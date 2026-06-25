Pronostic Panama vs Angleterre 27/06/2026 : les Trois Lions visent la première place

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir l'Angleterre de Thomas Tuchel enfoncer le Panama, déjà éliminé, en prolongeant sa série de défaites consécutives en Coupe du monde à six matchs.

Les meilleurs paris pour Panama vs Angleterre

Plus de 10,5 corners, coté à 2,10 sur Betclic

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Les deux équipes marquent : non et plus de 2,5 buts au total, coté à 2,80 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Panama 0-3 Angleterre

Pronostic des buteurs : Angleterre – Marcus Rashford, Harry Kane, Declan Rice

La deuxième campagne de Coupe du monde du Panama a tourné court après une courte défaite 1-0 face à la Croatie, synonyme d'élimination officielle. Les Canaleros ont pourtant fait jeu égal avec les finalistes de l'édition 2018 durant le premier acte, préservant le clean sheet avant de céder face à Ante Budimir au retour des vestiaires.

Le Panama fait ainsi partie des cinq équipes déjà éliminées de la compétition. Aux côtés de la Turquie et de Haïti, ils forment le trio des nations qui n'ont pas encore fait trembler les filets dans cette édition.

Si les Centraméricains ne jouent que pour l'honneur, cette affiche offre à l'Angleterre une opportunité en or de faire le plein de confiance avant d'aborder les matchs à élimination directe. Les Trois lions avaient impressionné d'entrée en surclassant la Croatie (3-0), avant de buter sur le Ghana lors d'un match nul et vierge très tactique à Boston.

L'Angleterre et le Ghana se partagent la tête du Groupe L avec 4 points chacun. Les hommes de Thomas Tuchel s'assureront la première place du groupe en cas de victoire, grâce à une meilleure différence de buts. Ils bénéficient d'ailleurs, sur le papier, de la rencontre la plus abordable de cette ultime journée.

Lors de la Coupe du monde 2018, l'Angleterre avait corrigé le Panama (6-1) en phase de poules, portée par un triplé d'Harry Kane. Même si les Panaméens ont considérablement progressé en huit ans, le scénario devrait se répéter alors que les Anglais ont les yeux rivés sur le trône du groupe.

Les effectifs probables pour Panama vs Angleterre

Composition attendue du Panama : Mosquera, Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman, Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez, Nelson

Composition attendue de l’Angleterre : Pickford, James, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Rashford, Bellingham, Kane

Des styles offensifs qui promettent des corners en pagaille

Malgré sa présence dans une poule relevée, le Panama s'est montré bien plus coriace que prévu. Leurs deux revers consécutifs sur le score de 1-0 face au Ghana et à la Croatie prouvent qu'ils ont la discipline défensive nécessaire pour bousculer des cadors.

Lors de leur match d'ouverture, ils ont même tenté plus de tirs au but que le Ghana. Face à la Croatie, ils ont affiché 8 frappes contre 6 pour les Croates, tout en obtenant 7 des 9 coins du match – une preuve flagrante de leur jeu direct et vertical.

L'Angleterre propose une philosophie tout aussi offensive et percutante. Leurs deux premières sorties ont généré un total combiné de 21 corners, dont 17 en faveur des Trois lions. À lui seul, le match contre le Ghana en a rapporté 9 aux Anglais. Le système de Tuchel pousse constamment l'adversaire à la faute, en particulier sur les ailes.

Avec un Panama libéré de toute pression et une Angleterre surmotivée pour verrouiller la première place, on peut s'attaquer à un match riche en coups de pied de coin. Il y a une vraie valeur à aller chercher sur l'over.

Pronostic 1 Panama vs Angleterre : plus de 10,5 corners, coté à 2,10 sur Betclic

Rashford pousse pour une place de titulaire

Le secteur offensif de l'Angleterre regorge de talents de classe mondiale – de Harry Kane à Morgan Rogers en passant par Anthony Gordon et Bukayo Saka. Pourtant, Marcus Rashford reste l'un de leurs pions les plus essentiels, alors qu'il n'a débuté aucune des deux premières rencontres.

Le choix de Tuchel de lancer Rashford pour les 20 dernières minutes contre la Croatie a immédiatement payé. L'attaquant du FC Barcelone, idéalement servi par Saka, a inscrit d'une frappe précise son quatrième but en Coupe du monde – rejoignant ainsi Michael Owen et Bobby Charlton dans l'histoire de la sélection. Il ne pointe plus qu'à une longueur de Geoff Hurst, le héros de 1966.

Face au Ghana, Rashford est de nouveau entré en fin de partie, sans parvenir cette fois à débloquer la situation dans un match fermé.

Sa forme actuelle mérite bien plus que de simples bouts de match. Le Panama offre l'opportunité parfaite à Tuchel de lui offrir sa première titularisation dans un Mondial depuis son doublé contre le Pays de Galles en 2022.

Pronostic 2 Panama vs Angleterre : buteur : Marcus Rashford, coté à 2,52 sur Betclic

Les Trois Lions soignent la manière pour finir en tête

Le Panama n'est peut-être pas l'outsider le plus spectaculaire, mais il sait limiter la casse. L'équipe de Thomas Christiansen n'a certes pas marqué le moindre but, mais elle n'en a concédé que deux en deux matchs.

Aucune de leurs trois dernières sorties internationales n'a dépassé la barre des 2,5 buts. Cependant, ils s'attaquent cette fois à une armada anglaise déterminée à sécuriser la pole position du Groupe L tout en soignant sa différence de buts avant les seizièmes de finale.

Les Trois lions restent sur 3 clean sheets lors de leurs 4 derniers matchs. De plus, lors de 4 de leurs 5 dernières sorties, au moins une des deux équipes est restée muette. Le collectif de Tuchel se montre particulièrement clinique, notamment pour punir les espaces en contre-attaque après avoir aspiré le bloc adverse.

En 2018, l'Angleterre avait largement dominé le Panama (6-1) avec des buts de John Stones, Jesse Lingard et un triplé d'Harry Kane. On s'attend à un dénouement similaire, le clean sheet en plus pour les Anglais, qui s'offriront une fin de phase de poules autoritaire.

Pronostic 3 Panama vs Angleterre : les deux équipes marquent : non et plus de 2,5 buts au total, coté à 2,80 sur Betclic

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