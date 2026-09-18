L'avantage du code BCG*** : Une seconde chance sur le gazon et sur les tapis verts

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Les feebets de Betclic sont des crédits pour placer des paris. Si ces crédits ne sont donc pas encaissables en l’état, ils constituent une excellente « seconde chance » pour parier sans toucher à votre portefeuille. Les gains éventuels qu’ils rapportent viennent bel et bien grossir votre solde de compte joueur.

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Comment débloquer cette offre en 5 étapes simples ?

Pour aborder cette rencontre l'esprit plus serein et sécuriser votre bonus, voici le mode d'emploi :

Rendez-vous sur le site officiel ou l’application mobile Betclic Paris Sportifs (iOS ou Android). Remplissez le formulaire d’inscription avec vos informations personnelles. Renseignez le code promo BCG*** dans le champ « Code Promo / Parrainage » avant de valider, puis passez la vérification KYC. Effectuez votre premier dépôt (10 € minimum) par carte bancaire ou un autre moyen de paiement autorisé (Apple Pay, Google Pay, Skrill, PayPal notamment). Placez votre premier pari sur Monaco - Lens : s’il est perdant, jusqu’à 100 € de freebets sont crédités.

Nos pistes de paris pour Monaco - Lens

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Monaco - Lens ont souvent été riches en buts. Rien que leurs deux derniers duels en ont vu dix (1-4 à Louis-II en novembre, 2-3 à Bollaert en février) ! C’est notre première piste pour un marché « Plus de 2,5 buts ». C’est aussi un motif de regret pour les supporters artésiens après le départ de Dino Toppmöller, puisque le Racing avait pris d’excellentes habitudes (8 buts marqués en quatre journées).

Pour autant, Monaco n’a plus battu Lens à domicile depuis un soir de septembre 2023 (3-0). Le partage des points, et donc le marché « Match nul », a des bases statistiques. En effet, si l’ASM est invaincu, il n’a bouclé que deux matches en clean sheet. On note une certaine fébrilité sur les ballons « déposés » dans sa surface : Marquinhos sur un centre au Parc (31e), Antiste contre Górnik (83e) et même un contre son camp de Sané à Strasbourg (51e).

Voilà qui tombe plutôt mal, car Lens vit de ses centres (5 buts sur 11 toutes compétitions). Autant dire que si l’on retient un pari sur une victoire monégasque (en lieu et place d’un pari sur le nul), on ne peut pas écarter un but lensois. C’est ce que recouvre le marché « Monaco gagne et les deux équipes marquent ».

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? Plus de 2,5 buts dans le match 1.49 Dix buts sur les deux derniers Monaco - Lens. Lens est le pensionnaire de Ligue 1 qui a accumulé le plus d’expected goals depuis le début de la saison (10,2 xG) ⚽ Match nul 3.63 Monaco n’a plus battu Lens au Louis-II depuis 2023. Le Racing vient de recoller deux fois au score en une semaine ⚖️ Monaco gagne et les deux équipes marquent 3.10 Le leader part favori contre une défense poreuse (déjà 8,7 xG concédés) 🏆

L’avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : match nul 2-2. Nous imaginons une première période prudente, compte tenu du fait que Lens semble se trouer régulièrement au retour des vestiaires. On note que quatre des neuf buts encaissés sont tombés dans cette fameuse fenêtre de dix minutes : Calodat au Mans (45e), Yassine à Strasbourg (48e), Šturm à Prague (51e) et Koné contre Lorient (52e).

Une statistique qui n’aura sans doute pas échappé à Filipe Luís, lui dont l’équipe aime emballer justement ses rencontres après la pause (six buts après la 50e).

Pensez enfin à rafraîchir les cotes juste avant le coup d’envoi. Elles pourraient bouger à l’annonce des compositions. Gardez un œil sur Paris Brunner (risque de suspension après son étrange célébration à Strasbourg) et les retours possibles de Ganiou et Abdulhamid dans l’arrière-garde lensoise.

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