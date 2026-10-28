La Ligue des Champions a offert des buts à un rythme exceptionnel cette saison. La journée 4 propose plusieurs opportunités de paris intéressantes, portées par des statistiques qui plaident en faveur des pronostics sur les buts.

Marché Sélection Cote Galatasaray vs Stuttgart Plus de 3,5 buts 1,96 Atletico Madrid vs Bayern Munich Les deux équipes marquent & Plus de 2,5 buts 1,49 Barcelone vs Aston Villa Les deux équipes marquent 1,49 Villarreal vs PSG Les deux équipes marquent & Plus de 2,5 buts 1,53 Feyenoord vs Inter Milan Les deux équipes marquent & Plus de 2,5 buts 1,58

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Galatasaray - Stuttgart : plus de 3,5 buts

Les rencontres de Galatasaray en Ligue des Champions cette saison ont été riches en buts, ce qui rend leur prochaine confrontation face à Stuttgart particulièrement intéressante pour les parieurs qui misent sur un nouveau festival offensif. Les trois matchs de la phase de ligue de Gala ont tous produit au moins quatre buts.

Leur dernière sortie s'est soldée par une victoire 4-2 sur Lille, qui a encore souligné leur potentiel offensif. De son côté, Stuttgart est dirigé par Sebastian Hoeneß, dont l'approche portée vers l'attaque devrait favoriser un match ouvert. Les rencontres de Ligue des Champions de Stuttgart ont affiché une moyenne de trois buts par match cette saison, l'équipe inscrivant en moyenne 2,33 buts par 90 minutes.

Le xG (buts attendus) de Stuttgart s'élève à 2,0 par 90 minutes, ce qui montre leur capacité à inquiéter la défense de Galatasaray. Les statistiques globales de la compétition renforcent l'argument en faveur des buts, la phase de ligue affichant une moyenne de 4,10 buts par match après trois journées.

Cette moyenne dépasse largement celle de la saison dernière, qui était de 3,38 buts par match. Cette tendance rend un match à forte production offensive digne d'intérêt.

Plus de 2,5 buts constitue une option raisonnable, mais miser sur plus de 3,5 buts offre une alternative plus ambitieuse. Galatasaray étant régulièrement impliqué dans des matchs riches en buts et Stuttgart étant capable de se créer des occasions, le pari plus de 3,5 buts se tient pour cette rencontre.

Atletico Madrid - Bayern Munich : les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts

L'Atletico Madrid a marqué lors de ses trois matchs de Ligue des Champions cette saison, un signe positif. De son côté, l'attaque redoutable du Bayern rend cette rencontre intéressante pour les pronostics sur les buts. Depuis le début de la campagne 2025/26, les matchs européens du Bayern ont affiché une moyenne de 4,59 buts par rencontre.

Les deux équipes ont marqué dans 14 des 17 matchs du Bayern sur cette période. Cela montre que leur rendement offensif n'a pas toujours été accompagné d'une solidité défensive équivalente. Les matchs de l'Atletico ont eux aussi comporté de nombreux buts. Leurs 19 rencontres de Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière ont affiché une moyenne de 3,68 buts par match. Le marché les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts s'est réalisé dans 12 de ces 19 rencontres (63 %).

Les statistiques offensives des deux équipes renforcent encore cet argument. Die Roten ont marqué dans l'ensemble de leurs 17 matchs de Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière, avec une moyenne de 3,12 buts marqués par rencontre. L'Atletico a quant à lui marqué dans ses neuf matchs à domicile en Ligue des Champions sur la même période, avec une moyenne de 2,67 buts par match.

Ces chiffres suggèrent que les deux équipes possèdent la qualité offensive nécessaire pour trouver le chemin des filets. Bien que l'organisation défensive de Diego Simeone puisse compliquer la tâche des Bavarois, le bilan offensif des visiteurs et le rendement des hôtes à domicile laissent présager un match ouvert et prolifique. Le pari les deux équipes marquent associé à plus de 2,5 buts se tient pour les parieurs qui s'attendent à une rencontre ouverte.

Barcelone - Aston Villa : les deux équipes marquent

Les statistiques offensives de Barcelone ont été impressionnantes en ce début de saison, mais leur bilan défensif laisse aux adversaires une marge pour en profiter. Aston Villa arrive quant à lui avec un solide bilan offensif en Ligue des Champions, ce qui rend le pari les deux équipes marquent séduisant.

