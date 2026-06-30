Pronostic Espagne vs Autriche 02/07/2026 : cap sur la Roja et Lamine Yamal

Difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire de la Roja, bien décidée à écarter la Das Team ce jeudi 2 juillet.

Les meilleurs paris pour Espagne vs Autriche

Victoire de l'Espagne et les deux équipes marquent : non – coté à 1,80 sur Betclic

Moins de 2,5 buts – coté à 1,90 sur Betclic

Lamine Yamal buteur (à tout moment) – coté à 2,37 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Espagne 2-0 Autriche

Pronostic des buteurs : Espagne – Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

La Coupe du monde 2026 de l’Espagne a démarré timidement avec un match nul concédé face au Cap-Vert lors de la première journée. Les hommes de Luis de la Fuente se sont bien repris par la suite, écrasant l’Arabie saoudite avant de s'imposer sur le fil face à l'Uruguay. La Roja reste solidement ancrée parmi les grands favoris de la compétition.

Du côté de l’Autriche, le parcours est beaucoup plus irrégulier. Proches de la sortie, les Autrichiens ont arraché leur survie grâce à une égalisation de dernière minute contre l’Algérie, avant de s'en sortir avec pas mal de réussite face à la Jordanie. Ralf Rangnick sait pertinemment que ses joueurs devront livrer une prestation XXL s’ils veulent créer l’exploit à Los Angeles.

Les effectifs probables pour Espagne vs Autriche

Composition attendue de l’Espagne : Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Merino, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Baena

Composition attendue de l’Autriche : A. Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, X. Schlager, Seiwald, Laimer, Schmid, Sabitzer, Arnautovic

L’arrière-garde de fer de la Roja

Selon les bookmakers, seules la France et l'Argentine devancent l'Espagne au rang des favoris pour soulever le trophée. Sur le papier, le onze de Luis de la Fuente est nettement supérieur et devrait aborder ce rendez-vous avec une grande confiance. En comparaison, l’Autriche semble limitée, et la Roja s'annonce trop armée pour elle.

Les Espagnols doivent cependant composer avec quelques pépins physiques. Nico Williams devrait être forfait, tandis que la participation de Yeremy Pino reste incertaine. Avec un Víctor Muñoz également touché, l’Espagne manque un peu d'options sur les ailes.

De son côté, Ralf Rangnick dispose d'un groupe au complet et attend un sursaut de ses cadres cette semaine. Si les Autrichiens ont fait trembler les filets à trois reprises lors de leur dernière sortie, ils se heurtent cette fois à une défense espagnole qui n'a toujours pas encaissé le moindre but dans le tournoi. Vu la solidité ibérique et les lacunes du Das Team, nous misons sur une victoire des têtes d'affiche en rouge sans concéder de but.

Pronostic 1 Espagne vs Autriche : victoire de l'Espagne et les deux équipes marquent : non – coté à 1,80 sur Betclic

Un succès tranquille pour les Espagnols

Ce match a tout l'air d'une rencontre où l'Espagne pourrait s'imposer sans avoir besoin de forcer son talent. Un quart de finale potentiel contre le Portugal ou la Croatie se profile, ce qui représentera un défi bien plus relevé. Depuis le début du tournoi, les hommes de De la Fuente gèrent leurs matchs sereinement. Ils ont rarement été mis en danger défensivement, y compris lors de leur accroc initial face au Cap-Vert.

Il faut remonter loin pour trouver la trace d'une confrontation entre ces deux nations, et encore plus loin en Coupe du monde. L'Espagne l'avait emporté 5-1 lors d'un amical en 2009, après s'être inclinée 2-1 en Argentine en 1978.

Nous anticipons un match au tableau d'affichage plutôt locké, où la Roja fera le métier proprement. Les Autrichiens n’avaient pas réussi à bouger le bloc argentin, et ils risquent de buter sur le même problème en Californie.

Pronostic 2 Espagne vs Autriche : moins de 2,5 buts – coté à 1,90 sur Betclic

Yamal prêt à faire des étincelles

Du haut de ses 18 ans, Lamine Yamal est déjà le dynamiteur en chef de cette sélection. Titularisé lors des deux derniers matchs après un retour de blessure, le crack du Barça a guidé l'Espagne vers deux victoires. On peut légitimement se demander si le Cap-Vert aurait tenu le choc si le jeune ailier avait débuté la rencontre.

L'attaquant barcelonais sort d'une saison pleine avec 24 réalisations en club. Il aura à cœur de soigner ses statistiques sur cet exercice 2025/26. Après avoir débloqué son compteur dans cette Coupe du monde face à l'Arabie saoudite, il est tout à fait capable de récidiver cette semaine.

Si Mikel Oyarzabal a les faveurs des bookmakers pour faire trembler les filets, la cote de Yamal offre une meilleure value. On imagine bien les deux joueurs trouver la faille au SoFi Stadium pour valider la qualification espagnole.

Pronostic 3 Espagne vs Autriche : Lamine Yamal buteur à tout moment – coté à 2,37 sur Betclic

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