Pourquoi l'arrivée probable de Zidane est une excellente nouvelle pour les Bleus en Ligue des Nations

L’aventure des Bleus en Coupe du monde s'est arrêtée dans la douleur face à l'Espagne en demi-finale. Pourtant, avec la nomination imminente de Zidane, les cotes de la France pour la Ligue des Nations deviennent soudainement très attractives.

Marchés de paris sur l'équipe de France Cote France (Vainqueur de la Ligue A - Groupe 1) 1,40 France (Atteindre la finale de la Ligue des Nations) 2,30 France (Vainqueur de la Ligue des Nations 2026-2027) 4,00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

La fin de l’ère Deschamps

La France a trébuché lors de sa demi-finale de Coupe du monde contre l'Espagne à Dallas. Cette défaite 2-0 face à la Roja signifie que le règne de 14 ans de Didier Deschamps à la tête des Bleus s'achève sur une note amère.

Ce choc opposait la meilleure attaque du tournoi à la meilleure défense. Et c'est l'arrière-garde espagnole qui s'est imposée avec une facilité déconcertante. Les Bleus n'ont généré que 0,3 buts attendus sur leurs 10 tentatives de tir.

Quel que soit le résultat du match pour la troisième place ce samedi, Deschamps s'en va en tant que sélectionneur le plus titré de l'histoire du football français. Il laisse derrière lui un héritage immense, avec un sacre mondial et deux autres finales de Coupe du monde. Il détient également le record du nombre de victoires pour un sélectionneur dans cette compétition, avec 20 succès.

Cependant, la tournure des récentes éliminations – où l'équipe a été dominée tactiquement plutôt que par malchance – montre que ce groupe a atteint ses limites sous la direction pragmatique de « DD ».

Zinédine Zidane pour reconstruire les Bleus avec la Coupe du monde 2030 en ligne de mire

Deschamps avait annoncé avant le tournoi que cette Coupe du monde 2026 serait sa dernière compétition. L'identité de son successeur est actuellement le secret le moins bien gardé du football européen. Plusieurs sources indiquent que Zinédine Zidane a déjà conclu un accord verbal avec la Fédération Française de Football (FFF).

Après avoir prétendument repoussé des offres de grands clubs européens, notamment Manchester United, Zidane est enfin prêt à prendre les rênes de la sélection nationale.

Le moment choisi pour l’arrivée de Zidane est crucial pour les parieurs. La France débutera sa campagne de Ligue des Nations 2026-2027 en déplacement en Turquie en septembre. Ce sera le premier rendez-vous du Groupe A1 face à une nation qui a déçu malgré de belles promesses lors de la phase finale de la Coupe du monde cet été.

La FFF aura à cœur d’officialiser le nouveau sélectionneur bien avant le début de la Ligue des Nations. La nomination de Zidane pourrait d'ailleurs être confirmée quelques jours seulement après la finale de la Coupe du monde.

Cela laisserait à Zidane l'intégralité de la phase de groupes de la Ligue des Nations, ainsi que les éventuels quarts, demi-finales et finales, pour façonner un collectif renouvelé. Une véritable rampe de lancement pour bâtir un projet solide, bien loin d’un simple dépannage d’urgence.

Le groupe de la France est plutôt clément pour la Ligue A. La Turquie vient d'être promue à ce niveau mais a montré ses limites face aux cadors lors du Mondial. De leur côté, l'Italie et la Belgique traversent des phases de transition générationnelle.

Les Bleus sont naturellement les grands favoris pour terminer en tête du Groupe A1. La cote pour atteindre la finale, voire soulever le trophée, semble particulièrement généreuse compte tenu du vivier offensif exceptionnel de cette équipe.

L'apport de Zidane et son impact sur les chances de la France en Ligue des Nations

Bien que son CV d'entraîneur soit relativement court, le palmarès de Zidane est tout simplement vertigineux. En deux passages sur le banc du Real Madrid, il a remporté 11 trophées, dont trois Ligues des Champions consécutives. Un exploit inédit pour un technicien à l'ère moderne.

Sans club depuis 2021 par pur choix personnel, cette pause de cinq ans loin des terrains suggère que les Bleus vont pouvoir s'appuyer sur un « Zizou » pleinement ressourcé et affamé de victoires.

Sur le plan tactique, l'équipe de France pourrait afficher un tout autre visage d'ici un an. Là où Deschamps privilégie une assise défensive rigoureuse, Zidane prône un jeu plus fluide basé sur la liberté et la confiance. Ses systèmes en 4-3-1-2 et 4-3-3 s'étaient révélés irrésistibles au Real Madrid.

Mais c'est surtout la gestion humaine de Zidane qui séduit la Fédération Française de Football. À Bernabéu, Zidane dirigeait un vestiaire de « Galactiques » prêts à tout donner pour lui sur le terrain. S'il parvient à instaurer un état d'esprit similaire chez les Bleus, la sélection française sera un véritable épouvantail.

Presque aucun joueur du groupe actuel n'a évolué sous les ordres de Zidane par le passé. Un constat qui doit être vu comme un atout : cela garantit un vent de fraîcheur, de nouvelles idées tactiques et l'absence de relations usées entre les joueurs et leur entraîneur.

Des cadres comme Kylian Mbappé n'ont peut-être jamais collaboré avec lui, mais ils vouent un respect immense à la carrière de l'icône de 98. Mbappé a souvent répété que Zidane était son idole de jeunesse. La capacité de « Zizou » à transcender la nouvelle génération de talents tricolores ne doit pas être sous-estimée.

Sans surprise, l'Espagne est la part favorite des bookmakers pour remporter la Ligue des Nations 2026-2027, surtout après sa récente démonstration face à la France. Néanmoins, évaluer les chances de victoire finale des Bleus à seulement 25 % de probabilité semble particulièrement sévère.

Dès que la nomination de Zidane sera officielle et que la déception de l'élimination en demi-finale mondiale se sera dissipée, la cote de la France risque de chuter très rapidement.

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