Pronostic Pays-Bas vs Japon 14/06/2026 : les Oranje veulent frapper fort à Dallas

On s'attend à une entrée en lice particulièrement serrée, mais les Oranje devraient réussir à dicter leur loi face aux Samurai Blue.

Les meilleurs paris pour Pays-Bas vs Japon

Victoire des Pays-Bas à une cote de 2,00 sur Betclic

Les deux équipes marquent : non à une cote de 1,93 sur Betclic

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,83 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Pays-Bas 1-0 Japon

Pronostic des buteurs : Pays-Bas – Cody Gakpo

Les Pays-Bas ont soufflé le chaud et le froid durant leur préparation pour le Mondial, mais ils ont su renouer avec la victoire face à l'Ouzbékistan. Les hommes de Ronald Koeman s'étaient inclinés contre l'Algérie un peu plus tôt ce mois-ci, après avoir concédé le nul face à l'Équateur en mars. S'ils abordent ce match d'ouverture dans la peau des favoris, leur marge de manœuvre reste étroite. Les Néerlandais auront à cœur de faire taire les critiques.

Du côté du Japon, le bilan de l'année est excellent. Les victoires face à l'Écosse, l'Islande et l'Angleterre se sont toutes soldées par un clean sheet (match sans encaisser de but). Un tableau de marche qui doit pleinement satisfaire Hajime Moriyasu. Les Samurai Blue ont toutes leurs chances dans ce Groupe F, même si un premier test de haut niveau les attend pour leurs grands débuts au Texas.

Les effectifs probables pour Pays-Bas vs Japon

Composition attendue des Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Lang, Malen, Gakpo

Composition attendue du Japon : Suzuki, Ito, Taniguchi, Watanabe, Doan, Endo, Nakamura, Sano, Kamada, Kubo, Ueda

Une victoire pour les Oranje

Sur le papier, les statistiques jouent en faveur des Pays-Bas, qui affichent un effectif plus impressionnant à l'aube de cette rencontre. Ronald Koeman dispose de solides arguments individuels, même si cette génération semble un ton en dessous des grandes équipes Oranje du passé. Le Japon endossera le costume d'outsider au Dallas Stadium, mais les Nippons ont les armes pour bousculer les Européens.

Le gardien néerlandais Bart Verbruggen reste incertain en raison d'une blessure à la hanche, mais il fera tout pour tenir sa place. Coup dur également avec le forfait définitif de Jurriën Timber, remplacé numériquement par Lutsharel Geertruida. Côté japonais, il faut composer avec l'absence de l'attaquant vedette Kaoru Mitoma.

La dernière confrontation entre les deux nations s'était soldée par un nul (2-2), mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis 2013. On s'attend à ce que les Samurai Blue vendent chèrement leur peau, mais la logique devrait respecter les hommes en orange à l'arrivée.

Pronostic 1 Pays-Bas vs Japon : victoire des Pays-Bas à une cote de 2,00 sur Betclic

Le manque d'efficacité offensive du Japon

Le Japon reste sur une impressionnante série de cinq clean sheets consécutifs avant d'aborder la compétition, son dernier but encaissé remontant à octobre. Le travail de Hajime Moriyasu est remarquable, comme en témoignent les victoires de l'an dernier face au Brésil, à l'Angleterre et au Ghana. En revanche, l'animation offensive manque parfois de tranchant : les Nippons n'ont dépassé la barre des deux buts inscrits qu'à quatre reprises lors de leurs neuf dernières sorties.

Un détail qui n'a sûrement pas échappé au staff néerlandais. Avec un rideau défensif mené par Denzel Dumfries et Virgil van Dijk, l'arrière-garde européenne a les moyens de garder sa cage inviolée. Les trois derniers matchs du Japon se sont conclus par des victoires 1-0, et le pari "Les deux équipes marquent" n'est passé que 3 fois sur leurs 12 dernières rencontres.

Après avoir encaissé des buts évitables ces derniers temps, les Oranje voudront verrouiller l'axe. Ce match d'ouverture du Groupe F s'annonce comme une sacrée bataille tactique.

Pronostic 2 Pays-Bas vs Japon : les deux équipes marquent - non à une cote de 1,93 sur Betclic

Vers une rencontre fermée

Ce premier match de poule a tout du piège tactique et fermé. Il ne faut pas s'attendre à un festival offensif. Lors de leur confrontation à la Coupe du monde 2010, les Néerlandais l'avaient emporté sur le plus petit des scores (1-0), et un scénario similaire reste très crédible ici. Force est de constater que les Pays-Bas n'ont plus la même force de frappe qu'il y a 16 ans.

Si Koeman n'a concédé qu'une seule défaite lors de ses 12 derniers matchs sur le banc, son équipe se montre moins prolifique devant le but. Le pari "Moins de 2,5 buts" est passé lors de trois de leurs six dernières rencontres, et l'absence de Xavi Simons est un vrai coup de massue pour la création. Face à un bloc japonais rigoureux et très bien organisé, le tableau d'affichage ne devrait pas s'affoler.

Les deux nations voudront à tout prix éviter la défaite pour soigner leur entrée dans ce Mondial, ce qui pourrait donner lieu à un round d'observation prolongé. Le match s'annonce particulièrement indécis.