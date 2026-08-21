Pronostics Arsenal vs Coventry City : Arteta passe le test de Lampard

Les Gunners ont fait preuve d'un froid réalisme lors de leur victoire face à Man City au Community Shield. L'euphorie de la montée de Coventry suffira-t-elle à créer l'exploit à l'Emirates ?

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Coventry City

Les deux équipes marquent (Non) et Moins de 2,5 buts à une cote de 2,50 sur Winamax

à une cote de 2,50 sur Winamax Nul / Arsenal (Mi-temps / Fin de match) à une cote de 3,90 sur Winamax

Notre analyse : état de forme des deux équipes

Pronostic score exact : Arsenal 2-0 Coventry City

Arsenal 2-0 Coventry City Pronostic buteurs : Arsenal : Gyökeres, Tzolis

La saison 2026/27 de Premier League s'ouvre sous les projecteurs de l'Emirates Stadium ce vendredi soir. Le champion en titre, Arsenal, accueille une équipe de Coventry City de retour dans l'élite pour la première fois depuis 25 ans.

Arsenal se présente dans une forme redoutable, après avoir balayé Manchester City 3-0 lors du Community Shield dimanche dernier. Riccardo Calafiori a ouvert le score au bout de 24 secondes seulement, avant que Kai Havertz et Martin Ødegaard ne viennent sceller un après-midi bien tranquille à Cardiff.

Mikel Arteta doit toujours composer sans William Saliba (dos) et Jurriën Timber (aine). Mikel Merino et Martin Zubimendi sont de retour après avoir soulevé la Coupe du Monde avec l'Espagne. Les nouvelles recrues Bruno Guimarães et Christos Tzolis apportent quant à elles un sang neuf de qualité.

Coventry a achevé sa préparation estivale par une victoire 2-0 contre Monaco, après avoir battu l'Espanyol Barcelone 3-1. Les hommes de Frank Lampard avaient pourtant débuté de manière moins convaincante, s'inclinant 3-2 sur la pelouse de l'AFC Wimbledon avant de concéder un nul vierge face à Northampton.

L'attaquant Haji Wright est absent pour cause de blessure, et Jack Rudoni se remet d'une opération à l'épaule. Taiwo Awoniyi devrait s'engager en provenance de Nottingham Forest cette semaine, mais c'est Ellis Simms qui pourrait mener l'attaque, lui qui s'est mis en évidence lors des récents matchs de préparation. Une incertitude plane également sur la présence d'Ephron Mason-Clark (ischio-jambiers), qui pourrait manquer ce déplacement dans le nord de Londres.

Compositions probables pour Arsenal vs Coventry City

Composition probable d'Arsenal : Raya, Calafiori, White, Gabriel, Mosquera, Guimarães, Rice, Ødegaard, Tzolis, Saka, Gyökeres

Composition probable de Coventry City : Rushworth, van Ewijk, DaSilva, Thomas, Amenda, Grimes, Onyeka, Sakamoto, Thomas-Asante, Tchaouna, Simms

Un match fermé avec Coventry muet face au but

Difficile d'imaginer Coventry venir à l'Emirates Stadium pour faire jeu égal avec les champions en titre. Frank Lampard est assez lucide pour savoir quand adopter une approche plus pragmatique, et ce vendredi soir en est l'occasion parfaite.

Les Sky Blues tenteront très certainement de frustrer les Gunners. Coventry possède de la vitesse et de la puissance en contre-attaque, mais la défense d'Arsenal est imperméable. Les locaux ont d'ailleurs réussi à garder une nouvelle fois leur cage inviolée (clean sheet) lors de leur victoire face à Man City en Community Shield.

Huit des 15 derniers matchs d'ouverture de Premier League impliquant des promus se sont soldés par deux buts ou moins. Nous pouvons miser ici sur Moins de 2,5 buts et un clean sheet pour Arsenal, une issue estimée à un peu plus de 37 % de probabilité.

Arsenal vs Coventry City - Pronostic 2 : Les deux équipes marquent (Non) et Moins de 2,5 buts à une cote de 2,50 sur Winamax

Les Gunners finiront par user les Sky Blues

Une soirée d'ouverture à l'Emirates a toujours une saveur particulière lorsqu'un promu débarque en ville. L'adrénaline, un bloc défensif regroupé et un gardien en état de grâce peuvent maintenir un score vierge pendant une demi-heure ou plus. L'écart de qualité ne disparaît pas pour autant, mais il se fait généralement ressentir en seconde période, lorsque la fatigue s'installe et que les remplaçants entrent en jeu.

Arsenal pourrait mettre un certain temps à trouver son rythme, et cela s'explique aisément. Mikel Merino et Martin Zubimendi ne sont rentrés de sélection qu'il y a quelques semaines après avoir remporté la Coupe du Monde avec l'Espagne. Declan Rice et Bukayo Saka ont tous deux traîné des pépins physiques tout au long du tournoi, et Arteta est privé de William Saliba et Jurriën Timber. Christos Tzolis et Bruno Guimarães sont quant à eux encore en phase d'adaptation.

Cela fait beaucoup de nouveaux paramètres à assimiler pour une équipe lors des 45 premières minutes de la défense de son titre. Avec une probabilité de l'ordre de 25 %, miser sur un match nul à la mi-temps suivi d'une victoire des champions en titre en fin de rencontre prend tout son sens. C'est sans doute le pari avec la plus belle « value » de notre trio de pronostics pour ce Arsenal vs Coventry City.

Arsenal vs Coventry City - Pronostic 3 : Nul / Arsenal (Mi-temps / Fin de match) à une cote de 3,90 sur Winamax

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