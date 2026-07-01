Pronostic Suisse vs Algérie 03/07/2026 : 3 conseils pour la qualification de la Nati

Nous nous attendons à un match fermé au Canada, mais la Nati devrait finir par s’imposer vendredi.

Les meilleurs paris pour Suisse vs Algérie

Victoire de la Suisse à une cote de 2,00 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,82 sur Winamax

Breel Embolo buteur ou passeur décisif à une cote de 2,00 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Suisse 2-1 Algérie

Pronostic des buteurs : Suisse – Breel Embolo, Johan Manzambi ; Algérie – Amine Gouiri

Après une entrée en lice frustrante et un match nul face au Qatar, la Suisse est montée en puissance. Un net succès 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine suivi d’une victoire face au Canada a relancé les hommes de Murat Yakin, désormais particulièrement redoutables. Les Helvètes aborderont ce match avec la ferme intention de rallier les huitièmes de finale pour la sixième fois de leur histoire.

En face, l’Algérie s’extirpe de la phase de poules pour la deuxième fois seulement de son histoire. Les hommes de Vladimir Petković ont assuré l’essentiel pour se qualifier, arrachant le nul face à l’Autriche après un revers initial contre l’Argentine, avant de l'emporter face à la Jordanie. La marche s'annonce haute face aux Suisses, mais les Fennecs ne manquent pas de talent pour bousculer la Nati.

Les effectifs probables pour Suisse vs Algérie

Composition attendue de la Suisse : Kobel, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo

Composition attendue de l’Algérie : Zidane, Belghali, Mandi, Tougai, Aït-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Chaïbi, Mahrez, Aouar, Gouiri

La Nati poursuit sa route

La confiance est au beau fixe côté suisse après avoir dominé le Canada, pays hôte, lors du dernier match de poule. L’Algérie a les armes pour faire trembler les filets, notamment grâce au génie de Riyad Mahrez, mais l’arrière-garde algérienne a montré de sérieux signes de fébrilité. C'est pourquoi nous misons sur un succès de la Suisse à Vancouver.

Aucune absence majeure n'est à déplorer des deux côtés, ce qui nous promet deux équipes types au coup d'envoi. Sur le papier, les Européens affichent une qualité technique légèrement supérieure, mais l'écart reste infime. Le choix de Vladimir Petković au poste de gardien sera toutefois à surveiller de près, alors que ni Luca Zidane ni Oussama Benbout n'ont pleinement convaincu depuis le début du tournoi.

Les Suisses pourraient bien profiter de ces incertitudes défensives pour valider leur billet. Cela dit, voir cette rencontre s’étirer jusqu’aux prolongations ne serait pas une immense surprise.

Pronostic 1 Suisse vs Algérie : victoire de la Suisse à une cote de 2,00 sur Winamax

Des défenses perméables des deux côtés

La Suisse n’a réalisé qu'un seul clean sheet depuis le début de l’année 2026, concédant neuf buts en sept matchs. Sans dire que la défense helvétique est aux abois, elle s'avère loin d'être imprenable. De son côté, l’Algérie peine à verrouiller l’accès à son but en compétition officielle, avec également neuf buts encaissés lors de ses cinq dernières sorties.

Nous anticipons donc un match où les deux nations trouveront la faille au BC Place. Si les Fennecs ne sont plus aussi tranchants qu’il y a quelques années, ils possèdent toujours des individualités capables de punir la moindre erreur suisse.

Murat Yakin alignera un plan de jeu ambitieux pour faire plier le bloc nord-africain. En revanche, imaginer la Suisse garder sa cage inviolée semble plus incertain. Pour ces premières retrouvailles entre les deux sélections depuis 1986, le spectacle devrait être au rendez-vous.

Pronostic 2 Suisse vs Algérie : les deux équipes marquent à une cote de 1,82 sur Winamax

Embolo pour marquer l'histoire

Au moment d'analyser les forces offensives en présence en Colombie-Britannique, un nom se détache logiquement. Breel Embolo culmine à 25 réalisations et 20 passes décisives sous le maillot de la Nati. Favori des bookmakers pour faire la différence, le puissant attaquant suisse a toutes nos faveurs.

Embolo aborde ce choc en pleine confiance, fort de 6 implications sur un but (G/A) lors de ses 6 derniers matchs. Particulièrement régulier à ce niveau, il s'avère décisif en moyenne un match sur deux dans ce tournoi.

Si Riyad Mahrez reste le danger numéro un du côté algérien au point que l'animation offensive repose sans doute un peu trop sur ses épaules, Breel Embolo est l’homme sur qui miser si l'on ne devait retenir qu'un seul joueur pour s'illustrer. L'attaquant de la Nati n'est plus qu'à cinq longueurs de devenir le cinquième international suisse de l'histoire à atteindre la barre mythique des 30 buts en sélection.

Pronostic 3 Suisse vs Algérie : Breel Embolo buteur ou passeur décisif à une cote de 2,00 sur Winamax

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