Pronostic Colombie vs Ghana 04/07/2026 : un match de patience attend les deux sélections à Kansas City

Notre expert en paris sportifs s'attend à un match fermé qui devrait mettre du temps à se décanter. La Colombie devrait confisquer le ballon et finir par user la formation africaine.

Les meilleurs paris pour Colombie vs Ghana

Résultat & les deux équipes marquent - Colombie & non à la cote de 1,98 sur Winamax

Résultat mi-temps - match nul à la cote de 2,00 sur Winamax

Buteur au cours du match - Luis Díaz à la cote de 2,65 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Colombie 1-0 Ghana

Pronostic des buteurs : Colombie – Luis Díaz

La Colombie a déjoué les pronostics de nombreux observateurs dans cette Coupe du monde. Alors qu'on l'attendait au mieux à la deuxième place de sa poule, elle a dépassé toutes les attentes en terminant en tête du Groupe K et en sortant de la phase de groupes invaincue. Les hommes de Nestor Lorenzo ont séduit lors de leurs deux premiers matchs collectifs avant de tenir tête au Portugal lors de la dernière journée.

La capacité des Sud-Américains à dicter le tempo des rencontres a été le facteur clé de leur qualification pour ces 16es de finale de la compétition. La Tricolor espère bien valider son billet pour les huitièmes de finale en signant une grosse performance face au Ghana. Un succès leur offrirait une confrontation face au vainqueur de Suisse - Algérie.

Dans cette configuration, Lorenzo aura toute confiance en ses troupes. Il les sait capables de rallier les quarts de finale au minimum. De son côté, le Ghana s'est hissé à ce stade du Mondial in extremis, en s'extirpant des poules parmi les huit meilleurs troisièmes. Les Black Stars ont affiché trois visages totalement différents lors de la phase de groupes, illustrant leur manque flagrant de régularité.

Carlos Queiroz s'efforce de bâtir un bloc africain ultra-résilient sur le plan défensif, une stratégie qui leur a permis d'accrocher un match nul et vierge (0-0) face à l'Angleterre. Leur unique succès est intervenu grâce à un but tardif contre le Panama, avant qu'ils ne s'inclinent face à la Croatie pour leur ultime match de poule.

Le sursaut d'orgueil du Ghana dans ce tournoi pourrait toutefois lui permettre de bousculer les cotes, à condition de livrer une prestation pleine de sang-froid pour créer l'exploit.

Les effectifs probables pour Colombie vs Ghana

Composition attendue de la Colombie : Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Machado, Arias, Lerma, Puerta, Rodríguez, Díaz, Suárez

Composition attendue du Ghana : Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Semenyo, Yirenkyi, Sibo, Williams, Ayew

La supériorité technique de la Colombie ne fait aucun doute

La Colombie aborde ce match à élimination directe avec le plein de confiance. El Tricolor a livré des prestations très matures, tout en se montrant particulièrement tranchante sur le front de l'attaque. Son historique face aux nations africaines plaide également en sa faveur, avec trois victoires lors de ses cinq dernières confrontations de ce type.

À l'inverse, le Ghana souffle le chaud et le froid ces derniers temps. Les Black Stars n'ont remporté qu'un seul de leurs neuf derniers matchs internationaux. Une série noire qui comprend notamment cinq défaites consécutives, mais l'équipe espère inverser la tendance sous la houlette de Queiroz.

Le constat reste cependant implacable : les Ghanéens n'ont inscrit que deux petits buts en trois matchs depuis le début de cette Coupe du monde. Ils n'ont pas encore réussi à capitaliser sur le talent de Jordan Ayew et d'Antoine Semenyo, préférant se focaliser sur une solidité défensive à toute épreuve.

Le supercalculateur d'Opta donne à la Colombie 71,9 % de chances de se qualifier, contre seulement 28,1 % pour le Ghana.

Les hommes de Nestor Lorenzo ayant sur eux deux "clean sheets" consécutifs dans la compétition, on s'attend à ce qu'ils musellent l'attaque ghanéenne. Trois de leurs quatre derniers matchs (75 %) se sont terminés sans que les deux équipes ne trouvent le chemin des filets. Un scénario identique s'est produit dans trois des cinq derniers matchs du Ghana (60 %).

Pronostic 1 Colombie vs Ghana : résultat & les deux équipes marquent - Colombie & non à la cote de 1,98 sur Winamax

On parie sur un début de match fermé

Avec un ticket pour les huitièmes de finale en ligne de mire, le tableau d'affichage ne devrait pas s'affoler rapidement. Le bloc bas du Ghana est taillé pour faire le dos rond, absorber la pression et piquer en contre-attaque. Les Black Stars ont d'ailleurs réussi à garder leur cage inviolée face à l'Angleterre, malgré la présence des pépites offensives des Three Lions.

La Colombie va devoir s'armer de patience pour fissurer le verrou africain, une mission qui pourrait prendre du temps. De plus, l'arrière-garde de Lorenzo est particulièrement bien huilée, n'ayant concédé qu'un seul but depuis le coup d'envoi du tournoi. Il faudra un exploit majuscule pour que le Ghana parvienne à tromper leur vigilance, surtout au cours des 45 premières minutes.

Les Sud-Américains étaient déjà dos à dos avec leur adversaire à la pause lors de leurs deux derniers matchs. Le Ghana, de son côté, a regagné les vestiaires sur un score de parité lors de trois de ses quatre dernières sorties (75 %). Par conséquent, nous anticipons une première période d'observation où les deux équipes se jaugeront.

Pronostic 2 Colombie vs Ghana : résultat mi-temps - match nul à la cote de 2,00 sur Winamax

On mise sur un attaquant affamé de buts

Le meilleur buteur de la Colombie dans ce Mondial est étonnamment son latéral droit, Daniel Muñoz. Buteur lors du match d'ouverture, il a ensuite inscrit le but de la victoire contre la RD Congo, avant de se voir refuser une autre réalisation pour un hors-jeu millimétré.

Luis Díaz est l'autre profil incontournable sur lequel miser pour un but à n'importe quel moment de la rencontre. L'ancien ailier de Liverpool a débloqué son compteur face à l'Ouzbékistan. Il aurait pu s'offrir un doublé contre la RD Congo, mais ses deux buts ont été refusés par la VAR.

Le joueur est visiblement déterminé à soigner ses statistiques et s'impose comme le danger numéro un devant le but.

Repiquant régulièrement depuis son couloir gauche, Diaz sera un casse-tête permanent pour la défense ghanéenne. Après avoir martyrisé les défenses de la Bundesliga avec 15 buts et 14 passes décisives en 32 matchs de championnat sous les couleurs du Bayern Munich, il est évident qu'il ne faut pas sous-estimer son sens du but.

Pronostic 3 Colombie vs Ghana : buteur au cours du match - Luis Díaz à la cote de 2,65 sur Winamax

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