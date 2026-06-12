Pronostic Brésil vs Maroc 14/06/2026 : une entrée en lice serrée dans le Groupe C pour les deux équipes

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre très disputée. Le génie offensif du Brésil pourrait tout de même lui permettre de faire pencher la balance.

Les meilleurs paris pour Brésil vs Maroc

1N2 : victoire du Brésil à une cote de 1,63 sur Winamax

Les deux équipes marquent : oui à une cote de 2,04 sur Winamax

Buteur au cours du match : Raphinha à une cote de 2,90 sur Winamax

Pas encore de compte sur le bookmaker ? Inscrivez-vous avec notre code promo Winamax pour obtenir jusqu’à 110€ de bonus de bienvenue !

En savoir plus sur l’inscription Winamax.

Qui sera sacré Soulier d’Or compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le meilleur buteur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brésil 2-1 Maroc

Pronostic des buteurs : Brésil – Raphinha, Vinicius Júnior ; Maroc – Brahim Diaz

Le Brésil tient une occasion en or de récupérer son trône de plus grande nation du football mondial. Cela fait 24 ans que la Seleção n'a pas été sacrée championne du monde, mais l'espoir grandit de voir les Brésiliens reconquérir la couronne en 2026. Pour la première fois depuis des décennies, la nation sud-américaine est dirigée par un sélectionneur étranger, un véritable maître dans l'art de manager des joueurs de classe mondiale.

Carlo Ancelotti a repris les rênes en pleine phase de qualifications, alors que le record historique du Brésil était menacé. Il a finalement redressé la barre pour décrocher la 5e place de la zone CONMEBOL et valider leur billet pour l'Amérique du Nord. Leur préparation est idéale, rythmée par deux victoires consécutives avant ce choc d'ouverture.

Du côté du Maroc, on espère retrouver l'état de grâce de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La nation africaine s'était hissée jusqu'en demi-finale à l'époque, en éliminant au passage le Portugal et l'Espagne. Cependant, le sélectionneur Walid Regragui a quitté ses fonctions en mars de cette année, un timing loin d'être idéal à l'approche d'un Mondial.

Mohamed Ouahbi a été promu de l'équipe des moins de 20 ans à la sélection A après avoir remporté le Mondial junior l'année dernière. Malgré une prise de fonction récente, le technicien hérite d'un effectif pétri de talent. Un match nul 1-1 contre la Norvège la semaine dernière a prolongé une belle série de résultats. Le Maroc espère bien créer une nouvelle surprise sur la plus grande des scènes.

Les effectifs probables pour Brésil vs Maroc

Composition attendue du Brésil : Alisson, Wesley Franca, Marquinhos, Magalhães, Sandro, Guimarães, Casemiro, Rayan, Raphinha, Vinicius Jr, Thiago

Composition attendue du Maroc : Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Amrabat, El Aynaoui, Díaz, Ounahi, Ezzalzouli, El Kaabi

Le Brésil pour bousculer la nouvelle organisation du Maroc

Seules deux places séparent ces deux nations au dernier classement FIFA, les Brésiliens pointant au sixième rang. À lui seul, ce chiffre montre que nous devrions assister à une rencontre équilibrée plutôt qu’à un cavalier seul. Le Maroc va sans aucun doute donner du fil à retordre aux Rois de la Samba. Néanmoins, le récent changement sur le banc marocain pourrait peser dans la balance.

Ancelotti est réputé pour sa capacité à exploiter la verticalité en phase offensive, incitant ses joueurs à prendre la profondeur. Alors que Regragui s'appuyait sur un bloc défensif très bas il y a quatre ans, reste à voir si Ouahbi adoptera la même stratégie. Le nouveau patron du Maroc privilégie généralement un style de jeu plus offensif, ce qui pourrait parfois exposer sa défense.

La série de trois victoires consécutives du Brésil va booster leur confiance au maximum avant de fouler la pelouse du MetLife Stadium. De leur côté, les Africains restent invaincus sur leurs 29 derniers matchs internationaux, leur dernière défaite remontant à août de l'année dernière. Malgré tout, ils risquent de manquer de solidité derrière pour contenir les vagues de l'attaque brésilienne.

Détail intéressant : lors de leur dernière confrontation amicale en 2023, le Maroc s'était imposé 2-1. En revanche, le dernier match officiel avait vu le Brésil l'emporter largement (3-0) lors de la Coupe du monde 1998. Ce duel devrait toutefois être beaucoup plus serré que cette rencontre d'il y a 28 ans.

Pronostic 1 Brésil vs Maroc : 1N2 - victoire du Brésil à une cote de 1,63 sur Winamax

Des pépites offensives des deux côtés

L'attaque brésilienne est probablement l'une des plus redoutables de la compétition. Ancelotti dispose d'options de classe mondiale, même sur le banc de touche. La Seleção a inscrit 13 buts lors de ses cinq derniers matchs, soit une moyenne de 2,6 buts par rencontre. Une efficacité redoutable dans le dernier tiers du terrain.

C'est plutôt leur arrière-garde qui a montré des signes de faiblesse récemment, et ce, malgré la présence de certains des meilleurs défenseurs centraux de la planète. Les Rois de la Samba ont concédé au moins un but lors de chacune de leurs cinq dernières sorties, encaissant sept buts au total sur cette période. De quoi donner de sérieux motifs d'espoir aux Marocains.

Paradoxalement, la sélection africaine présente exactement le même bilan offensif sur ses cinq derniers matchs. La dernière fois qu'ils sont restés muets devant le but remonte à la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria en janvier dernier.

De plus, les cinq dernières rencontres du Brésil ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Côté Maroc, cela s'est produit dans trois de ses cinq derniers matchs. Par conséquent, on peut s'attendre à du spectacle et des buts des deux côtés ce dimanche matin.

Pronostic 2 Brésil vs Maroc : les 2 marquent - oui à une cote de 2,04 sur Winamax

Misez sur l'homme en forme

Sur le front de l'attaque, plusieurs joueurs ont le profil pour débloquer la situation ce dimanche. Brahim Diaz sort clairement du lot pour le Maroc, boosté par ses 5 buts en 7 matchs lors de la dernière CAN. Ayoub El Kaabi sera l'autre danger majeur à surveiller pour la défense brésilienne.

Cependant, nous prévoyons que le Brésil dictera le rythme et passera plus de temps dans le camp adverse. Dans ce schéma, Raphinha pourrait être le grand bénéficiaire, particulièrement dans ce rôle d'électron libre que lui confie Ancelotti. L'attaquant du FC Barcelone a compilé 13 buts et 3 passes décisives en 22 apparitions en La Liga cette saison.

Pendant les éliminatoires de la Coupe du monde, Raphinha a fait trembler les filets à 5 reprises en 13 matchs, terminant meilleur buteur du Brésil sur cette phase de qualification. S'il n'a pas marqué lors des deux derniers matchs amicaux, il a délivré une passe décisive contre l'Égypte lors de sa dernière sortie. C’est un joueur en pleine confiance, et c’est pourquoi nous misons sur lui pour faire plier la défense marocaine dans le New Jersey.

Pronostic 3 Brésil vs Maroc : buteur à tout moment - Raphinha à une cote de 2,90 sur Winamax

+