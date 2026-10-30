Les Dogues sont certes invaincus à domicile en championnat, mais n'ont pas d'avantage net sur le Racing. Voici nos pistes de paris pour ce match.

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Lille - Lens : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Ce derby du Nord, le 125e du genre, est aussi un duel entre deux candidats au podium. En cas de victoire, le LOSC, deuxième à un point de Rennes, s'emparerait de la tête, au moins pour une soirée. Lens, septième, passerait de son côté devant son voisin, une belle manière de prolonger sa belle série actuelle (trois victoires face à Lyon, Troyes et le Paris FC).

Pierre-Mauroy a souvent réussi au LOSC, vainqueur des trois derniers derbys disputés chez lui (2-1, 1-0 et 3-0). Lens s'était tout de même imposé entre-temps à Bollaert (3-0, en septembre 2025). Le sifflet de Jérôme Brisard rappellera en revanche de bons souvenirs aux Lensois, puisqu'il dirigeait leur victoire en finale de la Coupe de France face à Nice (3-1), au printemps dernier.

Les deux entraîneurs doivent composer avec des absences de poids. Yannick Cahuzac perd Odsonne Édouard, opéré des adducteurs et absent plusieurs semaines, qui rejoint Maik Nawrocki et Abdallah Sima à l'infirmerie. Opéré lui aussi, Ismaëlo Ganiou a déjà retrouvé La Gaillette, sans garantie d'être prêt. Côté lillois, Davide Ancelotti se passera de Tanguy Nianzou (suspendu après son exclusion à Monaco), de Tiago Santos et d'Ayase Ueda.

Nos pistes de paris pour Lille - Lens

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Il existe une vraie incertitude chez les bookmakers, qui peinent à les départager. Un enseignement se dégage toutefois des derbys récents, puisqu'aucun des cinq ne s'est terminé sur un nul. D'où notre première piste, le marché « Lille ou Lens et les 2 équipes marquent ». Il faut un vainqueur, quel qu'il soit, et au moins un but de chaque côté. Un 2-1 valide donc le ticket, dans un sens comme dans l'autre, contrairement à un 1-1 ou un 1-0.

Cela dit, l'hypothèse d'un match nul ne peut pas être totalement écartée. Il est vrai que Lille a déjà été tenu en échec deux fois à Pierre-Mauroy cette saison (face au PSG et à Brest). Nous avons évoqué le fait que les deux équipes se présentent diminuées – Lens sans son avant-centre, Lille sans l'un de ses centraux. Le marché « Match nul » est donc plus spéculatif. Attention, il ne se combine pas avec la première, puisque l'une exclut l'autre.

S'agissant des buteurs, le regard se tourne naturellement vers Florian Thauvin, impliqué dans chacun des huit buts lensois depuis l'arrivée de Cahuzac (but, passe décisive ou coup de pied arrêté). Il avait d'ailleurs marqué lors du dernier succès lensois face au LOSC (3-0, en septembre 2025). Vous remarquerez une cote plus généreuse sur le marché « But de F. Thauvin », qui s'explique statistiquement : sur huit rencontres de L1 disputées, l'ancien Marseillais n'a marqué que lors de trois.

Pari Cote Pourquoi ? Lille ou Lens et les 2 équipes marquent 2,02 Les cinq derniers derbys de championnat ont tous connu un vainqueur. Lens marque presque à chaque match, mais n'a plus gardé sa cage inviolée depuis l'arrivée de Cahuzac. But de Florian Thauvin 3,10 mpliqué dans chacun des huit buts lensois depuis l'arrivée de Cahuzac. Tireur des penalties, buteur lors du dernier succès lensois face au LOSC (3-0). Match nul 3,45 Lille a été tenu en échec lors de deux de ses quatre réceptions en Ligue 1. Deux équipes amputées, Lens sans Édouard, Lille sans Nianzou.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de Lille. Les Dogues ont pour eux l'avantage du terrain, à plus forte raison avec l'interdiction de déplacement qui frappe les supporters lensois… Leur jeu vertical devrait aussi trouver des espaces dans le dos d'une défense lensoise quelque peu irrégulière loin de Bollaert (1V-1N-2D en Ligue 1).

Lens aura certes de quoi répondre, en particulier sur les ballons aériens. Privé d'Édouard, le Racing s'en remettra plus que jamais aux centres et aux coups de pied arrêtés de Thauvin.

Pensez enfin à consulter les compositions, une heure avant le coup d'envoi. Le remplaçant de Nianzou en défense centrale, le choix d'Ancelotti en pointe (Haraldsson ou Giroud) et l'avant-centre retenu par Cahuzac méritent un coup d'œil.

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