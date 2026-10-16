Cinq pronostics value pour la troisième journée de Ligue des Champions

La phase de ligue de cette saison affiche une moyenne de 4,08 buts par match, contre 3,38 la saison dernière, la quasi-totalité des grands clubs privilégiant un football offensif.

Marchés de la troisième journée de Ligue des Champions Cote Victoire de Fenerbahce contre Slavia Prague 1,60 PSG - Barcelone - Plus de 4,5 buts 2,10 Bayern Munich - Arsenal - Plus de 2,5 buts 1,60 Côme - Manchester United - Plus de 2,5 buts 1,60 Club Brugge - Lens - Plus de 3,5 buts 2,40

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Fenerbahce - Slavia Prague : la victoire de Fenerbahce

Fenerbahce a fait partie des nombreuses équipes prises à défaut défensivement lors de la deuxième journée. Le club turc s'est incliné sévèrement 6-0 à Birmingham face à Aston Villa. Pourtant, le score ne reflétait pas l'intégralité de la rencontre, les visiteurs ayant généré 1,73 xG (buts attendus) et trois grosses occasions.

Fenerbahce se montre généralement bien plus solide à domicile sur la scène européenne, et le club semble en mesure de réagir immédiatement. Depuis le début de la saison 2023/24, Fenerbahce n'a perdu que cinq de ses 27 rencontres européennes à domicile, en remportant 15. Sur cette période, le club a inscrit en moyenne 1,78 but par match, n'en encaissant que 0,89.

Ces chiffres suggèrent que l'équipe mérite toujours la confiance des parieurs, même à une cote relativement courte face au Slavia Prague. Les Tchèques étaient pourtant favoris lors de leur déplacement à Sabah, débutant dans la compétition, mais se sont inclinés 2-0.

Cette défaite signifie que le Slavia n'a remporté aucune de ses huit dernières rencontres à l'extérieur en compétitions européennes. Le club a perdu sept de ces matchs et n'a inscrit qu'un seul but sur l'ensemble de ces rencontres. Un bilan aussi médiocre renforce l'idée que Fenerbahce l'emportera mardi soir.

PSG - Barcelone : plus de 4,5 buts

Les deux grands favoris pour remporter la Ligue des Champions 2026/27 s'affrontent à Paris lors de la troisième journée. Le PSG vise un troisième titre européen consécutif et sort d'une victoire éclatante 4-2 face à Manchester City. De son côté, Barcelone continue d'étaler sa supériorité offensive, après un succès 4-1 à Istanbul face à Galatasaray.

Les buts semblent garantis, ni Hansi Flick ni Luis Enrique ne renonçant à leurs principes offensifs. Les deux entraîneurs sont prêts à prendre des risques pour récupérer rapidement le ballon, ce qui laisse beaucoup d'espaces derrière. Neuf grosses occasions ont été créées lors du déplacement du PSG à l'Etihad Stadium, et cette rencontre devrait être encore plus ouverte.

Le seul match de Ligue des Champions disputé au Parc des Princes cette saison s'est soldé par une victoire 6-1 du PSG. C'était certes face aux outsiders du Slovan Bratislava, mais le PSG s'est aussi montré prolifique face aux plus grandes équipes. Le club parisien s'était imposé 5-4 lors de sa dernière réception en Ligue des Champions la saison précédente, face au Bayern Munich.

Le pari plus de 4,5 buts semble offrir de la valeur face à Barcelone, avec une probabilité implicite de 44 %. Ce pari s'est également vérifié lors des deux premières rencontres de Ligue des Champions du club catalan cette saison. Barcelone est actuellement sans doute l'équipe offensive la plus dangereuse d'Europe, et devrait même récupérer Raphinha, de retour de blessure, pour cette rencontre.

Bayern Munich - Arsenal : plus de 2,5 buts

Arsenal fait figure d'exception parmi l'élite européenne. Les succès récents du club londonien reposent en grande partie sur une défense solide. Pourtant, les Gunners avaient changé de registre face au Bayern Munich lors de la phase de ligue de la saison dernière, s'imposant 3-1.

Un an plus tard, les buts devraient encore être au rendez-vous lorsque les deux clubs s'affronteront à l'Allianz Arena. Le Bayern continue d'inscrire et d'encaisser de nombreux buts, comme en témoigne le match nul 3-3 contre Viking lors de la deuxième journée. Depuis le début de la saison dernière, les rencontres de Ligue des Champions du club bavarois affichent une moyenne de 4,63 buts par match.

Les deux rencontres européennes du Bayern cette saison ont toutes deux compté au moins cinq buts. De son côté, Arsenal a inscrit trois buts en l'espace de huit minutes en seconde période pour dominer Lille lors de la deuxième journée.

Les bookmakers n'attendent pas un scénario aussi prolifique que celui de l'autre choc entre cadors, à Paris. Il est donc possible de miser sur plus de 2,5 buts avec une probabilité implicite de 62 %. Ce pari s'est vérifié lors de huit des neuf dernières sorties du Bayern en Ligue des Champions.

Côme - Manchester United : plus de 2,5 buts

Côme est le nouveau venu sur la scène européenne cette saison. Le club pratique un football séduisant basé sur la possession, sous la houlette de Cesc Fabregas. Les Italiens ont tendance à presser haut, ce qui génère des occasions de grande qualité mais peut aussi les rendre vulnérables en transition.

Le meilleur comme le pire de Côme se sont déjà vus après seulement deux matchs dans cette première campagne à ce niveau. Chacune de ses rencontres a produit cinq buts, avec une victoire 4-1 face à Leipzig, suivie d'une défaite 3-2 à Feyenoord.

Manchester United doit impérativement réagir après sa défaite 2-0 face à l'Atlético Madrid. Les Red Devils devraient sans difficulté intégrer le top 24, mais devront commencer à gagner pour viser une place dans le top 8. Ce format contribue à ce football ouvert et offensif observé depuis le début de la compétition.

Dans sa forme actuelle, la défense de Manchester United pourrait bien être mise en difficulté par l'attaque de Côme. Les visiteurs disposent cependant de la vitesse nécessaire pour frapper en contre. Cela plaide pour miser sur plus de 2,5 buts.

Club Brugge - Lens : plus de 3,5 buts

L'un des résultats marquants de cette édition de l'UCL est la victoire 4-3 de Club Brugge face à l'Inter, avec un triplé de Nicolo Tresoldi qui a fait taire San Siro. La rencontre a été totalement ouverte, avec pas moins de 13 grosses occasions créées et 8,62 xG (buts attendus) au total.

Le match d'ouverture du club belge avait lui aussi été prolifique, se soldant par une défaite 3-2 face à Aston Villa. Depuis le début de la saison dernière, les rencontres à domicile de Club Brugge en Ligue des Champions affichent une moyenne de 4,88 buts par 90 minutes. Cela laisse présager une rencontre animée pour la venue de Lens mercredi.

Les Français se sont imposés 3-2 lors de leur premier déplacement, face au Slavia Prague. Lens abordera également cette rencontre avec l'ambition de l'emporter, face à des adversaires loin d'être irréprochables défensivement.

Club Brugge a concédé 7,5 xG (buts attendus) depuis le début de la phase de ligue, soit le pire total des 36 équipes engagées. Une semaine après une rencontre folle à Milan, miser sur plus de 3,5 buts semble judicieux, avec une probabilité implicite de 40 %.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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