Les Catalans ont affiché une moyenne de 3,67 buts par match lors de la phase de ligue jusqu'ici. Cependant, leur réussite offensive n'a pas été accompagnée d'une solidité défensive équivalente, puisqu'ils n'ont gardé aucune cage inviolée dans la compétition cette saison.

Les hommes d'Unai Emery, de leur côté, ont inscrit 12 buts lors de leurs trois premiers matchs de la phase de ligue. Cela démontre leur capacité à se créer des occasions et à marquer face à l'opposition européenne.

Depuis le début de la saison dernière, Barcelone a disputé 15 matchs de Ligue des Champions, avec les deux équipes marquant dans 13 d'entre eux. Ces rencontres ont produit une moyenne de 4,6 buts par 90 minutes, ce qui montre à quel point les sorties européennes de Barcelone ont été prolifiques.

Le principal problème de Flick reste de contenir l'adversaire. Cela pourrait jouer en faveur de Villa, qui a d'ailleurs marqué en moyenne quatre buts par match dans cette compétition cette saison. Le pari les deux équipes marquent s'appuie sur la tendance statistique la plus solide.

Villarreal - PSG : les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts

La qualité offensive du PSG s'est illustrée lors de sa victoire 4-2 en Ligue des Champions face à Barcelone, mais le club parisien a également encaissé des buts dans cette compétition.

Leur confrontation avec Villarreal pourrait donc offrir une nouvelle occasion de miser sur les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts. Le club espagnol a pris trois points lors de ses trois premiers matchs de la phase de ligue, ses rencontres affichant une moyenne de 5,33 buts par match cette saison.

Malgré des résultats contrastés, les matchs de Villarreal ont régulièrement comporté des buts dans les deux surfaces. Le PSG a lui aussi été impliqué dans des rencontres européennes prolifiques, ses 11 matchs de phase de ligue depuis 2025/26 affichant une moyenne de 4,64 buts par match. Huit de ces rencontres ont vu se réaliser le marché les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts.

Cette saison, le marché les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts s'est réalisé dans l'ensemble des matchs du PSG et de Villarreal. Le potentiel offensif des champions de France devrait poser des problèmes à la formation de Liga, mais le potentiel offensif des hôtes leur donne une chance de trouver le chemin des filets. Compte tenu des tendances offensives des deux équipes, le pari les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts constitue une option logique pour cette rencontre.

Feyenoord - Inter Milan : les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts

L'Inter Milan possède la qualité nécessaire pour rivaliser avec les plus grandes équipes d'Europe, mais son bilan défensif suggère que Feyenoord pourrait se créer des occasions lors de leur prochaine confrontation. L'équipe néerlandaise a également montré qu'elle pouvait marquer à domicile, ce qui rend le pari les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts intéressant.

Les matchs de phase de ligue de Feyenoord en Ligue des Champions ont affiché une moyenne de quatre buts par rencontre cette saison. Leur seul match à domicile jusqu'ici s'est soldé par une victoire 3-2 face au Como, démontrant leur capacité à contribuer à un match prolifique sur leurs terres. Les Nerazzurri ont marqué lors de l'ensemble de leurs sept matchs de Ligue des Champions en 2026, soulignant leur régularité devant le but.

Cependant, les hommes de Christian Chivu n'ont gardé que deux cages inviolées sur cette série, ce qui suggère que leurs adversaires peuvent trouver des occasions face à eux. Cette série de matchs a également produit une moyenne de 3,43 buts par 90 minutes. Associée aux statistiques offensives de Feyenoord, cette donnée plaide pour une rencontre où les deux équipes marqueront.

L'avantage du terrain pourrait aider Feyenoord à mettre l'Inter sous pression, mais les visiteurs ont la qualité offensive nécessaire pour répondre. Leurs fragilités défensives rendent une cage inviolée moins certaine, même si l'Inter reste la formation la plus forte sur le papier.

Le pari les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts offre une alternative au choix d'un vainqueur. Compte tenu de la menace offensive des hôtes à domicile et du bilan de l'Inter, qui marque régulièrement tout en concédant des occasions, un nouveau match à forte production offensive est une issue plausible.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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