Un duel entre deux équipes du haut de tableau, avec la place de dauphin en ligne de mire. Betclic rembourse votre premier pari s'il est perdant, en feebets. Placez votre prono avant le coup d'envoi !

Pourquoi le code promo Betclic BCG*** est un avantage sur ce match

L'offre est simple : si votre premier pari est perdant, Betclic vous rembourse votre mise en feebets, dans la limite de 100 €. Si le pari est gagnant, il n'y a pas de remboursement.

Ce remboursement se fait en feebets, pas en argent. Un feebet est un crédit de jeu non retirable : vous ne pouvez pas le transformer en euros sur votre compte bancaire. Vous l'utilisez pour parier. Seuls les gains éventuels générés par ces feebets sont retirables, pas le feebet lui-même.

Voici ce que l'offre pose comme conditions, une par une :

Le remboursement est plafonné à 100 €, même si votre mise est plus élevée.

L'offre est réservée aux nouveaux inscrits majeurs.

Elle ne s'obtient qu'une seule fois par personne, foyer, adresse IP ou moyen de paiement.

Le code promo doit être saisi au moment de l'inscription. Impossible de l'ajouter après coup.

S'y ajoutent 5 parties de Poker Spin&Rush offertes, sans lien avec le pari sportif.

La limite principale tient au mode de remboursement. En cas de perte, vous récupérez des crédits de jeu, pas des euros. Parier reste un risque de perte : ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Comment s'inscrire sur Betclic avec le code BCG***

Ouvrez le site ou l'application Betclic depuis votre mobile ou votre ordinateur. Touchez le bouton d'inscription et renseignez votre identité, votre adresse e-mail et votre date de naissance. Saisissez le code promo BCG*** dans le champ prévu à cet effet, avant de valider le formulaire. Confirmez votre compte, puis effectuez votre premier dépôt. Choisissez votre pari sur Lille - Lyonnais et validez-le.

Pour retrouver l'offre, utilisez ce lien vers le code promo Betclic. Le code se saisit à l'inscription, pas après : si vous passez cette étape, l'offre n'est plus accessible sur ce compte.

Lille - Lyonnais : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Lille aborde ce rendez-vous de la 11e journée avec une série affichée de V V N N V. Le LOSC occupe la 2e place avec 21 points, pour 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Sa différence de buts est de +7.

Lyon arrive avec une série affichée de D V D V D. L'OL est 5e avec 17 points, pour 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites, avec une différence de +6. Ces chiffres datent d'avant le dernier match de chaque équipe : ils sont à reconfirmer.

Côté absences, le préambule officiel de la Ligue 1 signale Igamane et T. Santos chez les Lillois, avec Ueda incertain. Chez les Lyonnais, Šulc et Ouedraogo manquent, tandis que Morton, Kango et Openda sont incertains. Ces listes peuvent bouger jusqu'au coup d'envoi. Le match se joue à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, avec une diffusion sur Ligue 1+ 3.

Nos pistes de paris

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Lille 2,18 Le LOSC est 2e avec 21 points et reçoit une équipe lyonnaise 5e, dont la série affichée est D V D V D. Lille ou Lyon et les deux équipes marquent 2,40 Les deux clubs affichent une différence de buts positive (+7 pour Lille, +6 pour Lyon), mais les absences annoncées de part et d'autre restent à vérifier.

Avis de la rédaction

Lille a plus de points et reçoit : c'est notre point de départ. La série lyonnaise en dents de scie, D V D V D, plaide pour le LOSC, même si l'écart au classement reste de quatre points. Notre avis penche donc vers une victoire lilloise, à confirmer avec les compositions officielles.

+