Ce que la victoire du Real Madrid nous apprend sur les paris sur le Barça

Le destin de la Liga pourrait basculer si d'autres équipes parviennent à reproduire et appliquer la tactique du Real Madrid face au Barça, au Camp Nou.

Marché Cote Barcelone vs Alavés : BTTS - Oui 1,80 Racing Santander vs Real Madrid : Yan Diomande buteur 2,20 Vainqueur de la Liga : Real Madrid 4,00

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L'après-Clasico

Le Barça avait entamé cette saison de Liga de façon remarquable, restant invaincu et remportant ses neuf premiers matchs.

Le Clasico devait constituer un véritable test pour les hommes de Hansi Flick, un test qu'ils n'ont finalement pas su surmonter. Le Real Madrid a livré l'une de ses meilleures prestations de la saison, repartant du Camp Nou avec les trois points.

Ce résultat a pesé sur la course au titre et a également envoyé un message au Barça, qui restait sur 23 matchs de championnat à domicile sans défaite.

L'approche tactique du Real Madrid pourrait aussi influencer la manière dont d'autres équipes se préparent à affronter le club catalan dans les semaines à venir. Cette victoire a renforcé la décision de Florentino Pérez de faire revenir José Mourinho sur le banc du Real Madrid.

Le Special One a livré une nouvelle leçon tactique, exploitant les espaces laissés derrière la défense du Barça grâce à des milieux de terrain rapides. Kylian Mbappé a été l'homme fort de la rencontre, inscrivant un doublé qui a permis à son équipe de se relancer dans la course au titre de Liga. Yan Diomande mérite également une mention spéciale, puisque les Merengues n'ont pas ressenti l'absence de Vinicius Junior lors de ce match.

Un seul résultat ne retire cependant rien aux forces du Barça ni à sa domination sur le plan national. Il donne plutôt aux autres clubs l'idée d'utiliser des courses plus profondes dans l'entrejeu pour ouvrir la défense catalane. Le Real Madrid a exploité ces espaces grâce aux montées d'Eduardo Camavinga, mais il reste à voir si d'autres équipes pourront appliquer la même tactique face au Barça.

Les soucis défensifs du Barça offrent de l'espoir à Alavés

Selon l'analyse de Michael Cox dans The Athletic, le Real Madrid a progressé par les ailes avant de cibler les espaces derrière les latéraux du Barça.

Il a identifié la blessure de Xavi Espart et le remaniement défensif qui en a découlé comme des facteurs ayant perturbé l'équilibre du Barça. Flick a contesté l'idée que ses défenseurs auraient perdu confiance, tout en soulignant les retours d'Andreas Christensen et de Jules Koundé comme des renforts potentiels.

Le Real disposait de la qualité nécessaire dans son effectif pour exploiter les champions d'Espagne. D'autres formations de Liga pourraient avoir plus de mal à adopter la même approche. L'intérêt pour les paris réside dans le fait de miser sur la capacité des hôtes à conserver leur menace offensive, sans compter sur eux pour garder le but inviolé.

Les hommes de Flick n'ont gardé leur cage inviolée que dans 40 % de leurs matchs de championnat cette saison. Ils n'ont fait le blanchissage que dans deux de leurs 10 dernières sorties toutes compétitions confondues, encaissant en moyenne 1,5 but par 90 minutes. Compter sur Alavés pour percer la défense des hôtes est déterminant pour le marché des deux équipes marquent.

La confrontation équivalente de la saison dernière s'était soldée par un score de 3-1 pour le Barça, tandis qu'Alavés était parvenu à battre les champions 1-0 à domicile la saison précédente. Cela plaide davantage en faveur d'un pari sur les visiteurs pour trouver le chemin des filets. Les deux équipes ont marqué dans 60 % des matchs de championnat du Barça cette saison. De plus, Alavés affiche un xG (buts attendus) de 12,80, pour 14 buts inscrits. Cela place le club à la 11e place du championnat, ce qui constitue un encouragement supplémentaire.

La voie est de nouveau ouverte pour le Real

Yan Diomande a répondu présent en l'absence de Vini Junior. Il a délivré trois buts et trois passes décisives lors de ses cinq dernières apparitions avec le Real Madrid.

Sa capacité à dribbler s'est révélée précieuse, puisqu'il a réussi quatre dribbles la semaine dernière, plus que n'importe quel autre joueur sur le terrain. Il a certes manqué une grosse occasion et est resté muet au Camp Nou, mais il a donné matière à réflexion à Mourinho avant la réception de Racing Santander.

La place de Diomande n'est pas garantie, mais l'entraîneur a clairement indiqué qu'aucun poste n'était acquis dans son équipe, pas même pour Vinicius Junior. Au vu de ces éléments, un pari sur le jeune Ivorien pour marquer cette semaine à l'extérieur face au Racing pourrait présenter de la valeur.

Le Real Madrid représente également une option intéressante sur le marché du vainqueur de la Liga à plus long terme. Un déficit de trois points reste gérable, et cinq victoires consécutives offrent une base plus solide pour miser sur l'équipe de Mourinho que le seul résultat du Clasico. Cependant, comme Mourinho l'a lui-même laissé entendre, il faudra continuer à engranger les points pour maintenir la pression sur le Barça.

Un pari sur le Real pour le titre a du sens compte tenu de la valeur qu'il offre actuellement. Cet écart pourrait facilement se combler lors du match retour au Santiago Bernabéu plus tard dans la saison. C'est désormais aux Merengues de transformer cette victoire porteuse en une pression durable dans la course au titre.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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