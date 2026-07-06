Pronostic Suisse vs Colombie 07/07/2026 : un finish à la photo-finish à Vancouver

Notre expert en paris sportifs s’attend à une rencontre fermée, où un seul but pourrait faire la différence. L'historique de la Colombie face aux Helvètes penche en faveur d'une qualification des Sud-Américains.

Les meilleurs paris pour Suisse vs Colombie

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Suisse 0-1 Colombie

Pronostic des buteurs : Colombie – Jhon Arias

La Suisse doit être aux anges après avoir décroché sa première victoire en phase à élimination directe d'une Coupe du monde depuis 1938, mettant fin à 88 ans d'attente. La Nati a pourtant entamé cette édition par un match nul poussif (1-1) face au Qatar, concédant l'égalisation à la 94e minute. Depuis, les hommes de Murat Yakin sont montés en puissance, affichant une bien meilleure maîtrise lors de leur victoire face à l'Algérie.

Les Helvètes n'ont jamais vraiment été mis en danger lors de ce 16e de finale. Ce résultat les propulse désormais dans le top 16 en Amérique du Nord, avec l'opportunité d'écrire une nouvelle page de leur histoire. La sélection suisse court après deux victoires consécutives en match à élimination directe dans cette compétition, une performance inédite, tout en visant un premier quart de finale depuis 1954.

De son côté, l’histoire de la Colombie en Coupe du monde a longtemps été marquée par des suspensions et des retraits au cours des cinq premières éditions. Cette année, les Cafeteros honorent leur septième participation et ont l'occasion de remporter le deuxième 8e de finale de leur histoire. Ils n'ont en effet négocié positivement qu'un seul de leurs trois derniers matchs à ce stade de la compétition, et cela remonte à 2014.

Les hommes de Néstor Lorenzo ont survolé la phase de groupes, terminant en tête et invaincus. Une victoire ce mardi soir leur offrirait un quart de finale face à l'Argentine ou à l'Égypte. Compte tenu de leur ascendance historique dans cette confrontation, les Colombiens aborderont ce rendez-vous à Vancouver avec une grande confiance.

Les effectifs probables pour Suisse vs Colombie

Composition attendue de Suisse : Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo

Composition attendue de Colombie : Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodríguez, Díaz, Suárez

Les buts se feront rares à Vancouver

Les deux sélections ont bâti leurs récents succès sur une assise défensive particulièrement hermétique. La Nati s'est montrée très solide depuis le début du tournoi, n'encaissant des buts qu'après la 50e minute de jeu. Avec déjà neuf réalisations inscrites sur le sol nord-américain, les Suisses croient fermement en leurs chances de faire sauter le verrou colombien.

Cependant, l'arrière-garde des hommes de Lorenzo s'apparente à un véritable mur depuis le coup d'envoi du Mondial. Ils n'ont concédé qu'un seul petit but et restent sur trois clean sheets consécutifs. De plus, la Colombie a gardé sa cage inviolée lors de quatre de ses cinq derniers matchs internationaux, ce qui annonce un nouveau duel extrêmement serré.

Le principal point noir pour les Sud-Américains réside dans leur manque d'efficacité devant le but. S'ils ont tenté plus de 20 tirs lors de chacun de leurs trois derniers matchs, leur xG moyen n'est que de 0,08. Ils devront se montrer bien plus cliniques dans la zone de vérité tout en maintenant leur rigueur défensive. Comme quatre des cinq derniers matchs de la Colombie ont vu au maximum une seule équipe trouver le chemin des filets, ce scénario semble être le plus probable ici.

Pronostic 1 Suisse vs Colombie : les deux équipes marquent - non à une cote de 1,78 sur Betclic

La roue va tourner pour Díaz

S'il y a bien un joueur capable de faire basculer la rencontre, c'est Luis Díaz. L'attaquant du Bayern Munich a cruellement manqué de réussite depuis le début du Mondial, se voyant refuser pas moins de trois buts lors de ses trois dernières apparitions.

Avec un bilan actuel d'un but et d'une passe décisive en quatre matchs, il n'en demeure pas moins un poison constant pour les défenses adverses. Même s'il ne trouve pas la faille lui-même, son activité incessante sur le front de l'attaque libère des espaces majeurs, dont Jhon Arias et Luis Suárez pourraient grandement profiter.

Pronostic 2 Suisse vs Colombie : buteur ou passeur décisif - Luis Díaz à une cote de 2,00 sur Betclic

Deux équipes en forme difficiles à départager

Le niveau entre ces deux formations est extrêmement proche. Même si la Colombie devance la Suisse de six places au dernier classement FIFA, la dynamique des deux équipes promet un affrontement tendu. La Nati reste sur une série de sept matchs sans défaite (quatre victoires et trois nuls).

En face, les Cafeteros surfent sur une invincibilité de six rencontres, dont cinq victoires. Ils n'ont concédé que deux défaites lors de leurs dix derniers matchs, tandis que les Suisses ne se sont inclinés que face à l'Allemagne sur la même période. Il est également important de souligner que la Colombie n'a perdu qu'un seul de ses quatre derniers duels face à la Suisse.

La dernière fois que ces deux nations se sont affrontées en Coupe du monde, c'était déjà sur le sol nord-américain, en 1994. La Colombie l'avait emporté 2-0, ce qui était resté son unique succès dans un groupe qu'elle avait terminé à la dernière place. Les enjeux sont infiniment plus élevés cette fois-ci. C'est pourquoi nous voyons les Colombiens décrocher une victoire étriquée pour valider leur billet pour les quarts de finale.

Pronostic 3 Suisse vs Colombie : résultat du match (1N2) - Colombie à une cote de 2,27 sur Betclic

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