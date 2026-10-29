Harry Kane a prolongé son exceptionnelle forme de buteur jusqu'en 2026/27, renforçant sa position sur le marché du meilleur buteur de la Ligue des Champions.

Meilleur buteur de la Ligue des Champions 2026/27 Cote Harry Kane 5,00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Comment la saison 2025/26 record de Harry Kane lui a valu le Ballon d'Or

Cela faisait 25 ans qu'un footballeur anglais n'avait pas remporté le Ballon d'Or. Michael Owen avait décroché la récompense en 2001. Un quart de siècle plus tard, Harry Kane a obtenu le trophée après une saison 2025/26 éblouissante avec les géants allemands du Bayern Munich.

Kane a inscrit 61 buts en 51 apparitions pour le Bayern la saison dernière. Il a dominé le classement des notes moyennes en Bundesliga selon FotMob, avec une moyenne de 8,14 par match.

Seul son coéquipier Michael Olise s'est approché de son niveau de performance (8,09). Kane a décroché 11 titres d'homme du match en 34 rencontres de Bundesliga selon FotMob. Il a été la vedette de la rencontre une fois sur trois.

Le rendement du capitaine anglais en Bundesliga a été exceptionnel. Il a inscrit 36 buts, soit 17 de plus que son plus proche poursuivant. Il a également ajouté 10 buts supplémentaires en DFB-Pokal, dont un triplé éclatant en finale face au VfB Stuttgart.

Sa forme européenne a été tout aussi dominante. Il a marqué 14 fois pour le Bayern en Ligue des Champions, terminant à seulement un but de Kylian Mbappé dans la course au titre de meilleur buteur de la compétition.

Kane s'est révélé tout aussi influent sur la scène internationale. En tant que capitaine de la sélection anglaise, il a marqué 12 buts pour l'Angleterre durant la campagne 2025/26. Cela porte son total à 73 buts en 65 apparitions toutes compétitions confondues, en club et en sélection, ainsi que huit passes décisives.

Seul Lionel Messi a affiché un total de buts et de passes décisives plus élevé sur une seule saison parmi les grands championnats européens. L'Argentin avait enregistré un chiffre stupéfiant de 82 buts pour le Barça et l'Argentine en 2011/12.

Bien que l'année 2026 de Kane se soit soldée par l'absence d'un titre de Ligue des Champions et d'une médaille de champion du monde, il restait l'un des favoris pour le Ballon d'Or. Il a mené le Bayern vers un doublé championnat-coupe, et l'Angleterre vers une troisième place à la Coupe du monde 2026.

Au final, ses performances individuelles ont suffi à lui offrir un Ballon d'Or mérité, lui qui n'avait jamais terminé mieux que dixième auparavant. Cette récompense consacre bien plus qu'une seule saison prolifique. Kane a assis sa réputation de l'un des buteurs les plus réguliers d'Europe, et sa forme s'est prolongée en 2026/27.

Kane peut-il transformer sa forme actuelle en un nouveau Soulier d'or de la Ligue des Champions ?

Kane a déjà remporté le Soulier d'or de la Ligue des Champions. Il avait décroché la récompense en 2023/24 avec huit buts à son actif, partagée avec Kylian Mbappé.

Cette fois, Kane espère s'adjuger le trophée seul. Ses 14 buts en Ligue des Champions la saison dernière constituent son meilleur total dans la compétition, soit six de plus que lors de son Soulier d'or partagé il y a deux ans.

Kane est devenu seulement le sixième joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire 14 buts sur une même campagne.

Ses statistiques de ce début de saison 2026/27 suggèrent qu'il a toutes les chances de prolonger son succès au Ballon d'Or par un Soulier d'or en Ligue des Champions. Il a déjà marqué quatre buts et délivré deux passes décisives en trois apparitions dans la phase de ligue de la Ligue des Champions cette saison.

Kane a également inscrit dix buts en 12 apparitions pour le Bayern toutes compétitions confondues, dont six buts en quatre apparitions en Ligue des Nations avec l'Angleterre.

Ce n'est pas seulement la forme de Kane qui en fait un sérieux prétendant au Soulier d'or de la Ligue des Champions ; c'est aussi la puissance de feu de ses coéquipiers. Michael Olise et Luis Diaz ont enregistré respectivement 26 et 19 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.

Ils se classaient respectivement premier et troisième pour les passes décisives parmi les cinq grands championnats européens. Leur capacité à créer des occasions et à fournir un approvisionnement constant à Kane lui donnera largement l'occasion de prolonger son total de quatre buts pour 2026/27.

La course s'annonce sans aucun doute disputée. Mbappé a devancé Kane au classement des buteurs de la Ligue des Champions la saison dernière, et d'autres attaquants d'élite sont également en lice cette saison.

Erling Haaland a inscrit quatre buts en seulement deux apparitions, tandis que le dernier lauréat du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, compte trois buts et trois passes décisives en trois matches. Dembélé semble être régulièrement ménagé en Ligue 1 pour les soirées de Ligue des Champions. Le Français est attendu à son meilleur niveau dans cette compétition avec le PSG.

Seul Lautaro Martinez, de l'Inter Milan, a tenté sa chance plus souvent (16) que Kane (15) dans cette édition de la Ligue des Champions. Il reste donc très présent dans la course, bien que les marchés de paris ne lui accordent que 20 % de chances de terminer meilleur buteur de la C1.

La progression du Bayern dans la compétition influencera naturellement les chances de Kane de remporter le Soulier d'or de la Ligue des Champions seul. La récente maladie inattendue de Vincent Kompany ne manquera pas de créer une certaine incertitude et instabilité en dehors du terrain pour le Bayern.

Bien que le Bayern soit invaincu lors de ses trois premiers matches de la phase de ligue, le club n'a engrangé que cinq points. Cela le laisse à la 14e place, à un point seulement des huit premières places qui garantissent la qualification directe pour la phase à élimination directe.

Leur calendrier à venir en Ligue des Champions explique également pourquoi les cotes de Kane pour le Soulier d'or ne sont pas plus basses. Le Bayern doit se rendre à l'Atlético Madrid, un déplacement délicat, avant de visiter le LOSC Lille.

Ils affronteront ensuite le Slavia Prague à domicile, avant un déplacement à Manchester United à la nouvelle année. Les hommes de Kompany pourraient encore regretter leurs récents matches nuls contre Viking et Arsenal. Ils avaient encaissé un but égalisateur à la 90e minute face à Viking. Arsenal avait de son côté inscrit un but égalisateur à la 82e minute à l'Allianz Arena.

Le Bayern n'a pas encore pleinement convaincu, FotMob classant l'équipe 14e de la phase de ligue pour l'instant.

Ce n'est peut-être pas la forme de buteur de Kane qui l'empêchera de remporter le Soulier d'or de la Ligue des Champions cette année. Si ses coéquipiers ne parviennent pas à aider le Bayern à franchir le cap de la phase à élimination directe, cette distinction individuelle sera presque certainement hors de portée.

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