Deux petits points séparent les Olympiens, relancés par trois victoires de suite, et les Violets, qui n'ont plus perdu depuis cinq journées. Voici nos pistes de paris pour ce match très ouvert.

Winamax : un remboursement en argent réel, pas en freebets

Vous déposez 50 €, les misez sur la victoire de l'OM, mais Toulouse repart du Vélodrome avec un point ? Si vous vous êtes inscrit avec le code WNMX***, Winamax vous rend votre mise en argent réel, une fois le match terminé.

L'offre couvre votre tout premier pari, quel que soit le marché choisi. Le remboursement plafonne à 100 €, et ne peut excéder le montant de votre premier dépôt.

Il s'agit d'argent réel et non de freebets. Ces crédits de jeu, que proposent bien des concurrents, doivent être remisés : seuls leurs gains deviennent retirables. Winamax en offre d'ailleurs 10 € en sus, dès le premier dépôt.

Comme toute offre de bienvenue, celle-ci est réservée aux nouveaux inscrits majeurs (une seule fois par personne, foyer, adresse IP ou moyen de paiement).

S'inscrire sur Winamax en cinq étapes

Création du compte : sur le site ou l'application Winamax, cliquez sur « Créer un compte » et renseignez vos nom, prénom, date de naissance et adresse, à l'identique de votre pièce d'identité. Code promo : saisissez WNMX*** dans le champ prévu à cet effet, avant de valider le formulaire. Oublié à ce stade, il ne pourra plus être ajouté. Premier dépôt : créditez votre compte. Les 10 € de freebets arrivent aussitôt, et le montant déposé fixe le plafond de votre remboursement. Validation : transmettez une pièce d'identité et un RIB. Tant que votre compte n'est pas validé, aucun retrait n'est possible, remboursement compris. Premier pari : misez sur Marseille - Toulouse avant le coup d'envoi (dimanche, 20h45), sur le marché de votre choix. S'il est perdant, votre mise revient sur votre solde réel, jusqu'à 100 €.

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Marseille - Toulouse : notre analyse et pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Toulouse n'a plus battu l'OM en championnat depuis… mars 2012 (1-0, au Vélodrome). Et sur les quatre dernières confrontations, on confirme bel et bien ce net ascendant marseillais (2V-2N). Signalons, parmi les matchs les plus plaisants à regarder, celui de novembre 2025, où le TFC revenait in extremis sur une touche longue, dans le temps additionnel (2-2).

Si les Olympiens soufflent le chaud et le froid en championnat (4V-0N-4D), ils restent tout de même sur trois succès de rang (Troyes, Angers, Le Havre). Genesio doit toujours se passer de Derek Cornelius (hanche), mais devrait récupérer Igor Paixão, dont l'épaule touchée face au Havre a été immobilisée par simple précaution selon La Provence.

Invaincu depuis cinq journées, le Téfécé est une équipe qui gère bien ses déplacements (1V-3N loin du Stadium). Ceci dit, Askou devra recomposer sa défense sans le précieux Rafik Messali. Titulaire lors des six dernières journées, le défenseur s'est blessé à la cuisse face à Troyes et ne devrait pas être revu avant 2027. Sion Oppong (mollet), buteur à Monaco, a repris l'entraînement collectif sans garantie d'être prêt.

Nos pistes de paris pour Marseille - Toulouse

Voici nos pistes de paris pour ce match :

Qui fera la bonne opération ce dimanche soir ? Nous penchons pour l'OM, dont l'entraîneur a manifestement fait du championnat sa priorité, quitte à sacrifier le déplacement de Graz en Ligue Europa (sept changements, défaite 1-0). Fort d' une semaine pour préparer Toulouse et récupérer , selon ses mots, Genesio devrait aligner le onze qui a inscrit onze buts lors des trois dernières journées. D'où notre première piste, la « Victoire de Marseille », à une cote modeste certes.

Ensuite, le marché « Marseille gagne et Gouiri marque » réclamerait concrètement un succès olympien et un but de l'international algérien. Un 2-0 avec un doublé de Gouiri ferait l'affaire. Il est le meilleur buteur du club (cinq buts en Ligue 1) et son association avec Paixão traverse une belle période. Face à Strasbourg, un petit pont de Paixão sur Guéla Doué avait lancé son premier but, avant que le même Paixão n'obtienne le penalty du second (4-0).

Dernière piste, légèrement plus spéculative, le marché « 2-1 ou 3-1 ou 4-1 ». Quand l'OM gagne, il ne fait pas dans la demi-mesure (au moins deux buts lors de chacun de ses quatre succès en Ligue 1). Un nouveau 4-3, comme face au Havre, suffirait en revanche à faire perdre le ticket, ce qui explique la cote plus élevée.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Marseille 1,82 Trois victoires de rang en Ligue 1 (onze buts marqués) et aucun match nul en onze rencontres officielles. Un TFC privé de Messali, titulaire lors des six dernières journées. Marseille gagne et Gouiri marque 2,90 Meilleur buteur de l'OM (cinq buts en Ligue 1) et tireur désigné des penalties. Paixão, son meilleur passeur, est attendu en dépit d'une épaule touchée. 2-1 ou 3-1 ou 4-1 4,00 L'OM a marqué au moins deux buts lors de ses quatre victoires en championnat.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de Marseille. Nous voyons les Olympiens prendre le jeu à leur compte, comme à leur habitude (57 % de possession en moyenne en Ligue 1).

Toulouse aura pourtant de quoi espérer, car l'OM a tendance à se trouer en fin de partie (cinq de ses treize buts encaissés en Ligue 1 après la 75e minute). Genesio n'a d'ailleurs pas digéré la fin de match face au Havre (trois buts encaissés en douze minutes, après avoir mené 4-0 !), au point de renvoyer le jeune Keyliane Abdallah en réserve. De quoi entretenir l'espoir d'un TFC habitué à se réveiller tard, et déjà relevé deux fois d'un 0-2 cette saison.

Avant de valider votre ticket, un œil sur les feuilles de match (publiées une heure avant le coup d'envoi) dira si Paixão est aligné, et qui Askou choisit pour suppléer Messali.

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