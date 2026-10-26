Pour l'occasion, Winamax décuple la cote de la victoire parisienne pour ses nouveaux clients, de 1,3 à 13.

L'analyse du match

⚽ La forme : le PSG reste sur sept victoires de rang, toutes compétitions confondues, mais le dernier en date, face au Barça mardi (4-2), a laissé des traces. Kvaratskhelia (ligaments croisés), Dembélé et Marquinhos (cuisse) rejoignent ainsi à l'infirmerie Nuno Mendes, blessé à Strasbourg. Leader depuis sa victoire contre Nice (2-1), l'OL s'est, lui, nettement incliné jeudi à Hoffenheim (3-0), avec une équipe largement remaniée afin de ménager ses cadres.

🏟️ L'enjeu : Paris et Lyon comptent pour l'heure 14 points, séparés seulement par une meilleure différence de buts des Lyonnais (+8 contre +5). L'enjeu est donc de ne pas laisser le peloton de tête, à savoir le Paris FC, Lille et Monaco, prendre le large. Les Lyonnais espèrent ainsi rééditer leur exploit d'avril dernier au Parc, une éclaircie (1-2) dans un bilan largement en faveur du PSG ces dernières années (neuf victoires lors des onze dernières confrontations).

🚀 Ce que change le boost : à 1,3, la cote classique indique que les chances de victoire du PSG sont vues par le marché comme très élevées. Le Boost x10 ne change évidemment rien à ces chances. Il multiplie tout simplement le gain potentiel. Ce mécanisme est appliqué aux 10 premiers euros de mise.

Prenons un exemple, où vous misez 10 € sur la victoire du PSG :

Winamax vous verse alors 13 € en argent réel, soit votre mise multipliée par la cote classique ;

Winamax vous verse également 117 € en freebets, qui sont des crédits à rejouer, et dont les gains sont bel et bien de l'argent réel.

L'offre en un coup d'œil

Critère Détail Opérateur Winamax Offre Boost x10 Public concerné Nouveaux clients uniquement Match Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais Marché Victoire de Paris Cote classique 1,3 Cote boostée 13 Mise prise en compte pour le boost 10 € maximum (au-delà, la cote de base s'applique) Dépôt minimum 10 € Versement du gain boosté Part à la cote de base en cash sur la totalité de la mise ; part majorée en Freebets (plafond : 250 €) Plafond 250 € de Freebets sur la part boostée Exclusions Paris combinés, MyMatch et paris spéciaux exclus.

Prolongations et tirs au but non pris en compte.

Le Cashout supprime le bénéfice.

Non cumulable avec l'offre de bienvenue

Comment profiter de la cote boostée

Le choix se fait dès l'inscription : le Boost x10 ne peut être cumulé avec l'offre de bienvenue (qui, rappelons-le, consiste en un remboursement de votre premier pari en argent réel, jusqu'à 100 €).

Créez donc votre compte Winamax depuis la bannière dédiée au Boost x10, ou sélectionnez cette offre pendant l'inscription :

Un premier dépôt : réalisez un premier dépôt d'au moins 10 €. La vérification : pensez aussi à transmettre une pièce d'identité et un RIB, puisqu'aucun retrait n'est possible tant que votre compte n'est pas validé. Le choix de l'offre : rendez-vous sur le pari mis en avant par l'offre Boost x10, la victoire du PSG. Seul ce pari bénéficie de la majoration, à l'exclusion de tout autre pari du site. Le pari : validez-le en pari simple avant le coup d'envoi du lundi 26 octobre à 20h30. Le résultat : laissez ensuite le pari courir jusqu'au coup de sifflet final, car un cashout (l'encaissement anticipé de vos gains, avant la fin du match) annule le bénéfice du boost.

Si Paris l'emporte, la part à la cote de base vous est versée en cash sur l'intégralité de votre mise, et la part boostée en freebets, sur 10 € de mise au maximum.

Pour consulter l'ensemble des conditions, la page du code promo Winamax détaille aussi l'offre de bienvenue. C'est l'alternative à retenir si vous préférez engager votre premier pari sur un autre match. Ou si un filet de sécurité en argent réel vous parle davantage qu'un gain majoré.

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