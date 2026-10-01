La blessure de Kylian Mbappé bouleverse le marché des buts pour la France et le Real Madrid

Compte tenu du record de buts prolifique de Mbappé en club comme en sélection, Les Bleus comme les Blancos pourraient souffrir sans leur talisman offensif.

Marchés France & Real Madrid Cote France - Italie - Moins de 3 buts 2,70 Real Madrid - Villarreal - Moins de 4 buts 2,00 Roma - Real Madrid - Moins de 4 buts 1,75

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Mbappé touché par une blessure

Mbappé a quitté la pelouse d'Izmit en boitant, quelques instants seulement après avoir inscrit son 67e but pour la France, un nouveau record. Sa réalisation a suffi à assurer une victoire 1-0 à son pays lors de l'ouverture de la Ligue des Nations face à la Türkiye. Cela a toutefois immédiatement suscité des inquiétudes à Madrid.

Le joueur de 27 ans est retourné dans la capitale espagnole pour passer des examens médicaux. Après une attente angoissante, les craintes initiales d'une longue absence ont été apaisées. Bien qu'il ne souffre d'aucune lésion ligamentaire, l'attaquant du Real Madrid est tout de même écarté des terrains pour environ une quinzaine de jours.

Cela signifie que Mbappé est un absent confirmé pour les prochains matchs de la France face à l'Italie et à la Belgique. Il est également fortement incertain pour le déplacement du Real Madrid à Villarreal en Liga, et potentiellement pour le déplacement en Ligue des Champions à Roma.

Son absence tombe mal pour Les Bleus, qui entament une nouvelle ère sous Zinedine Zidane. Le technicien de 54 ans souhaite construire un système en 4-3-3 avec Mbappé sur le flanc gauche. Il devra toutefois attendre novembre avant de pouvoir de nouveau compter sur son capitaine.

Si Zidane a remporté ses deux premiers matchs, ces victoires ne sont venues que par des marges de 1-0 face à la Türkiye et à la Belgique. Ces résultats, combinés à l'absence de Mbappé, laissent penser que les lignes de buts pourraient être fixées trop haut pour le prochain match de la France face à l'Italie.

Des questions similaires peuvent être posées concernant les prochaines échéances du Real Madrid. Leurs confrontations avec Villarreal et Roma semblaient au départ capables de produire de nombreux buts, mais Jose Mourinho pourrait désormais opérer quelques ajustements défensifs.

Des statistiques extraordinaires en club comme en sélection

Les 67 buts internationaux de Mbappé représentent une moyenne de 0,63 but par match. Il a connu une année 2026 exceptionnelle, avec 10 buts lors de la Coupe du monde pour un xG record du tournoi de 6,9. Il a également terminé la compétition en tête pour les tirs cadrés par 90 minutes (3,0).

Avant le déplacement en Belgique lundi, Mbappé n'avait manqué aucun match de la France depuis novembre 2025. Face à l'équipe de Mark van Bommel, Les Bleus ont parfois peiné sans leur capitaine. Ils n'ont créé que 1,22 xG lors d'une rencontre disputée, Esteban Lepaul, son remplaçant, n'ayant pas marqué malgré 0,54 xG.

Auparavant, la France n'avait généré que 1,17 xG face à la Türkiye. Les tentatives de Mbappé représentaient 0,42 xG dans ce match, la meilleure production de tous les joueurs sur la pelouse.

Son importance est encore plus marquée en club. Depuis son arrivée au Real Madrid, Mbappé a inscrit 94 buts en seulement 111 rencontres.

Cette saison en Liga, l'ex-joueur du PSG a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises. Il occupe la deuxième place du championnat avec un total de xG de 7,9. Mbappé affiche également une moyenne de 3,1 tirs cadrés par 90 minutes.

L'absence de Mbappé est relativement inhabituelle, tant en club qu'en sélection. Depuis la saison 2021/22, il n'a manqué que 22 matchs directement en raison de blessures.

La saison dernière, le Real Madrid affichait tout de même une moyenne de 2,33 buts par rencontre sur les neuf matchs manqués par Mbappé pour blessure. Cependant, Mbappé n'a encore manqué aucune rencontre sous les ordres de Mourinho. Avec Vinicius Junior en méforme et la recrue estivale Yan Diomande toujours muette, l'absence du Français se fera sûrement sentir.

L'absence de Mbappé va-t-elle mener à des matchs moins prolifiques ?

Après deux victoires consécutives 1-0, miser sur moins de 3 buts pour le prochain match de la France face à l'Italie semble offrir de la valeur. Zidane pourrait profiter de cette rencontre pour continuer à expérimenter en attaque, mais Mbappé reste irremplaçable.

L'Italie entame également un nouveau projet après le retour de Roberto Mancini sur le banc. Cinq de leurs six derniers matchs se sont soldés par deux buts ou moins. Un scénario similaire vendredi soir à Paris paraît séduisant, avec une probabilité implicite de seulement 37 %.

Du côté du Real Madrid, Mourinho sera contraint de remanier son équipe à moins d'un rétablissement rapide de Mbappé. L'attaquant de réserve Carlos Espi a marqué les esprits en sortant du banc, avec deux buts décisifs en fin de match. Il n'a toutefois pas encore débuté une rencontre cette saison et manquera de rythme.

Villarreal marque et encaisse beaucoup, une tendance qui se reflète dans les cotes pour leur prochaine visite au Bernabéu. Ils sont dirigés par Iñigo Pérez, qui a obtenu trois nuls en cinq confrontations face aux Blancos en tant qu'entraîneur. Quatre de ces rencontres se sont terminées avec trois buts ou moins.

Cela laisse penser qu'il y a de la valeur à trouver du côté d'une rencontre plus fermée que prévu. Le Real Madrid devrait tout de même trouver la faille face au Sous-marin Jaune, mais ce sera plus compliqué à Rome quatre jours plus tard.

Roma survole la Serie A sous la direction de Gian Piero Gasperini. Les Giallorossi sont en tête du championnat avec seulement trois buts encaissés en cinq matchs. Si Mbappé reste indisponible, le potentiel est réel de voir leur attaque étouffée au Stadio Olimpico.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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