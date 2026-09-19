Celle du marché « Plus de 1,5 but » passe de 1,07 à 10,70. À sa valeur de base, l’opérateur considère lui-même ce scénario comme très probable, et c’est tout l’intérêt du boost.

Notre analyse du Classique OM - PSG 🎯

L’OM et le PSG encaissent au moins un but depuis la première journée. Dix buts concédés côté marseillais sur les cinq dernières sorties, sept côté parisien : autant dire que les deux arrière-gardes cherchent encore leurs repères. Les tâtonnements sont les plus flagrants côté OM, où Egan-Riley a eu trois partenaires différents dans l’axe en cinq matchs (Kondogbia contre Strasbourg et Monaco, Aguerd contre le Paris FC et à Rennes, Cornelius à Istanbul).

Dix buts concédés côté marseillais sur les cinq dernières sorties, sept côté parisien : autant dire que les deux arrière-gardes cherchent encore leurs repères. Les tâtonnements sont les plus flagrants côté OM, où Egan-Riley a eu trois partenaires différents dans l’axe en cinq matchs (Kondogbia contre Strasbourg et Monaco, Aguerd contre le Paris FC et à Rennes, Cornelius à Istanbul). Une seule « clean sheet » pour chacune des deux équipes. Aucun but pris contre Strasbourg pour l’OM, aucun à Brest pour Paris (où il a d’ailleurs fallu un Safonov des grands soirs). Statistique alignée sur le pari, car pour que celui-ci échoue, il faudrait en effet un 0-0 ou un 1-0, donc une défense parfaitement hermétique pendant 90 minutes. On en est loin.

Aucun but pris contre Strasbourg pour l’OM, aucun à Brest pour Paris (où il a d’ailleurs fallu un Safonov des grands soirs). Statistique alignée sur le pari, car pour que celui-ci échoue, il faudrait en effet un 0-0 ou un 1-0, donc une défense parfaitement hermétique pendant 90 minutes. On en est loin. Les matchs des deux équipes dépassent régulièrement les deux buts. En observant leurs parcours respectifs, on note huit matchs sur dix cochant ce critère depuis la reprise, avec 3,4 buts de moyenne pour ceux de l’OM et 3,8 pour ceux du PSG. Seuls deux 1-0 (Rennes - OM, Brest - PSG) sont restés sous cette barre. Dernier repère utile, les deux équipes marquent surtout après la pause. Peu d’inquiétude, donc, si le compteur tarde à se lancer dimanche.

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Le coup d'envoi est prévu ce dimanche 20 septembre à 20h45.

(Rappel : la cote boostée du marché « Plus de 1,5 but » s'applique sur le temps réglementaire uniquement, hors prolongations. En cas de pari gagnant, les gains de la cote de base sont versés en cash et le surplus du boost en Freebets).

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