Cependant, à l'issue d'une seule journée de phase de ligue 2026/27, un favori s'est déjà clairement détaché.

Le Barça a pris le large grâce à des prestations domestiques dominantes, tout en battant Feyenoord 5-1 lors de son entrée en Ligue des Champions. Ses cotes se sont resserrées, l'équipe de Hansi Flick affichant désormais une probabilité implicite de 20 % de remporter la compétition.

Cependant, la phase décisive de la campagne reste à plus de six mois. Des doutes subsistent quant à l'efficacité de l'approche offensive de Barcelone face aux meilleures équipes lors des dernières étapes de la compétition.

Lors de la saison 2024/25, les Catalans avaient atteint les demi-finales avant de s'incliner de justesse 7-6 contre l'Inter Milan au terme d'une double confrontation haletante. La saison dernière, ils étaient tombés en quarts de finale, battus 3-2 sur l'ensemble des deux matchs face à l'Atlético Madrid.

Même si le Barça continue de dominer les adversaires les plus faibles, des doutes subsisteront sur sa défense face aux meilleures équipes européennes. Ces failles suggèrent qu'il pourrait exister une meilleure option à des cotes plus longues sur le marché du vainqueur de la Ligue des Champions.

Le Bayern Munich apparaît comme le mieux placé parmi les poursuivants. Michael Olise et Harry Kane réalisent un travail immense à la pointe de l'attaque, tandis que des signes d'amélioration apparaissent en défense. Cela place Vincent Kompany en position de force pour remporter son premier titre de champion d'Europe en tant qu'entraîneur.

Deux forces offensives implacables

Barcelone et le Bayern Munich ont tous deux été dévastateurs en attaque la saison dernière, et peu de choses ont changé cette saison. Le Barça a toutefois été encore plus productif dans le dernier tiers.

L'équipe de Flick a remporté ses huit rencontres officielles, marquant au moins deux buts à chaque match. Elle a déjà inscrit cinq buts à quatre reprises. Cela s'ajoute à une victoire 7-2 contre le Racing Santander en Liga le mois dernier.

En championnat, le Barça affiche une moyenne de 4,07 xG (buts attendus) par 90 minutes. Cependant, l'équipe a bénéficié d'un calendrier favorable. Les champions d'Espagne en titre n'ont encore affronté aucune équipe ayant terminé dans le top 7 de la Liga 2025/26.

Contrairement au Barça, le Bayern Munich a déjà connu un accroc en Bundesliga. Il a été tenu en échec 0-0 par Schalke, tout juste promu, début septembre. Cela malgré 83 % de possession et six grosses occasions créées pour l'équipe de Kompany.

Ce fut une occasion rare où le Bayern n'a pas été implacable dans le dernier tiers, mais les Bavarois ont depuis retrouvé leur forme offensive. Ils ont battu le Bodo/Glimt 5-0 lors de leur premier match de Ligue des Champions. Ils ont également infligé sept buts sans réplique à l'Union Berlin lors de leur dernière sortie en Bundesliga.

Le Bayern a enregistré 12,53 xG sur les quatre premières journées de Bundesliga, de loin le meilleur total du championnat. Il est également le meilleur buteur avec 14 buts. Le club a doublé son total face à l'Union juste avant la trêve internationale.

Est-ce le moment de miser sur un sacre du Bayern ?

Obtenir régulièrement de larges marges de victoire en championnat national n'est pas toujours un indicateur de succès en Ligue des Champions. Barcelone et le Bayern Munich ont inscrit 217 buts en championnat à eux deux la saison dernière. Pourtant, c'est le PSG qui a conservé avec succès sa couronne européenne.

Remporter une troisième Ligue des Champions consécutive pourrait être hors de portée de l'équipe de Luis Enrique en 2027. Maintenir une telle intensité et une telle constance sur une période aussi longue n'est pas chose aisée au plus haut niveau. Le PSG n'a remporté que deux de ses cinq matchs de Ligue 1 jusqu'à présent, ce qui pourrait annoncer un déclin.

Parmi les autres candidats, des distractions importantes en dehors du terrain touchent Manchester City. Cela compliquera encore la tâche d'Enzo Maresca, qui vise la gloire européenne dès sa première saison.

Arsenal semble à nouveau le prétendant le plus crédible de Premier League pour le plus grand trophée d'Europe. Cependant, Arteta et les Gunners restent les éternels seconds de la Ligue des Champions. Ils s'en étaient approchés de très près la saison dernière, mais manquent de la puissance de feu brute du Bayern Munich ou de Barcelone.

Avec un Real Madrid peu convaincant jusqu'ici sous José Mourinho, le Barça et le Bayern se distinguent comme les meilleurs choix. En tenant compte des dernières cotes du marché, l'équipe de Kompany offre une meilleure valeur, avec une probabilité implicite d'environ 14 %.

Le Barça a apporté des changements en 2026 pour protéger sa ligne défensive haute. Cependant, l'équipe reste sur quatre matchs sans clean sheet, encaissant au moins un but contre Feyenoord, Levante, le Racing et Séville. Cela laisse penser que l'arrière-garde de Flick restera vulnérable lors des dernières étapes de la Ligue des Champions.

Des inquiétudes similaires existaient concernant l'approche à haut risque du Bayern, mais l'équipe n'a concédé que 2,3 xG sur ses quatre premières rencontres de Bundesliga. C'est le meilleur bilan du championnat. Elle a limité le Bodo/Glimt à seulement 0,30 xG lors de son entrée en Ligue des Champions. Ce sont des signaux positifs pour l'équipe de Kompany, qui pourrait désormais être prête à aller jusqu'au bout en Ligue des Champions.

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