Pronostic Brésil vs Norvège 05/07/2026 : un sérieux test pour Haaland et les siens

Si la menace Erling Haaland interdit tout excès de confiance, le Brésil a les armes pour s'imposer, à condition que Casemiro soit sur pied et que Neymar supplée efficacement Paquetá.

Les meilleurs paris pour Brésil vs Norvège

Victoire du Brésil à une cote de 1,85 chez Betclic

Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent à une cote de 2,08 chez Betclic

Erling Haaland buteur au cours du match à une cote de 2,15 chez Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brésil 2-1 Norvège

Pronostic des buteurs : Brésil – Cunha, Vinícius Jr. ; Norvège – Haaland

Le Brésil et la Norvège se retrouvent ce dimanche au MetLife Stadium pour ce qui s’annonce comme l’une des affiches les plus spectaculaires de ces huitièmes de finale. Deux des attaques les plus foudroyantes de la compétition se font face avec en ligne de mire un billet pour les quarts de finale.

La Seleção de Carlo Ancelotti aborde ce rendez-vous avec une confiance au beau fixe. Vinicius Jr., étincelant, a trouvé le chemin des filets lors de chaque match de poule et confirme son statut de superstar planétaire. Le sursaut d’orgueil des Brésiliens en seconde période face au Japon en 16es de finale a impressionné, prouvant que cette équipe a du caractère à revendre, en plus du traditionnel Joga Bonito.

Le principal point noir concerne l'infirmerie. Lucas Paquetá est d’ores et déjà forfait en raison d’une blessure à la cuisse, ce qui devrait offrir à Neymar une rare titularisation dans l’XI de départ. De plus, le vétéran du milieu de terrain, Casemiro, est sorti en fin de match contre le Japon, mais l'optimisme reste de mise quant à sa capacité à récupérer de ses crampes à temps pour ce week-end.

De son côté, la Norvège est la superbe surprise de cette Coupe du monde 2026. Les Scandinaves n'avaient plus atteint la phase à élimination directe d'un Mondial depuis France 98. Le pari de Ståle Solbakken de faire tourner une grande partie de son effectif lors du dernier match de poule contre la France s'est avéré payant, sa fraîcheur ayant fait la différence pour éliminer la Côte d'Ivoire au tour précédent.

Le plan de jeu offensif des Européens reste évidemment axé sur Erling Haaland, qui survole le tournoi avec déjà cinq réalisations à son compteur. Julian Ryerson, quant à lui, espère faire son retour après avoir soigné un pépin à la cuisse.

Les effectifs probables pour Brésil vs Norvège

Composition attendue du Brésil : Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Santos, Guimarães, Casemiro, Rayan, Neymar, Cunha, Vinícius Jr.

Composition attendue de la Norvège : Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Ødegaard, Nusa, Sørloth, Haaland

Le Brésil pour passer en 90 minutes

Le Brésil aborde cette rencontre avec le statut de favori, et c'est amplement mérité. Contrairement à une équipe de Norvège très "Haaland-dépendante", les Brésiliens disposent de multiples menaces offensives. Solides leaders du Groupe C, ils ont également pu compter sur un Alisson impérial dans les buts d’Ancelotti.

Leur force de caractère s'est exprimée en seconde période face au Japon, renversant la vapeur après avoir été menés au score. Vinicius Jr. compile déjà 10 tirs cadrés depuis le début de la compétition, tandis que Matheus Cunha se montre tout aussi tranchant dans la zone de vérité.

La Norvège privilégie un football direct, résolument tourné vers l'avant, et n'a pas vraiment la culture tactique pour verrouiller et défendre bas. Un style de jeu qui devrait faire les affaires du Brésil, dont les transitions offensives et le réalisme en contre-attaque sont particulièrement redoutables depuis le début du tournoi.

Pronostic 1 Brésil vs Norvège : victoire du Brésil à une cote de 1,85 chez Betclic

Une grosse value sur les buts des deux côtés

Chacun des six derniers matchs de la Norvège a vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Un constat similaire pour le Brésil, puisque ce pari est passé lors de sept de ses neuf dernières sorties.

De plus, le cap des trois buts ou plus a été franchi lors de sept des huit derniers matchs du Brésil, et lors de cinq des six dernières rencontres de la Norvège.

Malgré ces statistiques folles, le combiné "Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent" affiche une probabilité théorique de 47,62% selon la cote proposée. C'est clairement le coup de fusil à tenter parmi nos trois pronostics pour ce Brésil vs Norvège.

Pronostic 2 Brésil vs Norvège : plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent à une cote de 2,08 chez Betclic

Haaland, l'incontournable atout offensif des Drilos

Rares sont les attaquants qui affichent une telle forme. Avec cinq buts dans cette Coupe du monde, le "Cyborg" a scoré à chacune de ses titularisations. Auteur de doublés contre l’Irak et le Sénégal, c'est lui qui a délivré les siens en fin de match face à la Côte d’Ivoire.

Tout le jeu mis en place par Solbakken est pensé pour l'alimenter en ballons, et il représente un danger permanent, que ce soit dans le jeu courant ou sur des coups de pied arrêtés. Privée d’Éder Militão dans l’axe, la défense brésilienne a déjà encaissé deux buts dans le tournoi et devrait concéder des occasions au buteur sérial de Manchester City.

Sa cote pour faire trembler les filets équivaut à une probabilité de 47,62%. Compte tenu de son efficacité de 100% lorsqu'il débute un match, cette option s'impose comme une évidence.

Pronostic 3 Brésil vs Norvège : Erling Haaland buteur au cours du match à une cote de 2,15 chez Betclic

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